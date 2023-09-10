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旅遊／600年不倒 比薩斜塔奇蹟

／盧邁
比薩斜塔。（作者提供）
比薩斜塔。（作者提供）

從佛羅倫薩去比薩（Pisa）古城，乘車只需一個多小時，我進入義大利已有幾天了，見到比薩斜塔（Leaning Tower of Pisa），在一個建築群的邊緣，斜斜地聳立在草坪上，岌岌可危，至今600多年，真使我震驚不已。

顯然，帶青銅門的聖瑪麗亞大教堂、紀念碑，圓形的洗禮堂和公墓群是主要的建築，而斜塔是鐘樓，因為斜而喧賓奪主。旁邊一條大道，遊客都在同一地點做同一動作，原來他們在拍照，利用透視效果，使照片顯示人用兩手托住斜塔的樣子。

比薩斜塔位於義大利托斯卡納省，比薩古城北面的奇跡廣場上。大教堂建築群建於11-14世紀。比薩斜塔建於1173年-1372年，工程曾中斷了兩次很長的時間，共經歷200年。比薩斜塔離大教堂20多米，高約55米，為紀念比薩城的守護神聖母瑪麗亞而建。起初的設計是垂直的圓柱體，羅馬式建築的白色大理石鐘樓，原來比薩古城建於海邊，歷史上曾威震四方，是連結東西方的樞紐。後來陸地擴展，比薩離大海越來越遠，至今比薩城處於義大利中部。

比薩奇蹟廣場。（作者提供）
比薩奇蹟廣場。（作者提供）

到達比薩城那天，斜塔沒有開放，但沒有圍欄，遊客可以靠近觀賞，斜塔塔身筆直，變斜顯然是地基不平。它的設計者是那諾.畢沙羅（Nano Pisano），在鐘樓入口右側牆上有碑文，用羅馬字記錄了鐘樓建造的年代：A.D. MCLXXIV. CAMPANILE HOC FUIT FUNDATUM MENSE AUGUSTI。此鐘樓奠基於公元1173年8月，斜塔共8層，實高約54.8米，塔底直徑約16米。斜塔偏離中軸線，向東南方傾斜約7度到8度，底與塔頂的水平距離有5米。斜塔外圍圓環由圓柱包圍，第一層的圓環有15根廊柱，往上每層31根，頂層12根。塔頂是鐘樓，現有七口鐘，因為鐘樓不垂直，鐘從來未曾打響。

同來的團友以前登過塔頂，他説塔內有螺旋形樓梯300級。塔的外圍雖然有圓環廊柱，但沒有圍欄，有掉下去的危險，所以人不能在外層走，一到七層要從內梯登上，看不到外面景色，從七、八層空間開放，但因太傾斜，人站不穩，不敢往外看，能登上頂的人不多。畏高者更不能登塔。

比薩斜塔於1173年8月9日開工，1185年建到第三層時開始傾斜，工程就停了下來；1231年又開始重建，採取了一系列的措施補救，但還是傾斜，他們將斜就斜，但往反方向繼續建上去；1278年建到第7層的時，塔身不再呈直線，而成為凹形。工程再次暫停，已向南傾斜了5.6度；1360年，在停滯了差不多一個世紀後，鐘樓作了最後一次重要的修正；1372年頂層完工，擺放7口鐘，後來比薩斜塔居然就斜定了。

斜塔廊柱。（作者提供）
斜塔廊柱。（作者提供）

1838年的一個測試工程，使比薩斜塔加速傾斜了幾年，還有地下水涌入。然后又趨於平穩。地下土層結構特殊，比薩城古代離海較近，地下有好幾層不同材質的土層，由各種軟質沙土與粘土相間，地基形成海綿膠狀。

90年代，斜塔已瀕於倒塌。1990年1月7日義大利政府關閉斜塔，1992年成立比薩斜塔拯救委員會，向全球徵集解決方法。拯救工程於1999年10月開始，採斜向鑽孔方式，從斜塔北側的地基下，緩慢向外抽取土壤，使北側地基高度下降，斜塔重心在重力的作用下逐漸向北側移動。最終斜塔又趨於平穩，減少到每年傾斜約0.1釐米的速度，到現在塔身偏離軸心有5米多。

2001年6月，傾斜角度回到安全範圍內，比薩斜塔經歷了一次次的危機，又一次次的修正。關了又開，開了又關，現在比薩斜塔基本上達到了與地面平衡，每年只傾斜1.2毫米，按此速度推算，可堅持200到1000年，也就是800年不倒。比薩斜塔不但成為比薩城奇跡廣場的奇跡，還是人類建築史上的奇跡。目前的傾斜5.5度，偏離地基外沿2.3米，頂層突出4.5米。

比薩斜塔名揚世界還有另外一個原因，義大利物理學家伽利略（ Galileo Galilei，1564—1642）在比薩斜塔上做了一個自由落體實驗。伽利略出生於比薩城，畢業於比薩大學，比薩城屬佛羅倫薩公國。伽利略25歲當了數學教授，1589年，他在斜塔上同一高度掉下兩個大小不同的鐵球，結果兩個鐵球同時落地。這個實驗推翻了著名的希臘物理學家亞里士多得的「物體下落速度與重量成正比」的學説，重新建立了自由落體定律，伽利略在比薩斜塔作出第一個物理學實驗，成為力學和實驗物理學的先驅。

但事實上，因空氣阻力，自由落體必須在真空中，才能遵循自由落體定律。伽利略的兩個球體不能看作自由落體，但在比薩斜塔扔下的鐵球時間短，空氣阻力極少，人的眼睛測不到。比薩斜塔因伽利略在此做了物理實驗而冩進科學史。

義大利人要是沒有嚐試精神，就拆掉已建的三層算了，但他們的冒險精神創造了一個世界奇跡──比薩斜塔。而一些想把斜塔扶正的建築師，卻被人憎恨。比薩斜塔到現在每天引來大量遊客，一年約80萬人，收入成為比薩城的主要部分，是原來的設計師想不到的，塔斜了，鐘樓的鐘不響，是一個失敗的建築，但斜塔因為太特別而得到世人的欣賞和讚美。比薩斜塔只要一天不倒，斜斜得正，就能永恆。

比薩城門。（作者提供）
比薩城門。（作者提供）

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