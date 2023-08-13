生活／旅行租車：買汽車險有訣竅 問清楚最重要

租車旅遊，應如何買車險，是一門學問。（Getty Images）

在美國有車的人，都有汽車保險 。我住的新澤西州，舊車每兩年要去州政府車檢處檢查；去時，駕駛員要提出三樣文件：駕照、車輛登記證（registration）、汽車保險單，可見汽車保險的重要。如果到遠地旅行，通常會租車 ，租車公司也販售租車保險，願者上鈎。

到遠地旅行分兩種：公務出差與私人旅遊。很多公司為員工買了旅行汽車保險，他們要員工出差時，不要買租車公司的保險，如此可以省錢；如果員工租車出了交通事故，公司會以自己買的保險理賠。通常公司會跟特定的租車公司合作，所以，員工公務出差，只能用指定的租車公司。

★私人旅遊 用車險考量多

我每次出差，在租車公司的櫃檯，被問到是否要加買汽車保險時，總會説：「對不起，敝公司規定，員工必須謝絕保險。」對方也表現出完全瞭解的樣子，我心裡不解：那為何還多此一問？我猜他們心裡也嘀咕：「敝公司規定，不論顧客身分，非問不可。」

如果是私人旅遊，以前我的保險公司說，如果不買租車公司的保險，我的汽車保險可以代之。因為我不能同時開出租公司的車和自己的車，保險公司不吃虧。

如果開自己的車子到加拿大做私人旅遊，可以使用自己的汽車保險。租車也一樣，因為加拿大或墨西哥和美國境内相似，不算是「國外」。如果到了真正的國外（譬如歐洲）旅遊租車，自己的汽車保險當然無法使用。

在美國的外地做私人旅遊，可以經過朋友同意（permission to drive），借他的車子來開，如果出了交通事故，朋友的車子只能靠朋友的汽車保險理賠，不能用自己的汽車保險（如果車子是租來的，便能使用自己的汽車保險）。自己的汽車保險，和朋友的保的項目未必相同，所以理賠的結果也跟著不一樣。

有一次我去德州私人旅遊，歸還租車的前一天早上起床，發現車子前方擋風玻璃出現裂紋，還車時停車場沒人，我們停好車就離開。半個月後，租車公司寄來換擋風玻璃的帳單。擋風玻璃屬於綜合險（comprehensive），本來可以用我的保險理賠的，大部分人包括我保的有扣除額（deductible），去掉之後，保險公司賠得很少，我們便自行解決，沒去保險公司報案，免得保費 因此升高。

我們退休後常旅行，非公務出差的租車保險，變成議題。我再度打電話給我的保險公司確認。我的保險經紀人退休，辦公室關閉，保險公司把我轉到鄰鎮的一個新的經紀人，那邊的小姐說我現在的保險不含租車。她說如果要保租車，必須增加保費，她給我現在兩部車的各自價錢。我問為何以前的保險有包括租車？她說我的資料是轉來的，她沒有原始資料，無法回答我的問題。

★信用卡保險 並不完全

我們發現有些要付年費的信用卡，租車時若刷之，其福利包含車險。比起自己的汽車保險，信用卡保險並不完全。後者可能只保碰撞（collision），沒有綜合險、責任險（liability）和其他的。所以還是自己的汽車保險最好。

我只好打電話去保險公司要求增加保費，保租車。這次接電話的是從我舊經紀人的辦公室轉工來的。她說不需增加保費，我現有的保險已經包括租車。所謂保租車增加保費是車子因交通事故進廠修理，保險公司可以讓你租相似的車代步，所以兩部車增加的保費各自不同，這不是我需要的。

如果自己的車子出了交通事故，車體損傷嚴重，錯在己方，保險公司賠償損失是有上限的。要是車子老舊，市值不高，則修理費不得超過市值；如果超過，叫做全毀（totaled）。車子全毀，保險公司只付到市值，是不會讓你去修車的。因此，如果車子老舊，汽車保險費也跟著下降，原因在此。

如果租了一個很新、又貴的車子，並使用自己的舊車車險來保租車，萬一出了交通事故，如果雙方都有嚴重的車體損害，錯又是己方，則對方的修車應該屬於自己的責任險範圍，責任險的上限高，應沒有上限的問題。用自己保險修理租車是否有舊車市值的上限？如果用舊車市值，我有兩部車，該用那一部的市值當上限？保險公司的櫃檯小姐雖有數十年經驗，仍無法回答此題，她要我去問保險公司的理賠部門（claims department），可見問題相當複雜。

我有一位朋友，他私人旅行時都買租車公司的保險。他在租車公司是金卡會員，租車享有折扣，他用省下的錢買保險，他的經驗是如果出了交通事故，有保租車險，還車時只要報備一下，即可走人，比起用自己的汽車保險，要留下來辦手續，方便很多。我的另外一位朋友，最近有交通事故，正在跟保險公司理賠中，他租車時故意買租車公司的保險，免得給自己保險雪上加霜。所以租車公司必須推銷保險給所有顧客，理由在此，因爲每個顧客都有不同的需求，都有可能要買租車公司的汽車險。

汽車保險的内容複雜，每家保險公司的保險項目、細節未必相同。如果租車時動用自己的汽車保險，最好還是先請教自己的保險公司，問清楚什麽項目是包含的，什麽是沒有包含的。