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曾挨轟幸災樂禍…趙立堅夫婦微博 秦剛拔官至今沒發文

編譯中心／綜合報導
秦剛下台，網民也關心去年被秦剛發配邊疆的外交部前發言人趙立堅動態。趙妻湯天如先前發了「今天是個好日子」帖子後，即未再發文。（路透）
秦剛下台，網民也關心去年被秦剛發配邊疆的外交部前發言人趙立堅動態。趙妻湯天如先前發了「今天是個好日子」帖子後，即未再發文。（路透）

中國國務委員秦剛被拔外長職位，在「神隱」期間，年初遭發配邊疆的前外交部發言人趙立堅妻子湯天如曾發文「今天是個好日子」，可是在人大常委會決定將秦剛免職後，湯的微博帳號「大聰和臭丫頭」和趙立堅個人帳號，至今沒有動靜。

秦剛消失在公眾視野一個月時間，各種傳言不斷，看得中國內外的群眾目不暇給，湯天如連續兩帖貼文引來熱議。

湯天如在7月10日也就是秦剛出事神隱之際，藉由「大聰和臭丫頭」帳號接連發兩則網文，首則是「今天是個好日子，借發小視頻一用」，並附上趙立堅之前在公開場合的多段影像。

時隔約一小時後，湯又發第2則文，並附上一幅錦旗的圖像，旗面鑲著稱讚趙立堅是「為人正直為國為民的好官」字樣，當時中國網友嘲謔趙立堅妻是落井下石、幸災樂禍。

如今秦剛落馬，帳號「大聰和臭丫頭」卻格外安靜，最近一則貼文停留在7月20日，訊息是「大聰和臭丫頭」的微博會員升級為VIP6。

趙立堅是典型的中國戰狼外交官，擔任發言人期間不時吐露驚人之語而引發爭議，包括「可能是美軍把（COVID-19）病毒帶到武漢」，又曾嗆外國記者：「疫情期間，生活在中國，你們就偷著樂吧」。

秦剛年初就任部長後，趙立堅隨即被調職轉任邊界與海洋事務司副司長，當時湯天如也曾藉「大聰和臭丫頭」發文稱：「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚。」

中國網友抨擊她的抒發己見：「講清楚，誰辱你了」、「竟還有心情發文呢」、「發個榮辱不驚，這是真想讓趙立堅死啊。」於是湯趕緊刪文。

至於趙立堅本人被發配邊疆後甚少公開露臉，不過今年3月間微博帳號「可愛多趙蜀黍」上傳他現身中越邊境替界碑補漆的圖像，慘遭嘲諷「趙立堅在巡邏邊界，從喇叭變成看大門的」，還有人說他「偷著樂」。

秦剛下台，網民也關心去年被秦剛發配邊疆的外交部前發言人趙立堅動態。趙妻湯天如先前...
秦剛下台，網民也關心去年被秦剛發配邊疆的外交部前發言人趙立堅動態。趙妻湯天如先前發了「今天是個好日子」帖子後，即未再發文。（取自微博）

趙立堅 秦剛 微博

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