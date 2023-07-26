胡錦濤、馬雲、范冰冰…中國政商大佬「神祕失蹤」從不解釋

中共前總書記胡錦濤去年10月在20大閉幕會上提前離場時，跟習近平打了一個招呼，此後便極少露面。(Getty Images)

中國外交部長秦剛 25日傳出遭免職，其職位由中共外事工作委員會辦公室主任王毅回鍋承接，為「中國政商大佬神祕消失榜」再添一位；從胡錦濤、馬雲 、郭廣昌、范冰冰，甚至習近平 ，都曾演出過神祕失蹤，再神祕露面的戲碼，但從不給解釋，讓外界深深感受到中國政治圈的高深莫測。

「Newsbreak」網站報導，秦剛之前被視為中國政壇冉冉升起的新星、國家主席習近平的親近顧問，但他自6月25日之後便未再出在任何官方場合出現；外界曾認為秦剛的消失是因健康問題，但官方始終不給解釋。

秦剛成為近年中國政商菁英神祕失蹤榜的最新一位。在他之前，由公眾視野消失、外界記憶猶新的一位，便是前中國國家主席胡錦濤。去年2022年10月的中共20大閉幕典禮上，胡錦濤被兩名工作人員帶離，官方給的解釋是他突然有恙，但許多觀察家懷疑真實原因與政治有關。去年12月，胡錦濤又出現在他的前任江澤民的葬禮上，足證他並未被徹底整肅。

中國億萬富豪馬雲在批評中國的財金監管單位後，於2020年11月突然消失。幾個月後馬雲浮出水面，似乎經過整肅，此後一直低調。(美聯社)

另一位便是中國最成功且出名的億萬富豪馬雲，他2020年11月消失。這位電商阿里巴巴集團創辦人消失前幾周，曾批評中國的財金監管單位，幾天後就被傳喚，馬雲計畫中的螞蟻集團首度公開上市於是取消。幾個月後馬雲浮出水面，似乎經過整肅，此後一直低調。

2015年，復星國際集團董事長郭廣昌與至少另四位知名商界人士一起消失；復星國際是資產管理大集團，控有英格蘭狼隊足球會。郭廣昌去年12月遭警方拘捕，要他協助偵辦貪腐，幾天後獲釋。

有失足失寵之虞的不光政商人物。2018年7月，中國演藝界巨星范冰冰突然從公開場合及社媒上消失，謠言甚囂塵上，說她已逃離中國或被軟禁。范冰冰在時近一年後再現身，因逃稅被罰約人民幣8億8300萬元(約1億2400萬美元)。

2018年7月，中國演藝界巨星范冰冰突然從公開場合及社媒上消失，近一年後再現身，因逃稅被罰約人民幣8億8300萬元。(圖取自微博)

2012年9月，時任國家副主席的習近平突然取消了與幾位外國領袖的會談，自公眾視野消失，兩周後再出現，有官員說他運動受傷，但沒有正式解釋。與大多被消失的人此後低調不同的是，習近平兩個月後升任中國國家主席。