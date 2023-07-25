不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

中國國務委員秦剛 外長一職被拔，先前人間蒸發之際，年初遭發配邊疆的前外交部發言人趙立堅 妻湯天如曾發文「今天是個好日子」，如今秦剛丟官，湯的微博 帳號「大聰和臭丫頭」卻靜悄悄。

北京當局6月25日宣稱秦剛染疫此後即消失於公眾視野長達一個月，期間各式各樣的流言蜚語甚囂塵上，流傳最廣的，莫過於他和某電視台女主持人有染。

在這一基礎上，又衍生出女主持人涉及間諜行為被查，秦剛因而被牽連的案外案。看得中國內外的吃瓜群眾目不暇給、眼花撩亂。

湯天如則是在7月10日也就是秦剛出事神隱之際，藉由「大聰和臭丫頭」帳號接連發兩則網文，首則是「今天是個好日子，借發小視頻一用」，並附上趙立堅之前在公開場合的多段影音。

時隔約一小時後，湯又發第2則文，並附上一幅錦旗的圖像，旗面鑲著稱讚趙立堅是「為人正直為國為民的好官」字樣，當時中國網友嘲謔趙立堅妻是落井下石、幸災樂禍。

如今秦剛落馬，帳號「大聰和臭丫頭」卻格外安靜，最近一則貼文停留在7月20日，訊息是「大聰和臭丫頭」的微博會員升級為VIP6。

趙立堅是典型的中國戰狼外交官，擔任發言人期間不時吐露驚人之語而引發爭議，包括「可能是美軍把（COVID-19）病毒帶到武漢」，又曾嗆外國記者：「疫情期間，生活在中國，你們就偷著樂吧。」。

秦剛年初就任部長後，趙立堅隨即被調職轉任邊界與海洋事務司副司長，當時湯天如也曾藉「大聰和臭丫頭」發文稱：「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚。」

中國網友抨擊她的抒發己見：「講清楚，誰辱你了」、「竟還有心情發文呢」、「發個榮辱不驚，這是真想讓趙立堅死啊。」於是湯趕緊刪文。

至於趙立堅本人被發配邊疆後甚少公開露臉，不過今年3月間微博帳號「可愛多趙蜀黍」上傳他現身中越邊境替界碑補漆的圖像，慘遭嘲諷「趙立堅在巡邏邊界，從喇叭變成看大門的」，還有人說他「偷著樂」。