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秦剛被免在即 中國外交部發言人不提現任外長是誰

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秦剛被免在即 中國外交部發言人不提現任外長是誰

中國新聞組／北京26日電
中國外交部發言人毛寧25日出席例行記者會。（取材自外交部網站）
中國外交部發言人毛寧25日出席例行記者會。（取材自外交部網站）

在中國外長秦剛「神隱」一個月後，他的去向在北京時間25日終於揭曉。14屆中國全國人大第四次會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。

目前微博「#秦剛被免去外交部部長」的話題被封禁，只有「#王毅任外交部部長」能查閱。

美國之音報導，人大常委會25日「審議有關任免案」，引起外界關注。中國外交部發言人毛寧同一天在例行記者會上被外媒再度問到中國現在外長是誰？當時秦剛還未宣布被免職，而毛寧依舊「毛寧兩可」，隻字未提秦剛的名字。

25日的記者會上，法新社先提問：「秦剛未來幾天是否有外交事務行程安排？」發言人毛寧對此表示：「我沒有可提供的訊息。」

路透再接著問：「秦剛已消失一個月，誰來接任他的職位？」毛寧還是說：「我沒有可提供的訊息。」

法新社再問：「目前是誰在代理外長職務？」毛寧說：「中國外交活動都是在穩步向前推進。」

法新社再問：「中國外交部部長目前是哪一位？請明確說一下。」毛寧表示：「我已經明確回答過這個問題了。」

路透最後問：「中共中央外辦主任王毅最近出席了地區的外交活動，王毅是否會承擔更多的外事活動？這樣的情況會持續多久？」毛寧僅表示：「王毅主任出席有關國際會議以及外事活動的消息，我們都及時發布，可自行查閱。」

今年57歲的秦剛被免職前為中共第20屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員，外交部長。被免去外長職務後仍為國務委員。

秦剛被拔官後，69歲的王毅重操舊業，接下從2013年起擔任近10年的中國外長。

中國外交部官方網站已不見秦剛的任何資料。（網頁截圖）
中國外交部官方網站已不見秦剛的任何資料。（網頁截圖）

秦剛 王毅 中共

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