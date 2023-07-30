旅遊／徒步巴塔哥尼亞 攬冰川美

智利百內國家公園是冰川冰湖、雪山角峰等迥異地貌的最強組合。（李丁提供）

巴塔哥尼亞（Patagonia）是安第斯山脈最南端人跡罕至的荒野，抵達南極前南美洲最後的陸地。巴塔哥尼亞高原將來自太平洋飽含水氣的強風全部攔截下來，數萬億噸淡水滯留，孕育了僅次於南極洲和格陵蘭 島的南巴塔哥尼亞冰原。

巴塔哥尼亞最受歡迎的地區是智利百內(Paine)國家公園和阿根廷冰川 國家公園，那是冰原冰川、冰湖飛瀑、高山峽谷、雪山角峰等迥異地貌的最強組合，其間延伸著世界頂級野外徒步路線。美國《國家地理》將這裡列為一生中必去的五十個美景之一，入選世界自然遺產。

DAY1 飛到阿根廷卡拉法特

三月初，我們從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯乘飛機，到專為觀光客設置的驛站卡拉法特 (El Calafate)，氣溫從華氏82度驟降到50度。

DAY2 看百內三塔 遠望犄角山

次日從卡拉法特乘車250公里，過智利邊境海關，前往智利百內國家公園。公園內的山峰因為冰蝕而稜角分明。遠遠就看見幾座海拔超過三千米的花崗岩峰凌空崛起。其中三座岩峰塔一般並肩聳入雲霄，峭壁危崖肅立爭高，名叫「百內三塔」，是公園標誌景觀。

百內三塔，三座花崗岩峰凌空崛起，塔一般並肩聳立天際。（李丁提供）

「百內角峰」又稱犄角山(Los Cuernos)，頭角崢嶸形狀酷似牛角。犄角山西側，百內峰群奇巖怪石相疊互倚，絕壁陡峭氣勢磅礡，巍然嵯峨。

百內犄角山，崢嶸形狀酷似牛角。（李丁提供）

來到薩米恩托湖畔，正對著九仞懸崖、岌岌絕壁。湖前是薩托格蘭（Satto Grande）瀑布。湖水來自冰川融水，夾帶大量泥沙和礦物質，湖水或呈現祖母綠，或介於乳白與灰色。狂風猛吹湖面，看不到湖水與犄角山交相輝映的倒影。公園經年颳大風，風速常達到每小時60英里，要依靠登山杖才能前行。狂風吹拂下景觀瞬息萬變，前一分鐘角峰還在濃霧裡，轉眼濃霧就被吹成七彩祥雲。

狂風吹碎了群峰在薩米恩托湖的倒影。（李丁提供）

山谷間的格雷冰川(Gray Glacier) 散發著幽藍色。融水捲攜著岩石碎屑，流淌28公里後匯成格雷湖，湖水呈現灰色，冰舌崩落的巨大冰山隨風漂浮。湖心島上有百內公園唯一的酒店。

在百內公園邂逅了原駝，駝鳥等野生動物。傍晚驅車回到阿根廷卡拉法特住宿。

百內公園瀑布。（李丁提供）

DAY3 莫雷諾冰川 舌寬5公里

第三天清晨從卡拉法特驅車一小時進入阿根廷冰川國家公園，直奔莫雷諾（Moreno）冰川。這是公園內最熱門的景區。先乘船遊覽阿根廷湖，從東側近距離觀賞冰川正面高聳的冰牆。莫雷諾冰川總高度達20層樓，綿延30公里，是世界上少數活冰川之一。

阿根廷冰川國家公園，莫雷諾冰川高達20層樓，綿延30公里。（李丁提供）

遠觀冰川像一條凝固的白色河流順山勢奔湧而下，表層被自然力雕琢出千奇百怪的造型，在陽光下呈現出深淺不一的藍色。近看冰舌寬5公里，平均高於阿根廷湖水面74米，似一堵巨大的冰牆，每天以30釐米的速度向前推進。

莫雷諾冰川冰舌寬5公里，平均高於阿根廷湖水面74米，似一堵巨大的冰牆。（李丁提供）

冰川約每半小時冰崩一次。眼瞅著巨大的冰塊轟然坍塌落入阿根廷湖，升騰起一片冰霧，發出雷鳴般巨響。我們只遇到小冰崩，已經讓人好奇凝視，如果好運碰上冰牆崩塌則更加壯觀。

冰川融水使湖水呈灰綠色，湖畔雪峰環繞，湖中碎冰矗立。有勇敢者划皮划艇靠近冰川。

乘坐遊輪只能觀賞到冰川的東面冰牆，冰川湖西側不能通游輪。欲知西面冰牆真面貌，必須登上對岸，走觀景步道 。

隨後我們來到冰川湖對岸山坡訪客中心。這裡有三條徒步棧道，設計很棒，欄杆分別用紅、黃、藍色標記，讓遊客不會迷路，又能從不同角度和高度觀賞冰川和冰原。藍色段平坦易行。黃色段居高臨下，一覽冰舌縱深。紅色段難度大，距離冰川僅幾百米。我們用5小時走完全程。

南巴塔哥尼亞冰原面積達一萬三千平方公里。公園裡不僅有冰原冰川，還有連綿的剛毅石峰、晶瑩的冰湖、移步換景的步道，走在其中是與在南極和格陵蘭島徒步行走截然不同的體驗。

近距離觀賞莫雷諾冰川，心滿意足。當天下午從卡拉法特驅車北上，三小時後到阿根廷小鎮查爾騰（El Chalten）。這是專為全球徒步愛好者發展起來的營地，被稱為世界七大徒步聖地的中心。

查爾騰周邊有阿根廷最大的冰川別德馬冰川（Glaciar Viedma），冰川上方屹立著3400米的費茲洛伊峰（Fitz Roy）和3100米的托雷峰（Torre）。這兩座山周邊有幾條世界著名的健行步道，繞過山峰，走到冰川，短的可以當天往返，環線步道需要背著帳篷睡袋食品走四、五天。

DAY4 看日照金山 仰望托雷峰

第四天天未亮就從查爾騰出發，帶著防水頭燈走在陡峭的小徑，茂密的樹林，布滿碎石的山路上。徒步3公里後來到孔多雷觀景點（Mirador de’los Condores）等待日出。巍巍兩山的缺口處，一片彩霞托著噴薄欲出的紅日。紅彤彤的火輪隨之衝破雲霧，火紅色的霞光微微映射在白色的花崗岩上。接著朝陽映紅了整個山谷，隨著光線不斷變化，景象變換著姿態與色彩，文字難盡觀賞日照金山其妙。

阿根廷冰川公園，日照金山。（李丁提供）

今天的徒步路線目的地是三塔湖（Laguna Torre）與托雷峰（Cerro Torre），走3公里到第一個觀景點，空曠和悠遠沁人心脾。繼續走9公里，海拔提升250米到達冰川湖。從湖畔景觀台很清楚看到Grande冰川，山水景色變幻無窮。

徒步去冰川湖和托雷峰途中，冰川與秋色相映成趣。（李丁提供）

托雷峰雖不及費茨羅伊壯觀，但如一柄鋒銳匕首直插藍天，是世界上最難攀登的山峰之一，讓探險家望而卻步。人類在費茨羅伊峰登頂30年後，托雷峰才登頂成功，迄今成功登頂的不過十餘人。今天徒步往返20公里，8小時走完全程。

徒步到冰川腳下，最高托雷峰是世界最難攀登的山峰之一，至今僅十餘人成功登頂。（李丁提供）

DAY5 費茨羅伊山 公園最高峰

第五天徒步路線目的地是冰川湖 （Laguna de Tres）費茨羅伊山峰（Fitz Roy）和冰川湖Laguna Sucia，往返25公里。這是公園內最著名，也是我們此行走過的最艱難的徒步登山線路。從步道起點走1小時到達Glaciar Piedras Blancas 觀景點，眺望冰川雪山，腳下是壯闊的河谷平原、樹林。一個半小時後來到交叉路口，往前是開闊的石頭河灘，設置了露營地，想看費茨羅伊山日出日落者只能搭帳篷過夜，夜間氣溫會驟降至零度以下，只有擁有強健體魄者才有資格捕捉到最美的光影。

徒步去費茨羅伊峰途中。（李丁提供）

交叉路口一條山路通往高山湖Laguna Capri。另一條山路直接通往費茨羅伊峰。我們先走前者，來到湖畔。繼續向費茨羅伊峰方向走去。在環形觀景點終於仰望到費茨羅伊山峰逐漸從雲層中顯現，輕紗薄霧中壁立千仞的花崗岩峰猶抱琵芭半遮面，美如「貴妃出浴」。最後2公里都是亂石坡，海拔提升300米。頂住咆哮的狂風，手腳並用才能艱難攀爬上去，終點是冰川湖Laguna de Tres，海拔 1150米。隔湖觀望風動雲奔，傲然挺立的費茨羅伊峰借風雲之臂摟著冰川翠湖翩翩起舞。

阿根廷冰川國家公園最高峰費茨羅伊山。（李丁提供）

能走到這裡，親臨費茨羅伊山峰和冰川湖，很滿足了，服老，知難而退，沒有堅持到最後。這一天我們徒步20公里，十小時。回酒店欣賞了年輕驢友多走5公里，拍攝的兩個凝脂般藍色的冰川湖奇觀，感慨年輕真好，旅行要趁早。

高原天氣變幻莫測。清晨穿著羽絨服和防水防風外衣，走一會兒就熱得滿頭大汗，脫掉外衣。走上山路，剛剛晴空萬里，轉眼就雲霧繚繞，接著又被風吹到寸步難行，冷到牙齒打顫。每天精神抖擻地上山，疲憊不堪地下山，感覺這裡真是名副其實的美，不愧為世界頂級步道。

巴塔哥尼亞高原生長著許多珍稀動植物。我們邂逅了悠悠散步的原駝（Lama Guanicoe），它是家養駱駝和羊駝的野生祖先，歸屬駱駝科，比秘魯羊駝的體型更高大，外觀更像鹿而不像駱駝。翱翔在高空的安第斯山鷹（Cóndor）是世界上翼展最大的鳥類。南美鴕鳥（Rhea）與澳洲鴕鳥長相不同。生長在巴塔哥尼亞寒風高原上的羊，肉質更緊實，口感層次更豐富。每天徒步後，面對美景吃烤羊排犒賞自己，今生難得有幾次這樣奢侈的晚餐。

原駝是家養駱駝和羊駝的野生祖先。（李丁提供）

巴塔哥尼亞已發展成世界級景區，但沒有大規模開發，保留原汁原味的自然景觀，需要有一定體力和毅力，才能體驗自然展現的魅力。

走最遠的路 80歲生日快樂

感謝老天眷顧，一周無大雨雪。儘管我們參加了「奢華遊」，選擇較容易的徒步路線，依然累到腰痠腿疼。2023年，在遙遠的巴塔哥尼亞高原，以今生走過的最長最艱難的徒步路程，迎接自己的八十周歲生日，在旅途中走進耄耋之年，無比感恩。

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