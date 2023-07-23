移民專頁／誤發公民或綠卡 移民局可撤回

移民局發現移民取得公民是作假行為，會吊銷美國護照。圖為示意圖。（Getty Images）

讀者問：我多年前來美留學，由於比較貪玩，沒有好好學習，所以沒有畢業。我沒有文憑，也沒有找到一個正經的工作。後來，我在一個商店打工，經常幫人複印法律文件。有一次，我多複印了一個客戶的公民紙，把我的信息填到這個複印件中，僥倖申請到美國護照。有了美國護照，我回鄉探親，找了一個年輕漂亮的老婆，並把她帶到美國。老婆在美國生了兩個孩子。後來，移民局 發現了我的作假行為，吊銷了我的美國護照。老婆知道後，也與我離婚了。我想辦完事情就回國，但是希望老婆和孩子留在美國。我該怎麼做呢？

答：1、根據你提供的情況，你犯的屬於移民法上的加重罪，除了被追究刑事責任，還將被遞解，並因為冒充美國公民 ，終身不得申請豁免。

2、你兩個孩子是美國出生的美國公民，他們當然有權利留在美國。

3、你沒提供你前妻是什麼身分。假定你當年用冒充的公民身分申請的她，她移民來的美國； 根據美國移民法，如果美國國務院（DOS）錯誤地批准了申請人的移民簽證申請，並頒發了簽證，或者移民局錯誤地批准了申請人的調整身分申請，或者因其他原因錯誤地批准了永久居民身分，移民局可撤銷綠卡 。因此，從法律上，移民局有權撤銷你前妻的綠卡身分，即使她不知情及沒有任何欺詐行為。