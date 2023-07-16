旅遊／浪漫摩洛哥 古城新城美如畫

馬札甘葡萄牙古城全貌。(圖皆為作者提供)

從卡薩布蘭加沿著大西洋一路到阿加迪爾，有一段600公里長的海岸線。一路上有好幾座歷史名城，這些城池大多是500年前葡萄牙占領摩洛哥時所建造的，城裡仍留有當年的堡壘與民居。

出了卡薩布蘭加大區，黃沙迎面往公路上飛來，我才意識到這一帶已是撒哈拉沙漠的邊緣。公路上有巴士站，站旁有候車棚，人們在棚下等車。這景象不由使我憶起數十年前尚未出國時，在鄉下等公路局去台北的情形。

車行大約一個半鐘頭，便到達了杰迪代（El Jadida）葡萄牙古城的城門口。

馬札甘古城 固若金湯

16世紀初（1514年），是葡萄牙大航海的輝煌時期。葡國人從里斯本沿著大西洋海岸繞過非洲南邊的好望角到印度去買賣香料，沿途需要補給，於是在非洲的大西洋海岸上掠地建城。馬札甘葡萄牙古城（Mazagan）就是當年建造的城池之一。

馬札甘葡萄牙古城入口。(圖皆為作者提供)

馬札甘古城建在海邊，整座城呈菱形四邊形，兩邊靠海，兩邊靠陸地。四面城墻仍然完好，關起城門仍是座固若金湯的堡壘。

走入城門，迎面便是座葡萄牙建築風格的曼努埃爾式（Manueline）教堂，街上有多座古香古色的葡萄牙式建築，非常好看。城裡除幾條主要街道是商店，巷弄裡仍是民居。彎入窄巷中，赫見有些建築已破舊坍塌，有如廢墟，而隔壁居然住有人家。生活在這裡的人，沒有現代化設施，生活看來十分清苦。

馬札甘葡萄牙古城城牆。(圖皆為作者提供)

沿著主街走到巷底，那裡有古老的坡道可以爬上城牆，城牆上海闊天空，浪花打在城牆腳上，海鷗在天空飛翔，砲台上仍擺有舊式的大砲。這樣的葡萄牙古城在里斯本是看不到的，要看葡萄牙500年前的生活，反而要來摩洛哥。2004年馬札甘古城入選聯合國教科文組織世界文化遺產。

出了古城門，回到外面的杰迪代新世界，發現對面就是市集，攤商小店林立，酷似士林夜市，相比起來這裡較為凌亂。杰迪代新城區像數十年前的舊台北，乏善可陳。幸虧她有美麗的海灘，及廣袤的高爾夫球場加上氣候宜人，才會吸引歐洲人來此休閒度假。

半月灣風光。(圖皆為作者提供)

半月灣 品嘗海鮮大餐

瓦力迪亞（Oualidia）位於杰迪代的南邊，是座濱海小城。海邊有個半月灣，灣裡是摩洛哥有名的海產養殖場。小城裡大多是白色建築，街道非常乾淨。小城的地勢很高，到海邊的下坡路是又陡又窄的單行道，大巴幾乎擦著樹葉開下山，頗為驚險。

山下的海邊有塊畝許大的平地，一座簡陋的白色建築，掩映在綠樹參天的小公園裡。用餐區是在室外搭建的三面皆窗的篷屋，坐在棚下放眼望去都是海灣中的景色。這座海灣實際上是半月灣裡的潟湖，灣中養殖生蠔、螃蟹、龍蝦等海產。捕蠔船在海中來來去去，船夫將一箱箱的生蠔搬入餐廳，廚師當場處理後便送上餐桌。此地供應的生蠔是淚滴形狀的大西洋蠔，蠔肉Q嫩鮮美，非常好吃。

海鮮大餐。(圖皆為作者提供)

除了生蠔，餐廳並供應海鮮大餐。海鮮大餐以帝王蟹為主，上面排著一串烤蝦，盤子四周圍以蛤蜊與海膽，一盤海鮮堆得如一座小山，豐美之狀一端上桌來就令人食指大動。從產地直接上桌的海鮮，格外新鮮，蝦蟹肉嫩多汁鮮美無比，蛤蜊鮮美有嚼勁，海膽極其腴美。吃完正餐，還可點甜點，我們點了石榴蘋果盤配薄荷茶，滿嘴的海鮮味被薄荷茶洗淨，口齒重新感覺清香，人也覺得爽快。在這裡用餐，一面品嘗海鮮，一面可欣賞窗外的碧海晴天，看遊艇漁船穿梭。品美食賞美景，一舉兩得，情趣無限。

索維拉（Essaouira）在杰迪代以南280公里處，小城人口8萬左右，還不及杰迪代的一半，但她卻是摩洛哥西海岸最受歡迎的度假勝地。

索維拉的絕美落日。(圖皆為作者提供)

夕陽下的騎士。(圖皆為作者提供)

我們住的旅館離海邊很近，入住後已是黃昏。秋末時分，日落得早，走到海邊，遠遠看到漫天的紅霞中，一個巨大的金色火輪裹著一顆透亮的明珠掛在天邊，明珠發出萬道金光射在海面上，射在沙灘上。沙灘上有人在放風箏，有人在乘滑翔傘，晚霞中風箏與海鷗競相在天空飛颺，遠遠看去好似大鳥與小鳥互相追逐。有人騎馬，也有人騎駱駝。騎士們以夕陽彩霞為背景，在沙灘上策馬奔馳表演騎術，趫捷若飛。駱駝隊在紅霞中蹺足遠去，竟帶有大漠中血染的風采。金色火輪緩緩西沉，落到海灣那頭的山頂，金光退去，明珠如鏡嵌在彩霞中，這時的落日更美了。等白日完全墜入西山後，天上的彩霞紅橙黃紫久久不退，風箏仍在空中飄，海鷗依然在飛，落日餘暉中佇立著不忍離去的群眾。我看過許多海上落日，無一不美，但索維拉的落日卻是我看過最多元、最豐富的美麗畫面。

麥地那古城城牆。(圖皆為作者提供)

麥地那老城 風格多元

16世紀初葡萄牙人同樣在索維拉的海岸上建立了一座城堡，四年後，柏柏爾人打敗葡萄牙人收復失土，城堡毀於戰火中。之後西班牙，英國，挪威與法國先後攻打過索維拉皆先後失敗。現在的索維拉是18世紀中葉由摩洛哥國王默罕默德三世所建立，國王在葡萄牙舊城堡的基礎上重新再建新城稱作麥地那，當年的新城就是今日的老城。

麥地那古城外的大廣場。(圖皆為作者提供)

步入麥地那老城高大的城門，只見街道兩旁多是白屋藍門的建築，屋舍整齊美觀，街上也很清潔，這老城要比馬札甘古城漂亮得多。城裡賣的木雕與各色藝術品也很有品味。靠海一面的城牆上，碉堡與瞭望塔完好如新，一排古銅大砲展現出當年防禦的功能。索維拉有條公路直通摩洛哥古都馬拉喀什；十六、七世紀時，守住了索維拉，在馬拉喀什皇宮裡的蘇丹自可高枕無憂。

老城外面有很大的廣場，廣場四周的建築風格多元，穆斯林風、羅馬式、法國風、西班牙式皆有，色彩也很豐富，漫步廣場買一杯石榴汁，邊走邊喝，感覺到滿滿的異國風情。這裡餐廳林立也是美食天堂，除了摩洛哥特色餐廳，亦不乏各國美食。導遊帶我們吃了頓烤魚套餐，主菜是整條烤魚配蔬菜與炒飯，純西餐的料理方式，滋味相當不錯。

索維拉漁港。(圖皆為作者提供)

出了廣場遠遠望見索維拉漁港，漁人碼頭上一座方形城堡，四孔拱橋，赫然就是電視連續劇《權力的遊戲》的場景，原來此劇曾在此地取景。漁港中泊著一艘艘漂亮的漁船，碼頭邊的魚販攤位上展示著各類漁獲，群鷗在天空翱翔。長堤外大大小小的礁岩羅列海中，浪花一波波的打來，風景非常迷人。

日出日落，潮起潮落，索維拉有如一位千面佳人，在不同的時間有不同的美貌。索維拉是阿拉伯語，原意就是「美如畫」之意。不論她的古城、新城或漁港，處處美景無限浪漫有味，確實是美如畫。

阿加迪爾葡萄牙古城大門。(圖皆為作者提供)

阿加迪爾 搭火車觀光

阿加迪爾東依阿特拉斯 山，西臨大西洋是摩洛哥西南部最大的城市，城市人口40多萬。在古時北非的商旅經過阿加迪爾進入撒哈拉沙漠到沙漠以南的非洲做生意，自古以來她便是大西洋海岸線上的貿易重鎮。葡萄牙的殖民時代當然不會放過阿加迪爾，所以16世紀初便在阿特拉斯山頂上建了一座城堡。

葡萄牙古城是座白色的城堡，高高地盤踞在山頂。上山的道路曲折蜿蜒，兩旁皆是矮小的沙漠植物，山景十分荒涼。古城正在維修中，我們只能在城堡外觀望。堡外有很大的廣場，遊人不少，賣紀念品的穿梭兜售，拉駱駝的找客人騎駱駝，熱鬧之狀竟不輸任何觀光景點。廣場旁有視野很好的觀景台，俯瞰山腳下的阿加迪爾，整座海灣盡收眼底。廣場外還有好幾條步道，遊山看海，自也其樂無窮。

阿加迪爾山頂上的葡萄牙古城。(圖皆為作者提供)

阿加迪爾建城雖有千年歷史，但舊城大多毀於1960年的大地震，之後城市重建，因此整座城市非常新。新城裡的建築幾乎都是白色，市容整潔美觀。城裡有觀光小火車繞行市區主要的街道，我們很興奮地買票搭上火車。火車也是白色的非常漂亮，頗像一般嘉年華會時給孩子們搭的玩具火車。坐上火車，彷彿回到了孩提時代，在異國的城市走馬看花，處處都感覺新奇。參團旅行時間有限，當然不可能步行參觀這座城市，所以坐上這種小火車觀光，倒是很不錯的選擇。阿加迪爾有很美麗的海灘，濱海大道上一家家的露天餐廳，白牆上爬滿五顏六色的九重葛，一排排的棕櫚樹在風中飄揚，舉頭望去便能遙見山頂上的白色城堡，山高海闊，風景如畫。

值得一提的是我們在阿加迪爾下榻的旅館Hotel Boutique & SPA非常漂亮。玄關裡插滿了玫瑰花，大廳裡有人彈琴伴唱。旅館更有很大的花園，園中小橋流水，設計得非常清幽雅致。房間更是豪華，還可泡溫泉浴，舒適的程度令人意想不到。阿加迪爾的觀光業遠不如索維拉，但我覺得來此一遊絕對值得。

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