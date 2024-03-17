日本城 紀念3年前亞裔槍擊案反仇恨

謝漢蘭認爲社會應該為其對亞裔仇視現象不作爲而負責。（記者楊逸辰／攝影）

三年前的3月16日，美國喬治亞州亞特蘭大地區的三家按摩中心和水療會館發生大規模連環槍擊 事件，造成八人死亡，其中六人為亞裔 、兩人為白人，七名罹難者為女性，一人受傷。在這起針對亞裔的仇恨犯罪的三年後，舊金山 亞裔社會運動者一同到日本城Kabuki酒店，為槍擊案中的死者們舉辦紀念活動。

四位長期維護亞裔權益的社會運動者在活動上發言，他們分別是「與亞裔美國人同在」（Stand with Asian Americans）組織創辦人朱浩然（Justin Zhu）、詩人鄭嘉怡（Jennifer S. Cheng）、新聞工作者謝漢蘭（Helen Zia）以及「亞裔是強壯的」（Asians Are Strong）組織創辦人廖國良（Hudson Liao）。

「團結是我們對於種族主義、仇恨和暴力最好的回答。」朱浩然說，亞特蘭大按摩中心槍擊案的周年紀念對亞裔美國人社區來說很有意義，在為逝去的生命們送上敬意的同時，亞裔們可以站在一起展現社區力量。他在活動現場鼓勵人們，舉起電燈蠟燭為死者默哀。

鄭嘉怡表示，今天他們在這裡紀念逝去的女性們都是移民，有的身為人母，有的甚至是奶奶。她在現場為這些逝者念上了幾首自己親筆寫的詩歌，其中一句寫道：「親愛的社區，我從來沒想到自己母親的身體，會離我那麼遠。」

謝漢蘭長期為對抗亞裔仇恨和針對亞裔的系統性種族主義而努力。她在會上舉例指出多個亞裔仇恨犯罪事件，認爲社會應該為其不作為而負責。她指出，除了仇恨犯罪本身，仇恨事件的後續處理往往不被社會所關注，在制止亞裔仇恨方面，還有很多需要去做的事情。

廖國良這次在活動上除了紀念槍擊案死去的無辜生命外，他針對最近舊金山發生一名亞裔老太太被襲擊致死的案件向舊金山政府表達抗議。去年七月，一名吳姓老太太被人推倒在地，因傷去世，社會組織「亞裔正義運動」找到警方要求釋放相關視頻，但被拒絕。同月有線索洩漏給大眾媒體，表明事件是意外。而今年三月，同一名嫌疑人又一次攻擊了一名華裔老太太。廖國良在活動上當著政府官員的面，向他們要求應該給這些案件一個說法。