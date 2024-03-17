華鷹會傳承飛虎隊精神 為反亞裔仇視增添長久動力

位於舊金山華埠、擁有90年發展歷史的華鷹會（Wah Ying Club）正積極開展少數族裔間的交流溝通，為反亞裔仇視增添長久的動力。（記者王子涵／攝影）

反亞裔 仇視（Stop Asian Hate）是亞裔美國人為爭取平權、反對種族歧視 發起的全國性社會運動，也是亞裔社區在美國族裔平等這一棘手社會問題的精彩首秀。回首過去三年，這股風潮鼓勵著更多亞裔社區參政議政，活躍在主流社會中，為平權事業增添一股年輕的力量。位於舊金山華埠 、擁有90年發展歷史的華鷹會（Wah Ying Club）正積極開展少數族裔間的交流溝通，為反亞裔仇視增添長久動力。

華鷹會成立於1935年，由多名飛虎隊（Flying Tigers）退役老兵成立，歷史上作為「華埠非官方警局」保衛社區安全。過去幾年，華鷹會多次邀請警局、地檢處、美國司法部、聯邦特勤局的負責人深入社區，與華埠民眾面對面溝通，了解社區真實的困難和需求。同時，華鷹會曾代表華埠參加多族裔的社區研討會，為華裔平權運動爭取力量和支持。

亞裔平權 下一代發聲更強

如今亞裔平權的聲浪讓華鷹會主席李天壽（Jeff Lee）感到欣慰。他出生在華埠東華醫院，兒時隨家人搬到舊金山新華埠的列治文區（Richmond District）。「50年代到60年代，華人的生活異常艱難，由於種族歧視、刻板印象和排華主義，我們不得不在白人為主導的社區中拼出一條生路。」李天壽表示，50年代初沒有房東願意租房給中國人，其父母為了立足，不得不聘用白人代其買房，再一名白人代其租房。

李天壽認為華人要主動爭取自己的權利，勇於發聲，讓歧視者和施暴者為自己的行為負責。（記者王子涵／攝影）

「在學校的時候，華裔學生時常被本地學生圍起來霸凌。我們拚盡全力在學業和體育上勝出，只為證明華人也和其他人一樣優秀。」李天壽表示，如此的經歷讓他在身體和精神上更加強壯，在中西方文化中找到平衡，在與多族裔的溝通中寻求團結、統一、多樣化的理念。

李天壽認為，華人所遭受的仇恨歷史是教育年輕一代最好的教材，華人青年受到良好的教育，在科技、商業、政治領導力、人權上能夠貢獻更大的力量，如今所取得的成就就是最好的證明。

在仇視亞裔風潮和美中對抗的背景下，兩國民眾缺乏情感紐帶，彼此間的不信任和敵意正逐漸加重。歷史上，飛虎隊是兩國少有的軍民合作共同抗敵的載體，傳承飛虎隊精神的華鷹會希望這一歷史遺產，成為疫情後期修復族裔、國家間關係的橋樑。

位於舊金山華埠、擁有90年發展歷史的華鷹會（Wah Ying Club）正積極開展少數族裔間的交流溝通，為反亞裔仇視增添長久的動力。（華鷹會提供）

「飛虎隊是少有的為美中同時做出犧牲和貢獻的組織。」李天壽說，在去年的亞太經濟合作組織（APEC）舊金山峰會上，中國國家主席習近平曾認可並感謝飛虎隊對中國人民的幫助，舊金山中領館聯合廣西省政府近日也舉辦圖片展活動，展示當年飛虎隊與中國軍民共同抗戰的歷史資料。

李天壽表示，美中在戰爭時期互幫互助，如今不應將彼此看做敵人，飛虎隊的歷史應當被珍視。

圓桌會議 消除隔閡與誤解

如何定義仇恨犯罪成為警檢部門面臨的新挑戰，從單純的言語或肢體的攻擊，到針對亞裔商戶頻繁的財產盜竊和搶劫，到更為隱性的職場霸凌和剝削，作為一個年輕的平權運動參與者，亞裔社區需要向其他少數族裔交流學習，借鑒經驗。

華鷹會主席李天壽（左）、華埠中央警局長金拓漢。（記者王子涵／攝影）

李天壽作為舊金山社區聯盟（SFCAUSE）的主管，邀請灣區各族裔社區的領袖，針對某一特定問題和挑戰進行討論，傳達團結、統一、多樣化的理念。

談到華裔社區應該從反亞裔仇視運動中獲得的經驗和教訓，李天壽認為華人要主動爭取自己的權利，勇於發聲，讓歧視者和施暴者為自己的行為負責。

李天壽表示，不幸地是許多人至今仍然是種族歧視者，只是沒有公開表現出來。「我一直在追尋誰應該對此負責，絕不能任其發生，不然其他人也會同樣歧視我們，沒有人得到懲罰或被追責。」