殷嘉立 ：媒體在反仇亞中發揮重要作用

舊金山第四區市議員殷嘉立與掛在他辦公室的日落區背景圖。（記者李怡／攝影）

舊金山 第四區包含日落區在內，亞裔 居民占比高達53%。該區市議員殷嘉立曾多次公開表示，需盡一切努力，關注公共安全，確保每位社區居民在街道上感到安心。殷嘉立說，反仇亞進程中，媒體發揮著重要作用，要為那些受到傷害的弱勢群體發聲，並引起社會關注，以便民選官員們可調動資源、應對問題。

競選第四區市議員前，殷嘉立有多年記者工作經驗，也曾在非營利機構服務。本次反仇亞專訪中，他特別提到，除了增加警力，打通社區與市府間的溝通壁壘外，媒體報導對於停止亞裔傷害（Stop AAPI Hate）的重要性。

他說，媒體是社區和市府機構獲取訊息的主要來源，媒體必須報導客觀事實，且必要時進行適當的事件研究後，向大眾展示真實發生事件，並關注那些不擅於運用媒體發聲的人群，如有受害者不願為自己或是受害群體發出聲音，媒體應幫助他們放大聲音。尤其是社區內發生嚴重仇恨犯罪，媒體更應確保事件被公開，才能引起市政與民選官員注意，運用資源、解決問題。

殷嘉立自上任以來，常在社區內與亞裔及其他族裔居民、小商業代表、教師等各行各業代表等舉辦社區會議。了解民意後，他發現，亞裔和全區居民最看重的就是公共安全。他說，他支持舊金山市長布里德發起的E提案，提案旨在擴大警局政策及舊金山警局執法自由度，減少警察委員會對警察的過多繁文縟節限制，才能更加保護社區居民安全，提升居民對警局的信任和增加民眾安全感。

為減少亞裔傷害和應對傷害善後，殷嘉立聘請精通粵語、普通話和英語的華裔 陳瑞蓮（Vindy Chan），作為社區居民、市府、警局間的公共安全聯絡員，以便及時幫助社區居民和受到犯罪影響的小企業主。他指出，一直以來他都將社區公共安全放在第一位，但因舊金山整體情況就是警員短缺，且日落區Taraval警局夜間還得服務多個社區站點，因此公共安全聯絡專員更為重要，能讓社區、他的辦公室、警局間的聯絡更有效率。