「亞太平權預算」1.6億 羅達倫疫期倡導通過

加州第26選區眾議員羅達倫身著唐裝拜年。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州 第26選區州眾議員羅達倫（Evan Low）起草多項有利華裔 和亞裔族群的立法，在新冠期間更是積極倡導通過歷史性的「亞太平權預算（API Equity Budget)」。這項高達1億6650萬美元的預算，是加州史上針對仇亞犯罪和平權要求的最大投資。

世界日報在農曆新年的除夕當天專訪目前正在競選16區國會議員的羅達倫。事實上，也正是羅達倫起草了2596號法案，才讓農曆新年能順利成為加州官方假日。這一切的緣由，都來自於羅達倫身為加州第四代華裔的背景。

羅達倫說，他雖是第四代加州華人 ，甚至西語說得比中文還要好，但很多時候還是會被美國人看成是一個「外國人」。他自己常常被問到這個問題：「你從哪裡來的？」他回答：「聖荷西。」對方就會接著問：「那麼你實際上是從哪兒來的？」他就會說：「我媽媽生在屋崙，我爸爸生在沙加緬度。」

他表示，這是很多華人的真實經歷，這也是為什麼華人需要有能代表我們的人進入美國政治，「作為華裔美國人，我們需要發出自己的聲音。」

籲拒絕容忍任何族裔歧視

羅達倫從有記憶以來，就知道自己是華裔，自己對此從來沒有過疑問。他說，自己生長在加州矽谷，在這裡光是聖荷西市，就曾有過五個唐人街，華裔為矽谷成為今天這個樣子貢獻了很多，也很為自己華裔背景和文化感到驕傲，但要如何保護加州的華裔歷史，也非常重要。

羅達倫表示，他承認在目前國際政治形勢下，作為華裔是非常矛盾和具有挑戰性，尤其前總統川普用「中國病毒」的說法，加劇和滋養了對華裔的族裔仇恨，可以看到全美的仇亞情緒上揚。在美中衝突中，華人的忠誠受到了質疑。這些都是赤裸裸的現實，而要如何去認知這一個現實非常重要。

他表示，這種情形在歷史上並不是第一次。他舉例，1882年通過「排華法案」禁止華人來美、1912年的「外國房東法案」禁止亞裔美國人擁有房產，歷史不斷重演，告訴大家要直面強權，組織起來去選舉，同時不要容忍對任何族裔的歧視，尤其是華裔。

推動加州鐵路華工紀念日

提到自己推動通過每年5月10號為「加州鐵路華工紀念日」，羅達倫表示，美國和加州能建設成今天這個模樣，華人做出的貢獻非常重要，因為華人移民並不是近年來才有的事，而是已經在美國社會存在很久、做出了很多貢獻，必須要承認這些華人也是美國人，也是加州人。

提到他與紐森州長，以及其他一些州議員共同推動「好萊塢多元化激勵」法案，羅達倫感到非常驕傲。他說，這一個法案通過，給予稅收返點，讓電影製作變得更加多元化。事實上，華裔影星楊紫瓊主演的奧斯卡大獎影片「媽的多重宇宙（又譯瞬息全宇宙）」就是這一個法案的直接受益者。他認為，這一法案幫助了華裔演藝人才展現他們的才能，表現出華裔族群最好的一面。

羅達倫說，自己也愛看亞裔主題的影片，他還透露，自己家和「瘋狂亞洲富豪」一片導演朱浩偉家是同在灣區矽谷的世交，兩家共同參與了合作了「華人歷史文化計畫」。這是一個旨在保護聖他克拉拉山谷華人歷史社區的非營利項目，記錄了華人在多個領域的成就。

談到自己推廣加州推廣針灸療法的貢獻，羅達倫表示，加州有全美最多的有證照的針灸師，要認識針灸不僅僅只是一種東方療法，還是對居民健康的重大貢獻，尤其當下鴉片類藥物氾濫狀況下，針灸不僅是一種安全的止痛方法，也是一種有效的預防性治療。他說，他非常自豪地看到，不只華裔、韓裔，還有愈來愈多的族裔開始認識到針灸療法的價值。

小心「模範少數族裔」陷阱

羅達倫最後提到，要小心亞裔刻板印象之一「模範少數族裔」的陷阱。他說，「模範少數族裔」意味著亞裔工作很好、合法納稅、安靜自守、從不惹事。但這其實是一種虛假敘述。如果分析數據就會發現，華裔與其他族群有落差的情形還很多，例如受到肝病困擾的人數遠高於其他人群。怎樣才能獲得足夠的公共資源和支持來解決健康不均等狀況是一個重要議題。

羅達倫說，如果大家只是滿足於「模範少數族裔」的刻板印象，就很難得到足夠的資源來解決這一問題。