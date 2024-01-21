佩斯金：華埠給我的支持是特殊的

舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）是舊金山華埠的老朋友，也是舊金山政壇的長青樹。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市議長佩斯金（Aaron Peskin）是舊金山華埠 的老朋友，也是舊金山政壇的長青樹。在他23年的從政生涯中，曾3次當選華埠所在的第三區市議員，是當地社區耳熟能詳的「洋官」。他曾提議將中央地鐵延長線在華埠的站點以已故僑領白蘭的名字命名，同時也是華埠散房（SRO）的長期支持者。現任市議長的他在回憶起這20多年來與金山華埠的經歷時表示，華埠給予我的支持和慷慨是尤其特殊的。

談起亞裔文化，佩斯金興致勃勃地講起他在亞洲生活旅行的經歷。1984年間，他曾在亞洲各國生活一年半的時間，對於中華文化他也並不陌生。他說：「街道總是擁擠但是富有人氣的，我吃著中餐長大，很小就學用筷子。」佩斯金說，「我和妻子經常去華埠購物，很多人不知道的是，許多食材在華埠是非常便宜的。」

佩斯金稱讚了華埠社區組織的領導力，稱社區總是能夠放下爭議，為共同的目標而努力。「如中華總會館、華協中心等，它們的歷史從40年到150年不等，它們有完善的組織、清晰的目標，並了解城市運行的規則，當它們帶著計畫找到我，這讓我的工作更加清晰。」

「金山華埠是全市、甚至全美最獨特的社區之一，如果其他社區能夠效仿華埠內部的合作模式，它們會變得更加健康。」佩斯金說，「這可能源於中華文化中強調合作和包容的元素，而美國文化更強調個人主義。」

疫情期間，這一點體現的尤為重要。華埠是舊金山人口密度最高的社區之一，其中在特有的單房（SRO）公寓中，公用衛生間、廚房的模式極易讓病毒在短時間內爆發，防疫情形十分危機。「我當時十分害怕和擔心。」

包括東華醫院、中華總會館、華協中心在內的多家社區組織提前做出行動，在全國實施居家隔離令的數月前，向居民宣傳最基本的醫療衛生常識，佩戴口罩、洗手、消毒等，才避免了疫情在華埠大規模爆發。「在舊金山人口最密集的區域達成了全市最低的病毒傳播率，而舊金山也是全國傳播率最低的城市之一。」佩斯金說，「這樣的成果是無與倫比的。」

APEC 會議帶來更多挑戰

後疫情時代，舊金山的經濟復甦並未如預想中一般穩步前進，疫情中催生的仇恨犯罪、零售盜竊、遊民氾濫等諸多問題持續發酵，市府的各項刺激計畫收效並不顯著。在這樣的情形下，舊金山還要緊鑼密鼓地準備舉辦世界級峰會，亞太經濟合作組織峰會（簡稱APEC），挑戰異常嚴峻。

2023年APEC會議聚集了來自21個國家的元首和代表，就世界經濟等重大問題展開討論。舊金山成為東道主，一些市民將之看做經濟復蘇難得的機遇，而也有一些人悲觀地看做是一個沉重的負擔。對此，佩斯金有不一樣的解讀。

他說：「對於生活在舊金山，尤其是那些與亞洲文化有聯結的社區，APEC將是一次重要的機遇。這是亞裔社區文化提升、文化自豪的時刻，尤其是生活在華埠、日本城、菲律賓城的居民。」

佩斯金表示，舊金山在1906年大地震和火災的十年後，舉辦了世博會，這猶如鳳凰在灰燼中的重生，APEC會議也將為城市帶來前所未有的機遇，這不僅僅限於個人與個人之間，對於中美兩國也是一樣。

「中美兩國有著一段漫長且艱難的關係。」佩斯金提到，美國前總統尼克森訪中，這才開啟中美關係正常化的進展。幾年後，首架中國國航的飛機從上海起飛，降落在美國舊金山國際機場。這樣的交流持續增加，加強了兩國文化、經濟和人文的共同發展。