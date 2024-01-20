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Target百貨 推出融入越南春節文化商品

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
越南城商家春節用品琳琅滿目。（記者徐蓓蓓／攝影）
越南城商家春節用品琳琅滿目。（記者徐蓓蓓／攝影）

農曆春節將至，Target百貨推出非常全面的新春系列產品，不僅在門店有專門展台，在官方網站也有專門頁面，還專門介紹了設計這一系列產品的年輕華裔設計師的夏依然（音譯，Yiran Xia)。有趣的是，產品系列中亦有融入越南春節文化的元素。

Target新春系列中增添了越南春節遊戲。（記者徐蓓蓓／攝影）
Target新春系列中增添了越南春節遊戲。（記者徐蓓蓓／攝影）

在Target的官方網站上搜索「農曆新年（Lunar New Year)」字樣，就會跳出「龍年（Year of the Dragon)」的主題頁面。這次的春節系列商品分六大類，包括餐具、紅包卡片、裝飾、食品、娛樂手工及衣服。整體設計以紅、金、黑三色為主，突出了祥龍的圖案，非常喜慶。

這一系列設計師夏依然是來自紐約的插畫師，在中國深圳長大。Target的介紹說：「她喜歡把活力和喜慶的圖像帶給大家，通過視覺和精神的連結來裝點我們的人生。」

越南廢除漢字後出現的越南語春聯。（記者徐蓓蓓／攝影）
越南廢除漢字後出現的越南語春聯。（記者徐蓓蓓／攝影）

值得注意的是，此次設計的產品中不僅有華人文化中必備的各種春節用品，還出現了越南春節遊戲「Bầu cua tôm cá」，意思是「葫蘆、螃蟹、魚、老虎」，一種用三個骰子玩的賭博遊戲。新春產品的設計審美方面，也可以看到受到越南春節裝飾審美的一些影響。

越南城超市中的春節點心盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）
越南城超市中的春節點心盒子。（記者徐蓓蓓／攝影）

越南春節也是在農曆正月初一，和大中華地區及朝鮮半島一致，也有送神、貼春聯、年夜飯、祭祖、壓歲錢、守歲等習俗。不同的是，越南人會在過節時吃芭蕉葉包裹的四方形大粽子，一般以黃豆或綠豆豬肉為餡料。據說在中國廣西有類似習俗。

越南春節會吃的四方大粽子。（記者徐蓓蓓／攝影）
越南春節會吃的四方大粽子。（記者徐蓓蓓／攝影）

此外，越南春節都有花市，人們要在花市購買桃花、金盞花（當地人稱梅花）、金桔的花卉盆栽。這點和廣東、琉球一代風俗相近。

北加的聖荷西市和南加州的橙縣是越南裔移民在美國最大的聚集區，尤其在聖荷西市南部有規模宏大的越南城。其中不少為越南華裔經營的商鋪，很多商店都有中文標識。在春節臨近之際，各家商鋪也有熱鬧的春節裝飾和產品供應。

越南 Target 華裔

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