反仇亞／聖縣檢長：專搶亞裔是仇恨犯罪

羅森指出，當很多亞裔都是同一個被告的受害人時，也會讓檢察官懷疑被告是出於偏見而犯罪，從而尋找更多相關證據。（記者葛歆睿／攝影）

今年4月，三名男子因在聖他克拉拉縣針對亞裔 進行武裝搶劫被控仇恨犯罪 。這個消息大快人心之餘也引發了疑惑：到底什麼才是起訴仇恨犯罪的依據？本期反仇亞專題，記者對話聖縣地檢長傑夫．羅森（Jeff 羅森），從這個具有代表性的案例出發，加深對仇恨犯罪控訴的認識。

自從新冠肺炎疫情以來，受害人為亞裔的暴力事件層出不窮，但並不是每起案件中，被告最終都會被控「仇恨犯罪」。在許多亞裔因為語言、文化等多重因素，遇事不願報案的情況下，這難免會讓那些敢於站出來的受害人及其家人感到心灰意冷，甚至導致社區對司法系統失望。

根據羅森對仇恨犯罪的解讀，仇恨犯罪首先是犯罪，例如毆打，襲擊，搶劫，破壞等。此外，犯罪的動機是出於對受害人的偏見，原因包括族裔、性取向、來自另一個國家等。「兩個加在一起才是仇恨犯罪。」他說，「仇恨犯罪控訴的挑戰在於，與證明行為相比，證明動機，也就是證明一個人在想什麼，更加困難，因此我們要尋找偏見的證據」。

羅森表示，檢察官在決定是否提出仇恨犯罪控訴時，考量的證據包括被告在犯罪時所說的話，例如一些被告在發動襲擊或者破壞前，會對受害人說「回中國去」，「你帶來了中國病毒」。同時，被告過去的言論也可以被當作證據，常見的形式便是在社交媒體上發布的內容。除此以外，當很多亞裔都是同一個被告的受害人時，也會讓檢察官懷疑被告是出於偏見而犯罪，從而尋找更多相關證據。

羅森透露，在4月的這起案件中，正是受害人的數量和同為亞裔這一特徵，讓聖縣地檢處相信，被告搶劫的動機是出於對亞裔的偏見，因此最終決定在起訴搶劫之外起訴仇恨犯罪。「這起案件中所有的受害人都是亞裔女性。我們生活在一個非常多元的地區，這裡有亞裔、白人、非裔、拉丁裔。但這三個被告的受害人都是亞裔女性。這個證據就是我們所稱的『設定目標』（Targeting）。」他補充說，「此外，被告曾公開說，他們選擇亞裔女性作為目標，是因為他們認為亞裔女性配戴更好的珠寶，或者有可能隨身帶有現金，這是額外的刻板印象和偏見。」

羅森認為，一起仇恨犯罪發生，每一個人都是受害人。一起仇恨犯罪案件首先是對受害人本身犯下的罪行，「在這個案例中就是那些被搶的亞裔女性」；其次是對所有住在灣區 、加州、乃至全美國的亞裔犯下的罪行，「當一定數量的亞裔女性在聖荷西被搶，很快整個灣區的亞裔女性就會知道，仇恨和恐懼會很快蔓延」；最後，是對每一個人犯下的犯罪，因為「在美國的法律下，生活在這裡的人都有應該被平等、公平地對待。」對美國法律的觸犯是對美國社會每個人的冒犯。