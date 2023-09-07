攜手華埠社區 司法部推反種族仇恨廣告

華人牧師方小龍（左）和華協中心行政主任楊重賢（右）均提及，仇亞歷史頗為悠久 。（記者劉先進╱攝影）

聯邦司法部北加州聯邦檢察長拉姆齊（Ismail Ramsey），6日聯合灣區跨宗教領導委員會（Bay Area Interfaith Leadership Council）、舊金山 地檢長謝安宜、馬連縣地檢長弗羅利（Lori Frugoli），聖他克拉拉縣地檢長羅森（Jeff Rosen）、舊金山華人社區宗教領袖方小龍（Norman Fong）、華協中心行政主任楊重賢等舉行記者會，宣布三個公益視頻廣告「我們屬於」（We Belong），希望團結社區各界，對抗仇恨犯主義和犯罪。

三個廣告分別採訪華裔、日裔，猶太社區和伊斯蘭社區，讓社區領袖和居民現身說法，反對仇恨主義。拉姆齊說，當天的公益廣告重點關注仇恨亞裔 、反猶太主義、伊斯蘭恐懼症。打擊種族仇恨主義，是司法部的優先事項之一。該部門舉行圓桌會議，與聯邦調查局和不同的州、城市檢察官和其他民間領袖合作，傾聽社區意見，聽取關於仇恨犯罪 和仇恨事件的報告。「我們將把非政府組織、地方、州和聯邦執法部門聚集在一起，共同研究。以受害者為中心，預防和起訴仇恨犯罪。」

司法部北加州聯邦檢察長拉姆齊說，即使不能對仇恨犯罪提起訴訟，權力部門也要承認和解決這種傷痛。 （記者劉先進／攝影）

拉姆齊說，仇恨犯罪受害者往往感到沮喪的是，雖然經歷傷害，但難以進行刑事起訴，讓人失望。「我的辦公室也在派遣執法人員，培訓其他民事補救措施，以及其他可能可用的資源。即使不能對仇恨犯罪提起訴訟，權力部門也要承認和解決這種傷痛。」

謝安宜說，灣區是美國最多元化的地區之一。周圍的人來自世界各國，有許多不同的宗教信仰。她曾在金山擔任仇恨犯罪的檢察官，瞭解成為仇恨犯罪攻擊目標的受害者，他們因為信仰、長相、來自某個國家而被針對。「我們看到仇恨亞裔的行為，看到幾十年來的反伊斯蘭言論。當一個人成為目標時，他們並非整個社區的唯一目標，整個相關的社區和宗教都會受到影響。我們不能再躲在假象背後，必須承認和了解，實現愛、欣賞和團結的目標，還有漫漫長路。我們教育彼此，當犯罪發生時，如何報告。即使不說英語，也能舉報這種犯罪。」

舊金山地檢長謝安宜說，灣區是美國最多元化的地區之一。周圍的人來自世界各國，有許多不同的宗教信仰。 （記者劉先進／攝影）

方小龍對本報表示，如果瞭解舊金山、加州和美國的歷史，就知道仇恨亞裔犯罪並非從疫情開始，而是持續頗長時間。1974年到1975年，他讀書時，在商店工作的母親在沙加緬度和都板街 (Grant Avenue)被瘋狂的白人毆打。1958年，他從小學畢業也被人襲擊。1879年的加州憲法允許政府隨時清理所有華人。全美曾經有200多個華埠，如今只剩下寥寥無幾個。「非裔、穆斯林和猶太人並不一定知道華裔的歷史。舊金山有三分之一的亞裔，我們理應得到更多的權力和尊重。」

華協中心行政主任楊重賢說，很多人並不瞭解針對亞裔的種族主義和仇恨的歷史。幾乎從亞裔1847年踏足美國的那一刻就已開始。無論是1882年的「排華法案」，全國各地為迫使華人離開而發生的騷亂，還是禁止日裔、菲律賓裔、韓國裔擁有土地的所有法律。在華埠社區，1960到1970年代還發生另一種形式的仇恨。一些開發商曾試圖迫使華埠的居民離開，以便他們蓋大樓，擴大市中心。