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反仇亞／9歲華童被罵帶病毒 熱線施援手

記者劉先進╱專題報導

彭一玲表示，在接聽反仇亞心理援助熱線時，還依靠勸說和教育提醒家長，不要忽視低齡孩子遭遇的仇亞事件。曾有一位華裔兒童被人汙衊攜帶新冠病毒，常躲在衣櫃中。父母求助後，彭一玲建議尋找專業治療，也教導父母學習如何教孩子應對這樣的情況。

她說，接聽心理援助熱線時，有父母表示，9歲兒子最近經常躲在他的衣櫃中，咬指甲咬得很深，舉動奇怪，後來追問才得知，他被學校的同學欺負，說是「華人帶來了新冠病毒」。孩子感到孤立無援，背負著沉重的負罪感，情緒每況愈下。

華裔精神健康聯盟的工作人員提醒父母，孩子的精神健康受到威脅，需要立刻尋求專業治療。她說，「起初，父母對這個問題輕描淡寫，認為無關緊要。我們趕緊做疏導工作，希望提升他們對精神健康的重視。一番苦口婆心的勸說後，父母為孩子找了專業治療師。孩子接受治療的反應良好，並取得積極的進展，抑鬱症狀也隨之消散。」

MHACC也教導父母查看網站上的資料，學習如何教孩子應對這樣的情況。沒想到，九個月以後，同樣的事情又發生在這位孩子身上，「但是這次他的應對非常的讓人覺得開心！因為他的內心足夠強大，大聲告訴欺負他的同學，『你們說得不對，想法也是錯誤的。』 當孩子的母親與我們分享這一振奮人心的消息時，我們深感欣慰，因為努力有回報，得到了積極的成果。」

華裔 教育 華人

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