醫師的話／當失智患者 遇上熟悉的樂聲

根據西北大學的研究，失智症患者與音樂有關的記憶，仍常然留在大腦中。音樂可以改善失智患者的情緒、行為。（Getty Images）

2023年，估計65歲及以上的美國人，有670萬人罹患有阿茲海默症。

老人失智 症是一種無法治癒的病，患者很容易變得孤僻，是因為他們會對自己的無用感到孤立無援，為免尷尬就習慣了獨處。到了後期，往往失去與身邊人進行交流的能力。使得病人自己以及照顧的護理人員和家人都非常的痛苦。近年來發現音樂治療法可以干預和彌補這中間的欠缺。而且增強了患者與周圍環境的參與度，減少了許多神經方面的症狀，例如焦慮、抑鬱和無由的發脾氣。換言之，失智症患者無法與所愛的家人和聯繫時，也就是說無法用語言的時候，音樂是最後的彼此之間互動的橋樑。

Q1：失智症患者是否對音樂有特殊的感受？

A1：根據西北大學神經科系近十年來的研究，發現失智症患者即使喪失語言和其他記憶，但是與音樂有關的記憶，卻常常仍然留在大腦中。這是因為涉及音樂記憶的大腦區域（例如，小腦）直到疾病過程的晚期才會受到影響所致。熟悉的音樂可以幫助失智症患者恢復某些方面的記憶，讓他們感到平靜，並且大大改善他們的情緒。

Q2：那麼失智症患者為什麼能記得自己喜歡的歌曲呢？

A2：雖然患有嚴重的失智症，意味著一個人對自己的過去僅有很少的記憶。即使連兒子的名字都不記得，但是對聽過、唱過的熟悉歌曲，總還會在腦中浮現。

Q3：除了音樂之外，聽廣播對老年失智症患者有好處嗎？

A3：事實上收音機不僅可以提供好聽的音樂，也同時播放有感情的對話聲音，能夠真正給失智症病人解除寂寞帶來安慰和平靜。

Q4：怎麼知道失智症患者對音樂有反應？

A4：根據臨床精神科學家的研究，發現一般反應遲鈍的失智症患者對音樂都會有反應，特別是對自己喜歡的音樂。聽到了熟悉的音樂會自然地表現出愉悅的反應，例如微笑或者是移動身體甚至於開始跳舞。

而且對熟悉的音樂似乎能產生一種獨特而且強大的刺激反應，可以喚醒病人過去的個人身分和社會的聯繫。在理論上來說，如果音樂可以喚起記憶，那也可能有助於患者喚起那個時期的其他記憶或相關的記憶。在幾項研究中一致發現，與其他線索相比，音樂往往能從生活中喚起更多正面且積極的回憶。

Q5：音樂是否也能防止認知能力下降？

A5：根據今日醫學 期刊的一項最新研究發現，演奏和聽音樂有助於減緩老年人認知功能的衰退。活躍的音符震動會增加大腦某些區域的灰質，同時增加了腦細胞的可塑性。雖然音樂並不能逆轉或者是阻止因為老化而導致的腦細胞萎縮，但是卻能減緩認知能力下降。

Q6：什麼樣的音樂最有助益？

A6：研究證明，古典樂 是最佳選擇。國際科學研究所把這種現象稱為是「莫扎特效應」。建議選擇聽古典音樂如莫扎特、巴赫、貝多芬和其他著名作曲家的作品。古典樂比起其他的音樂，似乎更容易調動大腦，最適合集中注意力，在吸收新信息方面也比較能夠產生實質性的效果。

Q7：音樂家是否相對少有罹患失智？

A7：根據國際科學研究所，一項針對雙胞胎的研究報告指出，音樂家患輕度認知障礙或失智症的風險降低了64%。而另外有兩項研究的分析發現，演奏音樂者患失智症的風險平均降低了59%。為什麼呢？可以歸功於音樂的訓練和表演會刺激大腦，而且提高大腦對外界反應的能力。

Q8：哪個器官最受音樂刺激？

A8：雖然視覺藝術、計算和語言等大多數活動主要只在腦中一半起作用。但音樂卻是為數不多的、能經由聽神經，也能同時刺激大腦兩側的神經元。

Q9：音樂到底在腦中會引起什麼樣的反應呢？

A9：音樂可以促進大腦產生荷爾蒙多巴胺和血清素。這些是增加愉悅和輕鬆感的神經傳導物質。另外還有所謂的愛情荷爾蒙-催產素。

同時研究證據表明，音樂可以幫助降低應激反應激素皮質醇的水平，即時緩解焦慮和抑鬱情緒的感覺。

Q10：音樂的效果能持續多久？

A10：這是一個令人關心的問題，在失智症患者中，音樂可以改善情緒、行為，在某些情況下還可以改善認知功能，根據臨床精神科學會的調查，這種情況在音樂停止後會持續數小時甚至數天。

Q11：沒有失智症的人也能受益與音樂嗎？

A11：最近的一項研究表明，演奏樂器和積極聽音樂，有助於減緩62-78歲人群認知功能的衰退。此項研究再一次的確定，參與音樂的活動會增加大腦許多區域的灰質層。灰質是大腦和脊髓中必不可少的神經組織。特別在心理上、記憶、情緒和運動中起著重要作用。灰質的增加，也同時增加了大腦神經的可塑性——大腦重新連接自身的能力，這對於學習認知和記憶保存很是重要。

另外在積極演奏音樂方面，2023年的研究還表明，不論參與者的年紀，長期的音樂訓練可以為大腦帶來潛在的功能益處，並且有助於保持大腦年輕減緩老齢。