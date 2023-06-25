封面故事／到古城艾芙拉 進骨城練膽量

17世紀聖方濟修士建立的人骨禮拜堂，五千具骷髏頭和人骨來自城區墓地，集中在此「撫慰亡靈」。

二、古城艾芙拉和人骨教堂

“We the bones that are here for yours we are waiting.“

翻譯成中文「我們這些骨頭在這裡等你的骨頭」。

從里斯本往東南開約130公里，沿途經過一個又一個的橄欖園，抵達古城艾芙拉(Evora)。

古城，對我們的吸引力其實是「骨」城。第一站就拜訪聖方濟教堂(Igreja de Sao Francisco)及附屬人骨禮拜堂(Capepa des Ossos)。

一入禮拜堂，入口處的「迎賓」碑文，像是告訴來者──好膽麥走（閩南語，有膽子就別走之意）。

教堂建於16世紀初，人骨禮拜堂則是17世紀由聖方濟修士們起建，這些骷髏頭和人骨原本埋在Evora城區墓地，因為城區腹地不夠，把墓地約5000具人骨清挖出土，集中在此，為了「撫慰亡靈」。

艾芙拉古城老街白色為底，點綴金黃和藍瓷。

Evora是列名聯合國教科文組織(UNESCO)、葡萄牙保存最好的歷史古城。建於2000年前古羅馬時代，聖方濟教堂旁仍留有西元一世紀奧古斯都大帝的黛安娜神殿遺址；西元五世紀時被入侵的日耳曼人摧毀大部分建築體，中世紀時，這裡曾被當刑場。今天我們看到的神殿遺址，是1871年重修後的樣貌。

Evora的感覺像是南法的亞維儂，留有古城牆，但少了護城河，白色和咖哩色是主色調，當然還是紅瓦屋頂。古城除了留有羅馬帝國遺址，還有西元八世紀摩爾人占領後建築的城堡。

Evora古城有西元一世紀奧古斯都大帝時的黛安娜神殿遺址；我們看到的神殿遺址，是1871年重修後的樣貌。

自由行的好處就是，走到哪看到哪，艾芙拉古城主要景點其實很集中，走完聖方濟教堂和羅馬神殿，吃了中飯後開車繞一大圈找「舊王宮」，石頭窄巷彎來繞去，找到王宮後發現就在聖方濟教堂隔壁。

Dom Manuel皇宮舊址。

曼紐埃爾一世(Dom Manuel)王宮建造於15世紀，坐落於艾芙拉市立花園內。曼紐埃爾一世在葡萄牙的歷史舉足輕重，曼紐埃爾風的建築美學從他開始，這國家成為海權強國他也有功。1497年，探險家達伽瑪率領船隊遠征印度 ，就是在此接受出航皇令。這市立花園還有摩爾人建的城牆廢墟，摩爾人西元八世紀初就占領艾芙拉，這裡的幾間古教堂已經開始融入北非藝術元素。

葡萄牙老城眾多，最多的就是城堡和老教堂，此行印象最深的有三個教堂，一個是里斯本的聖道明，第二個是Evora的人骨禮拜堂，還有一個是坐落於南葡法羅老城區內的法羅大教堂(Sé de Faro: the Cathedral of Faro)。

Sé de Faro最早建於何時已不可考，最早應該是古基督教會，被阿拉伯摩爾人攻占期間變造為清真寺，1249年葡王阿方索三世收復此城，逐出摩爾人，清真寺再度被「轉型」。數度變身的結果是，它與歐洲要不巴洛克、要不文藝復興時代建築的老教堂，呈現完全不同多元又包容的宗教藝術。

我被這天主堂的建築和禮拜堂的花磚震懾到說不出話來。除了城堡和教堂聞名，走上這教堂塔頂俯瞰Faro風情，濱海區一大片保育濕地盡收眼底，濕地和老城中間一河相望，這條河和這保育園區就叫──Formosa （福爾摩莎）。

從里斯本開往艾芙拉，首先得穿過17公里長的跨海灣達伽瑪大橋，這是歐盟最長的一座橋，像是開車駛進Tagus大河上的兩艘帆船。

從里斯本開往艾芙拉，首先得穿過一條17公里長的跨海灣達伽瑪大橋(Vasco da Gama Bridge)，這是歐盟 最長的一座橋，像是開車駛進Tagus大河上的兩艘帆船。

4月底的葡萄牙過8點天都還亮著，我們約5點開出古城往南岸的阿爾嘎芙前進，一路橄欖樹追隨進到旅館 所在地的Vilamaura。沒進希爾頓渡假村就先造訪了Lidl超市，買了一瓶土產橄欖油。超市兩大面彩色磁磚牆，一個寫著Ola，一個是Obligato。

「哈囉」和「謝謝」，學會這兩個字，葡萄牙自由行無往不利。