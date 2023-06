封面故事／到古城艾芙拉 進骨城練膽量

17世紀聖方濟修士建立的人骨禮拜堂,五千具骷髏頭和人骨來自城區墓地,集中在此「撫慰亡靈」。

二、古城艾芙拉和人骨教堂

“We the bones that are here for yours we are waiting.“

翻譯成中文「我們這些骨頭在這裡等你的骨頭」。

從里斯本往東南開約130公里,沿途經過一個又一個的橄欖園,抵達古城艾芙拉(Evora)。

古城,對我們的吸引力其實是「骨」城。第一站就拜訪聖方濟教堂(Igreja de Sao Francisco)及附屬人骨禮拜堂(Capepa des Ossos)。

一入禮拜堂,入口處的「迎賓」碑文,像是告訴來者──好膽麥走(閩南語,有膽子就別走之意)。

教堂建於16世紀初,人骨禮拜堂則是17世紀由聖方濟修士們起建,這些骷髏頭和人骨原本埋在Evora城區墓地,因為城區腹地不夠,把墓地約5000具人骨清挖出土,集中在此,為了「撫慰亡靈」。

艾芙拉古城老街白色為底,點綴金黃和藍瓷。

Evora是列名聯合國教科文組織(UNESCO)、葡萄牙保存最好的歷史古城。建於2000年前古羅馬時代,聖方濟教堂旁仍留有西元一世紀奧古斯都大帝的黛安娜神殿遺址;西元五世紀時被入侵的日耳曼人摧毀大部分建築體,中世紀時,這裡曾被當刑場。今天我們看到的神殿遺址,是1871年重修後的樣貌。

Evora的感覺像是南法的亞維儂,留有古城牆,但少了護城河,白色和咖哩色是主色調,當然還是紅瓦屋頂。古城除了留有羅馬帝國遺址,還有西元八世紀摩爾人占領後建築的城堡。

自由行的好處就是,走到哪看到哪,艾芙拉古城主要景點其實很集中,走完聖方濟教堂和羅馬神殿,吃了中飯後開車繞一大圈找「舊王宮」,石頭窄巷彎來繞去,找到王宮後發現就在聖方濟教堂隔壁。

Dom Manuel皇宮舊址。

曼紐埃爾一世(Dom Manuel)王宮建造於15世紀,坐落於艾芙拉市立花園內。曼紐埃爾一世在葡萄牙的歷史舉足輕重,曼紐埃爾風的建築美學從他開始,這國家成為海權強國他也有功。1497年,探險家達伽瑪率領船隊遠征印度 ,就是在此接受出航皇令。這市立花園還有摩爾人建的城牆廢墟,摩爾人西元八世紀初就占領艾芙拉,這裡的幾間古教堂已經開始融入北非藝術元素。

葡萄牙老城眾多,最多的就是城堡和老教堂,此行印象最深的有三個教堂,一個是里斯本的聖道明,第二個是Evora的人骨禮拜堂,還有一個是坐落於南葡法羅老城區內的法羅大教堂(Sé de Faro: the Cathedral of Faro)。

Sé de Faro最早建於何時已不可考,最早應該是古基督教會,被阿拉伯摩爾人攻占期間變造為清真寺,1249年葡王阿方索三世收復此城,逐出摩爾人,清真寺再度被「轉型」。數度變身的結果是,它與歐洲要不巴洛克、要不文藝復興時代建築的老教堂,呈現完全不同多元又包容的宗教藝術。

我被這天主堂的建築和禮拜堂的花磚震懾到說不出話來。除了城堡和教堂聞名,走上這教堂塔頂俯瞰Faro風情,濱海區一大片保育濕地盡收眼底,濕地和老城中間一河相望,這條河和這保育園區就叫──Formosa (福爾摩莎)。

從里斯本開往艾芙拉,首先得穿過17公里長的跨海灣達伽瑪大橋,這是歐盟最長的一座橋,像是開車駛進Tagus大河上的兩艘帆船。

4月底的葡萄牙過8點天都還亮著,我們約5點開出古城往南岸的阿爾嘎芙前進,一路橄欖樹追隨進到旅館 所在地的Vilamaura。沒進希爾頓渡假村就先造訪了Lidl超市,買了一瓶土產橄欖油。超市兩大面彩色磁磚牆,一個寫著Ola,一個是Obligato。

「哈囉」和「謝謝」,學會這兩個字,葡萄牙自由行無往不利。