娛樂／左派轟「小美人魚」：刻意淡化黑奴歷史

「小美人魚」劇照。（取材自IMDb）

「小美人魚」（The Little Mermaid）即便在票房成績最佳英美兩地，輿論依然四面受敵。保守右派人士抨擊該片背棄安徒生的原作，刻意地追求多元化、多樣性；進步左派人士理應肯定迪士尼 的努力，但英國皇家戲劇藝術學院（RADA）的現任校委會主席馬庫斯萊德（Marcus Ryder）、英國「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，簡稱BLM）運動的發起者之一，發文批該片「刻意淡化當時的黑奴歷史」。

馬庫斯萊德在英國電視與媒體業近30年，在英國知識界和文化界地位頗重。萊德在看完「小美人魚」後發文表示對其很不滿意，理由是該片故事情節明明設定在了18世紀的加勒比海島國，卻完全看不到對於黑奴貿易的一星半點記錄，顯然有意淡化了當時的種族矛盾，「假裝奴隸貿易根本就不存在，這對我們的下一代而言，實在是錯失了一次寶貴的教育機會。」

RADA校委會主席馬庫斯萊德認為「小美人魚」淡化時空背景下的黑奴歷史，錯失教育機會。（取材自推特）

馬庫斯萊德帶著6歲兒子一起觀看了「小美人魚」的馬庫斯萊德在推特上寫道：「迪士尼的做法，說實話就像是拍了一部關於猶太人和非猶太人之間愛情故事的浪漫電影 ，時空背景設定在了1940年代的德國，卻完全不提納粹大屠殺一樣的道理。」

在他看來，動畫除了幫助兒童觀眾放飛想像力的娛樂功能之外，也要有歷史教育意義，不該肆意洗白人類歷史上的黑暗時刻。短短幾小時內，他的這篇推文獲得了上千萬次點擊，也引來了不小的反對聲浪。反對者強調該片的故事架構來自安徒生的原著，純屬童話故事，非要給它強加上各種歷史背景、社會意義，實在是強人所難。

在此背景下，馬庫斯萊德不久之後便刪除了這則推文，理由是「外界誤讀過多，需要重新闡明」。於是，在他稍後重新發出的新一則推文中，萊德首先強調自己非常欣賞「小美人魚」這部電影，尤其是該片的黑人主演和全片對於黑人之美、多元文化的展現，但他話鋒一轉，轉而又批評起該片的導演 和編劇人選。新版「小美人魚」幕前演員膚色確實做到了多元，但在馬庫斯萊德看來，導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）和編劇大衛麥基（David Magee）均是白人，沒做到幕後多元。

「小美人魚」電影海報。（取材自IMDb）

昔海外「票倉」鬆動

目前，該片在影評網站「爛番茄」上有68%的新鮮度，民調獲得的觀眾口碑也達到了A級。具體而言，該片北美觀眾構成中約有七成為女性，約有四成是親子組合，非裔觀眾、白人觀眾、拉美裔觀眾和亞裔觀眾佔比分別為35%、26%、25%和11%。

「小美人魚」截至6月中旬累計海外票房只有1.85億美元，反觀2.3億美元的北美累計票房，是此類好萊塢大片少有的倒掛情勢。四年前的「阿拉丁」（Aladdin）最終拿到了10.54億美元全球票房，其中海外票房占比六成多，也就是說，若沒有受到全世界觀眾的普遍接受，此類迪士尼作品不太可能會拿到10億美元以上的出色票房。按目前的票房數據來看，「小美人魚」的全球總票房可能在5億美元左右，而其製作成本高達2.5億美元，再加上不菲的宣傳費用，迪士尼如果不能在衍生產品市場上大撈一筆的話，「小美人魚」虧本幾乎已成定局。

說到「小美人魚」的海外市場，處於領先地位的是英國的2485萬美元、義大利的1103萬美元。傳統意義上較熱愛迪士尼作品的法國、南韓等地的「小美人魚」票房均不理想，至於全球第二大票房市場中國的情況，目前只有約370萬美元。

同樣由非白人女星主演的2019年電影「阿拉丁」，全球票房超過10億美元。（取材自IMDb）

以對於各類型電影接受度較高的法國為例，在其最主流的電影網站AlloCiné上，該片的觀眾評分只有2分（滿分五分），遠低於其他電影。網站一度貼出聲明強調該片觀眾評分「不太正常」，暗示存在惡意刷分的情況。但問題在於，該片在其網站上的媒體評分也只有2.5而已，低於「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）、「玩命關頭Ｘ」（Fast X，又譯「玩命關頭10」）等片。而且，法國權威媒體「首映」雜誌和「解放報」的影評人，都給「小美人魚」打出了1顆星的超低分。

而在全球最大的電影評分網站IMDb上，雖然有大量網民為「小美人魚」打出了最低的1分，但其目前所顯示的總分卻有7分，原因也正如網站方面在其置頂告示所寫：我們注意到該片打分情況存在不太正常的現象，為保證評分機可靠性，已針對本片評分採用了甄別手段。按照IMDb的說法，在這種情況下，一些平時不活躍的帳戶甚至是新近註冊的帳戶為「小美人魚」打出的評分，不被計入或是按照不同權重來計入。

導演重申非刻意選非裔

「小美人魚」導演和製片曾多次重申，從來沒有過一定要用非裔或是特定人種的演員來演愛麗兒（Ariel）的刻板想法，之所以最後選中荷莉貝利（Halle Bailey），也是因為她確實唱、演俱佳，才從來自各個種族的數百名候選人中脫穎而出，水準遠超任何競爭對手。

「小美人魚」導演勞勃馬歇爾（後排右四）與演員合影。（取材自IMDb）

就在電影上映前夕，曾在1989年的動畫版「小美人魚」中為主角配音的裘蒂班森（Jodi Benson）在接受美國「人物」雜誌採訪時，對新版為順應時代要求而做出的種種改變，表示大力支持。「回頭看看我們那一版，1986年開始製作，1989年正式上映。但時代已經變了，人也變了，文化也變了。大家重視的事情、在意的事情，都變了。電影也需要順應這些變化，電影人可不能對於周遭發生的事情漠然不理。」在她看來，真人版在人物塑造上，相比動畫版更有深度，也讓原本的故事不再那麼局限了。

（取材自澎湃新聞）