娛樂／新海誠 開啟日本動畫新篇章

新海誠是繼宮崎駿之後第二位達成百億日圓票房的日本動畫導演。（取材自IMDb）

2013年，在「風起」（又譯「起風了」）上映後不久，傳奇動畫導演 、吉卜力工作室聯合創辦人宮崎駿宣布將退出動畫長片製作的消息震驚全球；一年後，吉卜力宣布在米林宏昌執導的最後一部電影 「回憶中的瑪妮」上映後解散其製作部門。吉卜力是動畫界的巨大存在，其作品是整個日本 電影業盈利能力的核心，伴隨著這兩個公告，一個黃金時代結束了。

自從「魔法公主」（又譯「幽靈公主」）在1997年以193億日元（約1億4426萬美元）的票房打破日本電影紀錄以來，宮崎駿和吉卜力工作室陸續發行一系列票房收入超過100億日元的大片。有關日本動漫的未來，「你的名字」、「鈴芽之旅」導演新海誠佳作迭出，其個人風格和宮崎駿一樣具很強辨識度，似乎標誌著日本動畫新時代的開始。

編導、繪畫、配音親力親為

新海誠是一位喜歡親力親為的電影製作人，他不僅是導演和編劇，而且還負責繪圖、3D算圖、拍攝、編輯和配音。新海誠的真正實力在於他的技術，他是一個單人技術團隊，其電影展現了對場景的精通，以及對完美主義的狂熱追求。事實上，新海誠將3D 技術與經典動畫相結合，並以極其精確的方式發展每一個場景。他對動作、場景和光線變化的掌握在當代動畫中是獨一無二的。

以2016年的「你的名字」為例，顯著特點是令人眼花繚亂的細節背景，是這位現年50歲的動畫片製作人的標誌，人稱「新海魔法」。為了不到兩秒鐘的開場場景，新海誠和團隊製作了東京新宿區如同照片般的全景，手繪了數千座建築物和無數窗戶。他的城市景觀畫是如此精確，以至於他的粉絲們組成朝聖者隊伍，前往他在動畫呈現的地方。「我會注意別人看不到的東西」，新海誠說，「在日常生活中，微小的細節給我留下了深刻的印象，就像我抬頭看到燈影落在街上，它似乎有意義或包含了很多信息，這個世界完美地創造了一切。」

「你的名字」英文版海報。（取材自IMDb）

新海誠的職業生涯始於平面設計師，曾在遊戲業工作，動畫只是業餘興趣。新海誠回憶：「我的背景是數字，當我第一次開始製作動畫時，還在一家遊戲公司工作，沒有特殊的工具可使用，所以我使用了手邊有的Photoshop，這就是我開始的方式。」

新海誠在1998年左右開始製作短片「她和她的貓」，「當時相機變得非常便宜，所以我開始四處走動，帶著我的數位相機，拍城市景觀和街道當做我畫畫的基礎。我一個人工作，所以我不得不畫很多畫。」他2002年獨立製作的科幻動畫短片「星之聲」品質一點也不業餘。網路使優秀動畫的傳播速度加快，而DVD的發展也在這段時間達到高峰，新海誠得以駕馭甚至擴大這波技術浪潮。

新海誠深諳技術的力量，但技術是為了他的創作服務的，例如，沒有人像新海誠那樣畫天空。他透過夢幻般的夕陽天空景觀來說明日常生活的靜謐和簡單，這些天空流淌著充滿活力的色調——粉色、橙色和藍色，在畫布上旋轉，散射著陽光，在下面投下豐富的紫色陰影。他將令人瞠目結舌的色彩、細緻而流暢的手繪畫面、豐富的音樂作品、一流的CG（Computer Graphics）等所有這些元素加以無縫融合，導致他的動畫的每一幀實際上都是藝術。

新海誠畫風細緻，著重場景與光線刻畫。圖為「你的名字」劇照。（取材自IMDb）

故事原創 被譽「新宮崎駿」

在巔峰之際回顧他的職業生涯，新海誠說：「我一直在製作動畫電影，感覺好像身處某個偏遠地區。我仍然認為我屬於某個少數派。」這是因為，基於漫畫的作品是日本動畫的核心力量，而新海誠的作品不是將受歡迎的漫畫改編成動畫，而是以導演的原創作品。這顯示了新海誠作為宮崎駿傳人的一面，原創熱門動畫，除了宮崎駿創造的傳奇，放眼全球為數不多。

儘管新海誠被稱為「新宮崎駿」，但兩人實際上擁有截然不同的動畫風格和關注點。新海誠的作品當然免不了從宮崎駿獲得靈感，例如手繪的豐富背景和光線模式，對自然圖像的強調，以及魔幻現實主義的使用等。看「鈴芽之旅」，可以發現宮崎駿的影響不僅僅體現在視覺效果上。神奇的門、被詛咒的男主和一些敘事動作都讓人聯想到「霍爾的移動城堡」，而對記憶和悲傷的探索則折射著「神隱少女」（又譯「千與千尋」）。

「鈴芽之旅」英文版海報。（取材自IMDb）

但新海誠同時也走出自己的路，在「鈴芽之旅」中展示了大量他獨有的敘事和導演特點，在他創造的世界中，既有新舊形式的魔法，也有咒語和古老的神，還有Instagram上的貼文和手機短信。兩人都深受日本的過去的啟發（如對日本神話和童話故事的喜愛），但新海誠的作品顯然更植根於當下。他的故事往往是現代都市幻想，重點在日本的特定城鎮和地區，所到之處，國家的歷史創傷與超自然的幻想混合在一起。

反映國情 擁抱災難、失落

比起宮崎駿老少皆宜的動畫電影，新海誠的受眾定位更接近10幾歲至30歲以下的年輕觀眾。新海誠曾說過：「熱門故事反映了這個國家的現狀，如果你看『鈴芽之旅』有一種空虛或失落的感覺，這反映了我們在當前時代看到的日本的狀況。」沒有什麼群體比年輕人更能真切感受到失落的降臨，整個日本社會不再處於舊日的黃金時代——經濟蓬勃發展，人口不斷在增長。現在的年輕一輩無法享受過去時代的紅利，卻仍然背負著壓力和社會要求。

「鈴芽之旅」中的災難與失落發人深省。（取材自IMDb）

雖然「鈴芽之旅」所表現的災難是地震與海嘯這樣的極端地質事件，但大多數的觀眾能多少感受到片中所展示的緊張關係。用新海誠的話來講，它可以是任何東西：地震、氣候變化、大流行病，也就是說，並非只有日本總是生活在災難的隔壁，這類警示構成了新海誠作品的普世性。新海誠自編自導的電影中的災難，對年輕的主角來說具有隱喻的意義，他們學會堅持和重啟生存意志，並在一個永久危險的世界中設法尋求快樂。同時，在被「失去」所籠罩的生活裡，懂得治癒比預防災難更重要。

（取材自中國新聞周刊）