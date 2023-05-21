人物／羅亦純送暖 助申請911賠償

羅亦純(右)與律師鄺豔蓮。(羅亦純提供)

九一一 恐襲事件當日，奪走近3000名生命，而暴露在毒塵中的清潔工、社工、政府工和周邊居民等呼吸到有毒的空氣，隨之也罹患癌症、一系列呼吸系統疾病、以及心理疾病，有的依靠呼吸器維繫生命，有的接受化學治療，事件引起的灰塵、碎片和毒素，奪走了更多人的生命，也讓更多人遭受長期的病痛。

離案發地不遠、華人 聚居的曼哈頓華埠，也有不少華人染上疾病，但礙於語言障礙、文化差異、不了解福利 申請流程、甚至是並不知悉福利的存在，許多罹病的華人與他們的家屬，都未曾尋求幫助。

「華人社區的代表性不足，過去22年，很多人都不懂」，必達白安律師事務所(Pitta & Baione LLP)的資深理賠經理羅亦純說，作為唯一一家有華人律師代理九一一受害者個案的律所，羅亦純也與專攻老年權益保護法的大律師鄺豔蓮「打配合戰」，她幫助華人社區協調溝通，闡釋九一一健康與補償福利的解答與術語，並講解相關美國法律法規。

對於九一一賠償基金的常見誤解，它如何運作、誰有資格、如何以及何時登記、如何計算賠償金、以及申請的整個過程，她都熟稔於心。

羅亦純長年深耕華人社區，讀書時，她在華埠的醫院作社工義工，也曾在華人青年進步會，輔導新移民學生在高等教育上取得成功。她是刑事司法學院的國際檢察和監督公共管理學碩士，也曾就職警局、聯邦法院審前處以及聯邦平等就業機會委員會，還曾在專精糾紛以及長者權益的律所工作，對於華社需求、美國司法與福利體系，她有一手經驗和充分的認知。

恐襲事件對於華埠衝擊甚鉅，在了解社區缺乏相關知識普及後，她決定在七年前九一一律師團隊，通過這份工作，她也對九一一對華社造成的長期創傷，有了更直觀的接觸：有的老人生病，卻不知自己的病況，有的年紀輕輕便確診癌症，一個家庭從此失去孩子，有的老人與下一代則有明顯的代溝。如今，她已經幫助了數千個華人家庭申請九一一賠償金。

羅亦純在華人社區宣講。(羅亦純提供)

她是第一個為華人社區製作有關聯邦項目九一一福利的中文資訊，包括中英雙語的申請表格，比任何人都要關心自己的社區民眾可以能夠正確理解自己的權益，這也能讓政府部門意識到正確講解有關九一一福利信息的重要性。

羅亦純所在的律所，曾努力參與倡導，幫助「Zadroga九一一法案」以及2016年重新授權的「永不忘記英雄法案」上路，使九一一的補償金獲得全額資助直至2090年。在去年，律所律師鄺豔蓮起草的兩項提案，由州長霍楚簽字成法，進一步簡化申請的流程。

與此同時，羅亦純也向律所爭取與多個社區與老年中心共辦講座，為符合資格的社區成員準備申請表格，審查申請人的文件，也為更多有需要者普及這一福利。而律所只有在補償金核批之後，才會收取10%的律師費用，所有的九一一福利諮詢，都是免費的。

「服務社區要有這個熱情，不能只把工作當工作」她說：「要把興趣當成責任」，而能夠幫助不同文化、不同背景的弱勢移民家庭解決困難，她也有了像義工一般的甘之若飴。

*聯邦政府為九一一賠償基金會(VCF)提供全額資助，截止日期也延長到了2090年。儘管如此，VCF在將來也可能設有其他相關的期限，所有在2001年9月11日至2002年7月31日期間出現在曼哈頓下城的社區民眾，都應該迅速採取行動，以確認自己是否有資格獲得賠償。

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