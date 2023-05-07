搞定房事／在拍賣網花5千元買房 幸運包租婆挖到寶

九個房間和兩個過道都重新粉刷，這房子終於變得雪白通透。（作者提供）

2017年我因工作搬到一小時車程以外的城市，買了新公寓，需要把老房子處理掉。找的經紀人懶散怠慢，老房子交託給她，過了三個月都沒有動靜；既然賣不出去，只能出租了。自己出馬，找個周末，帶著膠水筆和廣告紙出發去附近韓國超市貼招租廣告。

出租房成功 信心膨脹

出乎意料，幾天之內詢問的電話響不停，我火速出租給一家九口墨西哥人，這一家人從祖母到女兒們到外孫女兒，長的猶如俄羅斯套娃似的喜感。有了人生第一次當包租婆的經驗，我的自信心膨脹了，愈想愈覺得股票啊比特幣什麼的都不可靠，只有磚頭、水泥、馬桶這些東西看得見摸著也踏實，於是開始認真思考當包租婆的可能性，也閱讀了大量出租房管理的經驗談和心得，微信頭像也換了一張圖。

在自學包租婆副業的過程中，我接觸了政府經營的拍賣網站，那上面真的是賣啥的都有：遊艇、飛機、倒閉的農場、廢棄的廠房、哈伯望遠鏡的碎片、撞爛的警車、機場檢查時被扣下來的各類鋼筆、小偷集團來不及銷贓的贓品。

初次下水，我嘗試競拍了一打iPad，沒拍到。又競拍了一部舊卡迪拉克車，還試著競拍一枚金幣，也都沒有拍到手。這時候我看到了一個奇特的競拍品：燈塔。沒錯，燈塔也是房地產的一種，也是可以買賣的，起拍價格5000美元。

政府經營的拍賣網站，拍賣的東西五花八門。（作者提供）

燈塔也是房地產的一種，也是可以買賣的，這個燈塔起拍價格5000美元。（作者提供）

政府拍賣網 竟有燈塔

我設想了一下我可以拿這個燈塔幹嘛用，或許可以作為旅遊景點收取門票或者出租給婚慶公司拍攝婚紗照？自用也可以啊，比如每年夏天我去燈塔裡面，搭個桌子，看著湛藍的海面寫小說。就在我動心到要填寫信用卡紀錄的時候，那個燈塔以1萬5000美元的價格被不知道哪個腦子壞掉的傢伙給拍下了。

後來我就想，反正我是怎麼樣也拍不到好東西的，那還不如灑脫點，看中了就立刻下手。玩的就是心跳嘛。

鐵鏽帶老房 莫名拍到

結果第四次參與競拍，就給我拍到了。是一個兩單元的房子，在一個典型的鐵鏽帶城市。這個房子起拍價4000美元，我填了5000元。一周後，我接到一個男人打來的電話，說是國稅局 的，說那個房子歸我了。

我傻眼了，追問對方是開玩笑吧，那男的口氣很嚴肅地告知我：他不是跟我開玩笑，而且冒充國家工作人員是犯法的，他是貨真價實的國稅局職員。

電話掛了之後我意識到，這個房子真的歸我了。我也不能退給國稅局，不然5000元就充公了。我就這麼莫名其妙的以5000美元的成本，得到了一個老房子。

我把競拍到房子的事情告訴了我一個專業炒房的朋友，她說她也有遠程投資房，三個都在佛羅里達州，除了第一個遠程投資，她是親自開車去看的；其餘的兩個，她都只是網上看看圖片就買下來了。

我被她的豪氣給激勵了，一下子覺得「這我也行啊」。你看，頭腦簡單的人最喜歡聽這種「看看照片就買了房子」的傳奇了。

於是一個月後，我開車去了那個鐵鏽帶城市，站在我競拍得來的房子面前。這個房子周圍的雜草長到二樓窗口那麼高，搖搖灌木叢，裡面飛出來一隻烏鴉，我產生了一絲不太好的感覺。並且這房子的每扇窗戶都被釘子給釘死了，我連門都不進不去，咋辦？

我決定找當地的Handyman來幫我破門而入。順便幫我估估價，看裝修需要多少錢。

智能手機時代幹啥都快，不一會兒我就約了三個Handyman。這三個汗滴曼（Handyman），我本來是錯開時間約的，原本計畫是每一個小時來一個，來一個我接見一個，結果他們沒有一個準時的，所以居然在同一個時刻到達了，而且互相都知道是競爭者。

三個競爭者你看我我看你，其中一個汗滴曼鄙夷的吐了口唾沫，高傲的走掉了。第二個汗滴曼給了我一頓教育，說我這樣像挑選商品一樣挑選他們汗滴曼，是對他的不尊重，接著他也走掉了。於是第三個汗滴曼就這樣接到了活兒。

破門而入 漆黑像凶宅

我和汗滴曼破門而入後，進門的剎那，我的心就涼了；這房子，恐怖片劇組可以當天入住開拍「午夜凶宅」了。房子裡黑漆漆，水電煤都斷了，總共大約八個房間，每一個都堆了垃圾，被驚動了的蜘蛛也爬出來看究竟。

我發出連連驚呼，幾乎無處下腳，恨不能穿上CDC的防毒制服。

汗滴曼卻發出連連讚嘆：This house has a lot potential。（這個房子很有潛力）

汗滴曼幫找的清垃圾小分隊來了，這個小分隊倒也不怕髒不怕黑，我眼裡的垃圾，在他們看來竟然還有不少的寶貝，什麼電酒櫃、自行車、氣墊床、記憶枕頭啦，都給他們自己留下了。

拍賣的房子後院，還有一輛來路不明的福特車。（作者提供）

垃圾堆挖寶 還有輛車

小分隊一邊清理垃圾，我一邊安排了電力局和水利局的人過來接通水電煤。有了水電煤，房子忽然像有了靈魂一樣，活了過來。

這時候小分隊告訴我，院子後面還有一輛來路不明的福特車，車頂上蓋著油布。我叫來了警察 ，指給他看說這車不是我的，怎麼辦？警察說，「要是車主明天不來拿這個車，我有權處置，在我院子裡的東西就是我的了。」

清理小分隊一隊人馬妒嫉的看看我，不敢相信我只花5000塊錢先拿了個房子，順便還拿了院子裡偷藏的贓車。但那輛贓車太醜了，我是不會開那麼醜的車的。我就跟警察說，我把車給捐了吧，（不過後來原車主找到了，也歡天喜地的把失竊的車給領了回去。）

第三天警察又來了，這次是因為清理小分隊在清理二樓壁櫥的時候，發現了針頭和一堆塑料瓶。我一聽，心裡的怒火竄上來：這個房子不但被臭鼬媽媽占領了做窩生小臭鼬，被偷車賊拿來藏贓車，還住進過吸毒分子。

清理小分隊隊長在一邊火上澆油：沒準兒被被用來製毒呢！

不得已，再次叫來警察。見多不怪的警察踢了一腳塑料瓶，說我們大驚小怪，的確有人溜進來注射毒品 了，但沒有在屋子裡面製造毒品。 （過了一陣子我才了解到，如果一個房子被用來製造毒品，政府是可以強制關閉這個房子的，但房主還得繼續交稅，也不能賣，也不能出租。真要演變成那樣，那真是房主最大的噩夢吧。）

通水電煤氣 粉刷、換地板

終於，我把水電煤氣給通了，把垃圾給全部扔光了，把差不多九個房間和兩個過道都重新粉刷了，把臭鼬一家的窩給端了，把地毯扔了換上皮厚肉糙耐髒的塑膠地板。這房子終於被我收拾的雪白通透，我終於明白了為什麼每個踏進這個房子的汗滴曼，都會讚歎這個房子很有潛力。

位置不錯 租客不斷

到今天為止，我這個兩單元的房子交給地產經紀幫我管理，已經出租了幾年了。房子位置不錯，離開當地最大的超市和購物廣場非常近，走路三分鐘就能到，所以租客紛沓而來，租金也很穩定，唯一出的一次狀況是在新冠爆發初期，樓上單元的女租客失業，她硬氣，堅持不去領救濟，欠了幾個月房租被我告知要驅逐她，她就偷偷溜了。

平心而論，包租婆這個副業，我算是嘗到一點甜頭，也是會堅持下去的。但是，從那以後我再去逛拍賣網站，就很謹慎了，萬一手一抖，又拍到一個房子，我可吃不消啦。