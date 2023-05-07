大仁說財經／三缸引擎 從1車款→10車款

Mini車型的產品線都配備了三缸引擎款。（取自Mini臉書）

隨著像道奇Charger和Challenger這種大型V8動力量產車即將停產，一種完全不同的汽油引擎在美國道路上變得愈來愈常見：三缸引擎。

對許多美國人來說，除了狂熱的汽車 迷之外，引擎的汽缸數量可能無關緊要。一般人已經習慣了四缸的小型引擎，而只有三缸可能會讓人擔心它是否能提供足夠的動力，或者可能會產生噪音和運轉不暢。美國人對三缸引擎的認知大多來自歐洲，那裡的引擎通常作為基本城市交通工具的微型「城市汽車」。而在美國，消費者主要購買SUV，需要強力動力讓笨重車輛在開闊的高速公路上高速行駛。

汽車業總體趨勢之一

10年前只有一種在美國全面銷售的車型配備了三缸引擎，那就是賓士集團的Smart ForTwo，這正是那種看起來不需要太多動力就可以行駛的小型歐洲汽車。但現在，根據Edmunds.com的數據，在2023年式的車型中，美國人有10種不同的三缸引擎車型可供選擇。而且它們還都不是微不足道的利基產品。

豐田GR Corolla的首席工程師坂本直之說，三缸發動機的好處之一是每個氣缸都可以更大。（取自豐田汽車網站）

它們包括三款Mini：Clubman和基本款敞篷車和硬頂車型、三菱Mirage、福特Escape、福特Bronco Sport、雪佛蘭Trailblazer、別克Encore GX、日產Rogue 和豐田 GR Corolla。所有這些車型的產品線都配備了三缸引擎款。

通用汽車工程師霍姆斯(Dan Hommes)有時會告訴駕駛Trailblazer和Encore GX SUV的人，他負責開發這些車款的引擎。然後，如果他下意識沒發現這可能會讓顧客不高興，因為有些人覺得這些車動力不足，他會直接告訴他們它只有三個汽缸。

他說，「總的來說，用戶的反應是真正的驚喜。」「他們大多會說：『哇！真的嗎？我根本不知道！』」

理想情況下，車主應該發現駕駛這些車輛與以往習慣的常見四缸引擎沒有區別。隨著燃油經濟性和排放法規變得更加嚴格，三缸引擎愈來愈常見是汽車業「縮小尺寸和提升表現」的總體趨勢之一。曾經由八缸引擎提供動力的車輛，現在大多改用渦輪增壓六缸引擎。福特野馬(Mustang)仍然為鐵桿粉絲配備大型V8，但替代選擇不再是V6，而是高達315馬力的渦輪增壓四缸引擎。

現在，渦輪增壓三缸引擎為曾經擁有四缸的車輛提供了同樣的小型化替代方案。與四缸引擎相比，它們更省油，因為它們更小、更輕，而且相關零件更少，因此必須克服的自身內部摩擦也更少。引擎技術的改進讓它們比以前更強大、運行更平穩，或者至少感覺更平穩。

事實上，擁有300馬力三缸發動機的全輪驅動豐田GR Corolla的目標是作為汽車發燒友的性能車型。雖然它不是特別安靜或平穩，因為這不是目標客戶的優先考慮，但是它的引擎功能強大，轉速快且充滿樂趣，尤其是配置手動變速箱，這是GR Corolla的唯一車型。

每個氣缸可以更大

豐田GR Corolla首席工程師坂本直之(Naoyuki Sakamoto)說，在這種情況下，三缸發動機的好處之一是每個氣缸都可以更大。當然，在相同尺寸的四缸發動機中，每個氣缸都必須更小。汽油引擎通常是以非常快速地讓空氣進出來運作，擁有更大的氣缸意味著引擎有更大的進氣門和排氣門，從而減輕空氣的流動並增加動力。

在像日產Rogue這樣的汽車中，它擁有201馬力的三缸引擎，安靜且功能強大，但它的技術也很複雜。除了渦輪增壓和複雜的燃油噴射系統外，它還具有日產所謂的「可變壓縮」功能，可讓引擎根據動力需求吸入更多或更少的空氣。

通用汽車的霍姆斯表示，這些小型引擎在專門為其設計的車輛中發揮最佳作用。挑戰很簡單，就是引擎每轉動一圈的「爆炸」次數更少，只需三次，而非四缸引擎的四次或六缸引擎的六次，而且它們都必須更強大才能產生類似的動力。這會導致強烈的低頻振動，這種振動在車輛中更難掩蓋。引擎本身有額外的運動組件，也可抵消其中的一些振動；但他說，如果整輛車的設計也能抑制振動，那將很有幫助。

《消費者報導》汽車測試項目副主任申哈(Gabriel Shenhar)表示，這種三缸趨勢可能不會持續太久。他說，電動車所能達到所需的企業平均燃油經濟性目標，給汽車製造商提供了巨大的好處，因此開發小型引擎的麻煩和費用可能不值得花更長的時間。