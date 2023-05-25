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皇后區長慶亞裔月 表彰6亞裔團體及個人

記者高雲兒／紐約報導
皇后區區長理查茲(Donovan Richards)於22日在區公所舉辦亞太裔傳統月活動，為六個亞裔團體和個人頒發獎狀。(記者高雲兒／攝影)
皇后區區長理查茲(Donovan Richards)於22日在區公所舉辦亞太裔傳統月活動，為六個亞裔團體和個人頒發獎狀。(記者高雲兒／攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)於日前在區公所舉辦亞太裔傳統月活動，為六個亞裔團體和個人頒發獎狀，包括王嘉廉社區醫療中心的代表，以及佛教慈濟基金會等；慈濟負責人表示，將在下半年為公立學校兒童提供免費的眼科和牙科檢查，造福社區。

當天晚會，理查茲用中文「晚上好」拉開活動序幕，他表示，皇后區是很多亞裔的家園，在疫情期間，很多亞裔卻不得不忍受針對性的語言和行為上的仇恨犯罪，他重申這「不可容忍」。

皇后區首位亞裔女性民事法官林凱倫表示，亞太裔傳統月也是紀念美國歷史的活動，因為許多亞裔都在這個國家的歷史上留下了自己的印記，「當這個國家的歷史沒有包括我們所有的故事時，它就不是完整的歷史」。除了林凱倫，市議員李琳達(Linda Lee)、舒曼琳(Lynn Schulman)也出席發言，呼籲亞裔得到更多代表和重視。

理查茲在當晚為六個亞裔機構和個人頒發表揚狀，包括United Sherpa Association Inc、查亞社區發展公司(Chhaya Community Development Corporation)、亞裔兒童與家庭聯盟(Coalition for Asian American Children and Families，簡稱CACF)、亞美聯盟行政總監姚久安、王嘉廉社區醫療中心社區外展主管Rachelle Peraz Ocampo、佛教慈濟基金會。

慈濟紐約分會執行長蘇煜升感謝區長肯定，同時也感謝志工的付出。對於下半年的計畫，他提出，將配合市府，為來到紐約市的華裔難民提供相應幫助；再來則是聯合公校，為學童提供免費的眼科和牙齒的保健服務。

蘇煜升說，該基金會透過募得的捐款，購置眼科和牙科的「檢查公車」，屆時將開進學校，為學生免費配眼鏡和做牙齒的基礎診療；慈濟在去年已開始為社區免費提供眼科相關服務，牙科服務預計將在下學期啟動。

理查茲表示，皇后區是很多亞裔的家園，仇恨犯罪不可容忍的。(記者高雲兒／攝影)
理查茲表示，皇后區是很多亞裔的家園，仇恨犯罪不可容忍的。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 皇后區 疫情

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