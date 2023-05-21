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同心會日落公園慶亞裔傳統月 表彰多名華裔人士

記者顏潔恩／紐約即時報導
主辦方頒獎給六名社區傑出人士。(記者顏潔恩/攝影)
主辦方頒獎給六名社區傑出人士。(記者顏潔恩/攝影)

非營利機構「紐約同心會」(New York Team Up)聯合布碌崙(布魯克林)多個社區團體舉辦的第一屆亞太裔傳統月慶祝活動，21日在日落公園舉行，分別由長者、兒童組成的舞蹈團帶來歌舞表演非常吸睛，連外族裔觀眾都讚不絕口。

當日獲表彰的六名社區傑出人士包括：榮獲「社區貢獻服務獎」的日落公園商改區(Sunset Park BID)執行董事長David Estrada、松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀、福建老人互助會會長盧彪、愛藝中心負責人歐陽宗鑾、「亞太裔社區同盟獎」的Cynthia Felix-Jeffers、以及Edgar Alvarez，感謝他們在各自領域中所作出的貢獻。

同心會會長李江華指，這次邀請來自猶太、非洲裔、西語裔、白人社區的領袖同聚，以舞蹈、娛樂的形式作為平台，其他族裔有了更深入了解亞裔文化的機會；這將幫助社區之間減少摩擦，未來社區發生任何問題時，先前打好的基礎會讓各方更樂意坐下來協商，對社區發展只有好處。

當日也贈送許多玩具、水壺等物品給出席活動的小朋友，主辦方也感謝愛藝中心、精靈藝術學校帶來的多首曲目表演，在場的大人小孩都樂在其中。

非營利機構「紐約同心會」21日聯合布碌崙多個社區團體舉辦第一屆亞太裔傳統月慶祝活...
非營利機構「紐約同心會」21日聯合布碌崙多個社區團體舉辦第一屆亞太裔傳統月慶祝活動。(記者顏潔恩/攝影)

日落公園 亞裔 布碌崙

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