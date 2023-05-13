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華商會、趙婉君 獲皇后區地檢辦公室表彰

記者高雲兒／紐約報導
皇后區地檢辦公室表彰法拉盛華商會。(記者高雲兒／攝影)
皇后區地檢辦公室表彰法拉盛華商會。(記者高雲兒／攝影)

皇后區地檢辦公室於10日在聖若望大學(St. John's University)慶祝「亞太裔傳統月」，表彰對社區貢獻良多的亞裔組織和助理檢察官，法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)和助理檢察官趙婉君(Rosemary Chao)獲得表彰。市議員黃敏儀及法律界眾多華裔人士出席慶賀。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，這次活動是為了在亞太裔傳統月，表彰對皇后區貢獻良多的亞裔組織和助理檢察官，並希望他們繼續在社會服務方面做出貢獻，此舉在多樣性的皇后區也有重要意義。

皇后區首位亞裔女性民事法官、台灣二代移民林凱倫回顧了亞裔在美國的發展歷史，並表示自己和家人就是因為1965年的排華法案被廢除，才得已移民到美國。她表示，很多亞裔都有被當作外國人看的經歷，且不被看作是美國人；在討論種族問題時，亞裔也常被忽略，而最近的仇亞浪潮更是把亞裔推倒風口浪尖，「但我們必須知道我們從哪裡來，並清楚我們需要去哪裡，防止讓歷史重演」。她強調，美國主義和種族無關，並期待大家一起為亞裔的平等做貢獻。

在本次大會受到表彰的組織有法拉盛華商會、韓裔社區服務(Korean Community Service)；個人有助理檢察官趙婉君及考爾(Harleen Kaur)。

華商會理事長王耀明表示，作為非營利機構，華商會成立41年來從未向政府申請經費，「不管我們從何處來，我們來到這裡，都是想為這個國家和社區服務」。

同樣是台灣二代移民的助理檢察官趙婉君，對華商會和諸多業界前輩以及共事者表示感謝，並稱自己的父母歷經艱辛和磨難移民到美國，使她和她的兄弟姊妹圓了美國夢；她同樣感謝自己的子女和丈夫，並回顧小時候常要去華埠在寒風中等幾個小時看新年遊行，但是現在卻不必再如此麻煩，「我告訴我的孩子們，看看這個社區，看看那些領導者，這些人是為你鋪平道路的人，所以記住要把愛傳遞出去」。

皇后區地檢辦公室於10日在聖若望大學(St. John's University...
皇后區地檢辦公室於10日在聖若望大學(St. John's University)慶祝亞太裔傳統月。(記者高雲兒／攝影)
皇后區地檢辦公室表彰助理檢察官趙婉君。(記者高雲兒／攝影)
皇后區地檢辦公室表彰助理檢察官趙婉君。(記者高雲兒／攝影)

亞裔 檢察官 皇后區

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