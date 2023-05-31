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CNN紀錄片喊卡 華裔主播凌志慧跳槽CBS 常駐洛杉磯

記者胡玉立／即時報導
前CNN華裔主播凌志慧去年11月離開CNN後，將任職CBS常駐洛杉磯，負責周日早新聞等節目。（美聯社）
前CNN華裔主播凌志慧去年11月離開CNN後，將任職CBS常駐洛杉磯，負責周日早新聞等節目。（美聯社）

現年49歲的前有線電視新聞網(CNN)華裔主播、新聞記者凌志慧(Lisa Ling)去年11月離開CNN並結束「與凌志慧漫談人生」(This Is Life with Lisa Ling)紀錄片系列主持和製作工作後，正式跳槽哥倫比亞廣播公司(CBS)。

CBS新聞台31日宣布，凌志慧將於今夏加入CBS並常駐洛杉磯；將專注為CBS周日早新聞 (CBS News Sunday Morning)等節目，提供深度報導。CBS新聞聯合總裁凱姆拉尼(Neeraj Khemlani)說：「凌志慧透過融入她報導的社區和人物，做出最真實、最人性化和最具啟發性的採訪；這樣的方式，讓她和我們得以更深刻地體驗美國和世界的脈動。」

凌志慧在CNN工作了九年，她主持和製作的「與凌志慧漫談人生」紀錄片系列，探討跨族裔家庭、性交易和人工智能(AI)等議題。CNN新執行長李希特 (Chris Licht)上台後大刪預算，去年11月她和節目雙雙被裁。

凌志慧的妹妹凌志美(Laura Ling)也是記者，2009年她在北韓採訪時，與另一名記者李承恩(Eugenie Lee)一起被捕；時任脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey)OWN電視台特約記者的凌志慧，公開家人困境，引發世人關注，最終由柯林頓政府和北韓高層談判，兩名記者於次年獲釋。

凌志慧18歲時加入調頻1新聞(Channel One News)，成為記者和新聞主播，多次以戰地記者身分赴伊拉克和阿富汗戰區採訪。她主持報導及拍攝的紀錄片曾獲得多個獎項。

凌志慧1999年到2002年，曾於美國廣播公司(ABC)聯合主持談話性節目「觀點」(The View)，她另曾參與ABC訪談節目「夜線新聞」(Nightline)、國家地理頻道終極探險家(Ultimate Explorer)。去年初她開始主持HBO Max紀錄片「外賣」(Take Out with Lisa Ling)系列，關注亞裔歷史和美食。

前CNN華裔主播凌志慧去年11月離開CNN後，將任職CBS常駐洛杉磯，負責周日早...
前CNN華裔主播凌志慧去年11月離開CNN後，將任職CBS常駐洛杉磯，負責周日早新聞等節目。（美聯社）

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