芝加哥白襪隊慶亞裔月 李惠華、劉紅開球

11區區長李惠華(中)與美亞健康協會主任劉紅(左)、董事長劉炯玲(右)。(劉紅提供)

擁有萬千球迷的芝加哥白襪棒球隊(White Sox)，5月30日在位於芝城橋港區的球隊主場「保證率球場」(Guaranteed Rate Field)推出盛大的亞太裔傳統月慶祝活動，四隻醒獅在美中亞裔 健康協會的安排下進入球場，充滿傳統文化的演出成為觀眾目光焦點；11區首位華裔區長李惠華以及美亞主任劉紅應邀為球賽開球，彰顯亞裔在社區的卓越貢獻。

劉紅(左)與擔任國歌演唱的日裔歌手Ayo Ito。(劉紅提供)

白襪隊為美國職棒大聯盟的球隊之一，該支球隊創建於1894年，並在1901年加入美國聯盟至今，歷史長達122年。2005年，白襪以99勝63敗的成績拿下美聯中區冠軍，接著在美聯冠軍賽再以4勝1負淘汰洛杉磯安那罕天使進入世界大賽 ，然後又橫掃首度打進世界大賽休士頓太空人，拿下了該球隊第三座世界大賽冠軍杯。

劉紅(前左二)與醒獅隊成員。(特派員黃惠玲／攝影)

百年歷史的白襪隊今年的亞太裔傳統月的慶祝活動，除了聚焦華裔的文化表演與介紹外，球隊也邀請了日裔、菲律賓裔的歌手、DJ、攝影師參與30日球賽開場前的系列慶祝，此外，球隊並在五號入口前，安排由芝城華商會、華埠 更好團結聯盟、美中亞裔健康協會、日裔服務委員會、Project VISION等組織人員，提供有關亞太裔文化、義工、各項活動的信息。

劉紅擔任白襪隊慶祝亞太裔傳統月開球嘉賓。(高潔／攝影) 醒獅隊演出情形。(特派員黃惠玲／攝影)

由廣州協會與洪青舞獅隊組成的醒獅隊伍，讓許多在場球迷眼睛為之一亮，隨著震撼鑼鼓聲響，四隻獅子活潑敏捷的舞姿，贏得滿場喝采與掌聲。

11區區長李惠華擔任白襪隊慶祝亞太裔傳統月開球嘉賓。(劉紅提供)

球賽主持人特別介紹了李惠華與劉紅，李惠華在華埠出生長大，也是第一位芝加哥民選的華裔區長，她長期投入爭取亞裔權益與熱心公益的服務精神，獲得選民認可。劉紅領導的美中亞裔健康協會為華埠致力提升社區健康多年，貢獻卓著。