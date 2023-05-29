華裔國安副部長田凱被賦重任：打擊墨西哥販毒黑幫

國安部副部長田凱是目前聯邦政府內職務最高的華裔執法人員，負責打擊瓦解墨西哥販毒黑幫的重責。（Getty Images）

2021年出任國土安全部副部長的田凱(John K. Tien)，是目前聯邦政府內職務最高的華裔執法人員。他獲得國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)的賞識，被賦予打擊並瓦解墨西哥 販毒黑幫的重責大任。

田凱接受ABC新聞專採訪時表示：「販毒集團負責出口走私、販賣人口，尤其是販毒，他們製造、運送並銷售危險的致命性毒品。」田凱認為，正因為販毒集團猖獗，才導致國內芬太尼等鴉片類禁藥氾濫成災。

田凱是第一代華裔移民，在匹茲堡(Pittsburgh)長大，「身為第一代亞裔 ，我知道自己有責任讓大家看到、聽到。」他表示，自己從母親身上學到「如何成為服務型領導者」，並從父親身上學到為公眾服務的精神，也是田凱就讀西點軍校 關鍵之一。

他回憶起當年父子間一段談話，父親告訴他，「我真心認為你應該考慮念西點軍校，而非其他軍事院校，只考慮西點軍校就好。」

於是田凱聽從父親建議進入西點軍校就讀，並成為該校史上第一位亞裔首席隊長(First Captain)和學生旅(student brigade)指揮官，這是西點軍校學員中的最高軍階。陸軍許多名將，包括麥克阿瑟將軍，都是從這個職務開展他們的領導統御生涯。

西點畢業後，田凱加入裝甲部隊，三度出征伊拉克，第一次任務即1991年的沙漠風暴行動。田凱在陸軍服役24年，以上校官階退役，然後轉入私人機構和政府部門服務。數十年後，田凱表示當年在西點校訓「責任、榮譽、國家」和國安部「本質上相同」並坦言：「此座右銘確實存在我的DNA 裡，是我的人生信仰、是我生命真正主軸，也是我渴望付諸行動和表現的方式。」

2021年，梅奧卡斯致電邀請田凱出任國安部副部長一職時，梅奧卡斯以「在對的時間，為國家提供正確的經驗和能力。」成功說服田凱接受新挑戰，也是希望借重他過去在小布希和歐巴馬政府任職國家安全委員會(NSC)的工作經驗。田凱坦言：「凱達(al-Qaida)恐怖組織運作方式和墨西哥販毒黑幫非常相似。」