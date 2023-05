「西遊ABC」首播 編劇：亞裔當主角 改變終於來了

由華裔漫畫家楊謹倫知名漫畫「美生中國人」改編的電視劇「西遊ABC」,24日在串流媒體Disney+首播。圖為劇中男主人翁王進(右)和友人交談的一幕。(美聯社)

美籍華裔漫畫家楊謹倫(Gene Luen Yang)的知名漫畫「美生中國人」(American Born Chinese),17年前曾被好萊塢看上;但當時好萊塢只是因為2008年北京奧運在即,想和China或Chinese字眼沾上邊;17年後,時空轉換,改編自漫畫「美生中國人」的電視劇「西遊ABC」(American Born Chinese),24日在線上串流媒體平台Disney+首播。

美聯社報導,楊謹倫最近受訪表示,後來一直有人詢問改編事宜,但「我真的認為,世界需要改變,才能讓人們對以亞裔為主角的故事產生興趣。」如今,改變終於到來;楊謹倫說:「這本漫畫從我一開始在店裡影印拼湊成書,到最後終在Disney+上映,感覺非常超現實。」

「美生中國人」漫畫是美國亞裔千禧一代重要文學作品,曾贏得多項榮譽並入圍國家圖書獎決賽,評論稱讚它是對青春期、雙文化認同和種族主義的全新詮釋。

由華裔漫畫家楊謹倫知名漫畫「美生中國人」改編的電視劇「西遊ABC」,24日在串流媒體Disney+首播。今年奧斯卡最佳女主角得主楊紫瓊在劇中飾演觀音娘娘。(美聯社)

動作喜劇電視劇「西遊ABC」演員陣容主要是亞裔,還包括兩位奧斯卡獎 新科得主:楊紫瓊和關繼威。故事講述在美國長大的華裔青少年王進(Jin Wang)努力在高中和家庭生活之間取得平衡,認識了來自台灣的交換生孫維辰(Wei-Chen),意外捲入中國民間神話傳說包括孫悟空在內的眾神戰鬥故事。

「西遊ABC」24日首播前,前兩集已先在全國放映,部分原因是為了慶祝亞裔傳統月。以亞裔為主的觀眾讚揚該劇對美國亞裔家庭時而幽默的真誠刻畫。

「西遊ABC」拍攝時,獲獎無數的奧斯卡最佳電影「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)已殺青。「媽的多重宇宙」多位亞裔演員 都參與了「西遊ABC」,其中,奧斯卡最佳女主角楊紫瓊(Michelle Yeoh)飾演觀音娘娘、奧斯卡最佳男配角關繼威(Ke Huy Quan)飾弗雷迪·王(Freddy Wang)、獲最佳女配角提名的許瑋倫(Stephanie Hsu)飾演石磯娘娘,吳漢章(James Hong )飾演玉皇大帝。

執行製片、父母親來自台灣的男演員游朝敏(Kelvin Yu)表示,在「西遊ABC」製作過程中,「我們看到了整個世界的變化。」