楊紫瓊：「臥虎藏龍」紅了 好萊塢卻沒準備好認可亞裔演員

楊紫瓊認為，亞裔演員已經被忽視了太長一段時間，但她對於未來依然抱持希望。(歐新社)

奧斯卡新科影后楊紫瓊 參加坎城影展，獲坎城官方合作伙伴開雲集團頒發「躍動她影」（Women In Motion）獎，表揚她在影壇的貢獻，並於受訪時透露「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）不會拍攝續集。

「躍動她影」旨在表揚對影壇有貢獻的女性，此前楊紫瓊出席了座談會，並接受「Variety」訪問。

楊紫瓊憶述20多年前到坎城宣傳「臥虎藏龍」，認為當時好萊塢還未準備好認可亞裔演員 。「臥虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）當年全球票房超過2億美元，又獲奧斯卡10項提名，捧走4獎，演員獎項始終從缺。她說，「臥虎藏龍」上映時，很多人說，『美國人不會看有字幕的電影』，但結果？美國人是看得懂字幕的」。

楊紫瓊翡翠綠禮服登坎城影展紅毯。(Getty Images)

報導指出，楊紫瓊表示「媽的多重宇宙」成功，證明了多元的敘事該被接納，觀眾也對新意念深感興趣，「要挑戰新事物，不要老說『什麽樣的方法才正常』。如果要說正常的方法，「媽的多重宇宙」會有提名嗎？5至10年前來說，不可能有機會」。她也提到「媽的多重宇宙」不會有續集，因為看起來只會是一樣的故事。

楊紫瓊稱「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）2018年叫好叫座，才吸引到好萊塢管理層關注亞裔主演的電影，但若該片不賺錢，「今天我也不可能坐在這裡」。

楊紫瓊成為奧斯卡史上首名亞裔影后，希望自己能得到更好待遇和角色，也想給別人同樣的機會。她坦言如今能接到進步的劇本，並非只形容角色是華人或看來像亞裔。