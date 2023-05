楊紫瓊：「臥虎藏龍」紅了 好萊塢卻沒準備好認可亞裔演員

楊紫瓊認為,亞裔演員已經被忽視了太長一段時間,但她對於未來依然抱持希望。(歐新社)

奧斯卡新科影后楊紫瓊 參加坎城影展,獲坎城官方合作伙伴開雲集團頒發「躍動她影」(Women In Motion)獎,表揚她在影壇的貢獻,並於受訪時透露「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)不會拍攝續集。

「躍動她影」旨在表揚對影壇有貢獻的女性,此前楊紫瓊出席了座談會,並接受「Variety」訪問。

楊紫瓊憶述20多年前到坎城宣傳「臥虎藏龍」,認為當時好萊塢還未準備好認可亞裔演員 。「臥虎藏龍」(Crouching Tiger, Hidden Dragon)當年全球票房超過2億美元,又獲奧斯卡10項提名,捧走4獎,演員獎項始終從缺。她說,「臥虎藏龍」上映時,很多人說,『美國人不會看有字幕的電影』,但結果?美國人是看得懂字幕的」。

楊紫瓊翡翠綠禮服登坎城影展紅毯。(Getty Images)

報導指出,楊紫瓊表示「媽的多重宇宙」成功,證明了多元的敘事該被接納,觀眾也對新意念深感興趣,「要挑戰新事物,不要老說『什麽樣的方法才正常』。如果要說正常的方法,「媽的多重宇宙」會有提名嗎?5至10年前來說,不可能有機會」。她也提到「媽的多重宇宙」不會有續集,因為看起來只會是一樣的故事。

楊紫瓊稱「瘋狂亞洲富豪」(Crazy Rich Asians)2018年叫好叫座,才吸引到好萊塢管理層關注亞裔主演的電影,但若該片不賺錢,「今天我也不可能坐在這裡」。

楊紫瓊成為奧斯卡史上首名亞裔影后,希望自己能得到更好待遇和角色,也想給別人同樣的機會。她坦言如今能接到進步的劇本,並非只形容角色是華人或看來像亞裔。