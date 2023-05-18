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董繼玲獲任亞太裔國家博物館籌備委員

記者張筠／華盛頓報導
董繼玲獲任亞太裔美國歷史和文化國家博物館籌備委員。（全美亞裔總商會提供）
董繼玲獲任亞太裔美國歷史和文化國家博物館籌備委員。（全美亞裔總商會提供）

全美亞裔總商會(National ACE)會長董繼玲15日受命出任亞太裔美國歷史和文化國家博物館(National Museum of Asian American and Pacific Islander History and Culture)籌備委員，領導研究建立該博物館可行性的工作，重點將評估博物館的地點和資金情況；該委員會由國會眾院H.R. 3525立法專案成立，最初由華裔聯邦眾議員孟昭文提出。

董繼玲17日表示，該委員會將在18個月內，研究亞太裔博物館的地點和資金來源，衡量可行性，以及對亞太裔歷史文化的維護和社區發展影響，而後向總統及國會提交報告，該階段任務完成後將進一步探討博物館的具體內容。

該跨黨派委員會由八人組成，分別由國會參院多數黨領袖、眾院議長、參院少數黨領袖和眾院少數黨領袖任命，董繼玲受參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)任命。

亞太裔是美國發展最快的少數族群之一，也是所有少數族裔中企業擁有率最高的群體，董繼玲說，亞太裔對美國建設有巨大貢獻，建立一間展現亞太裔歷史文化的博物館，能讓公眾積極看待過去與未來，找到兩者的銜接點，該博物館也將團結亞太裔社群，保存歷史文化，讓下一代受益。

董繼玲在國際經濟和商業發展領域有豐富經驗，專注於促進少數族裔小企業的發展，她身為全美亞裔總商會會長兼首席執行官，統籌全美州級的120亞裔商會建立聯盟，與政府及主流企業合作，促進亞裔企業及經貿事務，並重視培養下一代企業家；此外她也是國際領袖基金會(ILF)的創會會長，自2000年來持續致力於促進亞太裔大學生的公民意識和公共服務。

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