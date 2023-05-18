新州台灣傳統周 臺藝大5/25威廉帕特森大學演出

國立臺灣藝術大學表演藝術學院25日將在威廉帕特森大學演出台灣樂舞情，慶祝「2023年台灣傳統周」。(圖：主辦單位提供)

中華民國 僑務委員會「2023年台灣傳統周」美加東九城市巡迴訪演，新澤西 地區將由北澤西台灣同鄉會承辦，於25日(周四)下午7時，在韋恩市(Wayne)威廉帕特森大學(William Paterson University)的Shea Center for Performing Arts藝術表演中心演出。

僑委會為支援美加僑界辦理「2023年美國台灣傳統周暨加拿大亞裔傳統月」活動，特別遴派「國立台灣藝術大學-表演藝術學院」，赴美加東九個城市巡迴訪演，以多樣風情的舞蹈藝術與絲竹和打擊樂為載體，傳遞台灣特有的藝術文化，喚起僑胞對家鄉的回憶與情感。

北澤西台灣同鄉會(TAA-NNJ)成立於1981年，成員一向認同台灣，並以台灣文化傳統為榮，增進與不同文化傳統背景的新澤西居民相互了解。

同鄉會表示，5月為亞太裔傳統月，第二周為台灣傳統周，國立台灣藝術大學訪問團16位表演者帶來「台灣樂舞情」表演慶祝；同鄉會歡迎民眾來欣賞，登記索票可掃描活動海報上的QR碼。演出時間：25日(周四)下午7時，地址：300 Pompton Rd, Wayne, NJ 07470，索票連結：rb.gy/afuv3。

該表演歡迎自由贊助，捐款支票 payable to TAA-NNJ，郵寄地址：TAA-NNJ c/o Mrs. Chiu 379 South Irving St. Ridgewood, NJ 07450，聯絡電郵：[email protected]。