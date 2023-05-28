南加金融家林日昇 從180元 投身教育做慈善

林日昇暢談教育慈善事業。（記者丁曙／攝影）

梅花香自苦寒來，很多成功人士都來自社會底層。林日昇17歲來美國留學時，口袋裡只有180元和一張單程機票，沒有信用卡，這是他來美國創業的啟動式。數十年後，他任職瑞士銀行集團董事總經理，為客戶管理財富和投資，同時，也為母校和美國留學生 以及多貧窮地區累計捐贈了1000萬美元。

★僅攜180元 來美留學

林日昇回憶，他的父母生長於中日戰爭時期。父親在香港擁有一家雜貨店，一年工作362天，全家人住在一個300平方呎的小公寓裡。每個星期六和星期天，他都去圖書館 看書，還可以享受空調。他和太太馬綺冰（Susanna Lam）在那裡相遇，當年她15歲、他16歲，花樣年華。

林日昇11年級參加香港中學會考，在12萬考生中排名前50，後來收到美國羅徹斯特大學（University of Rochester）錄取通知，並為他提供Genesee獎學金，大學四年全免學費。從1980至1984年，林日昇僅用四年就取得經濟學學士和金融與會計管理碩士（MBA）兩個學位。然而，大學期間生活費還要靠自己賺取，從校園清潔工到售貨員，他都有經驗。

羅徹斯特大學的西蒙商學院，以金融與管理經濟學享譽教育 界，將實證經濟學與超級分析相結合，畢業生任職全球各大技術公司、諮詢公司和金融公司。林日昇感謝羅徹斯特大學和西蒙商學院為他提供世界一流的創意性教育，特別是公司資金和私人財富管理技能，迄今他每天都在應用母校所學，進行經濟學和商業性分析，終生受益。

林日昇（後排左三）和母校林日昇獎學金得主合影。（記者丁曙／攝影）

★做教育慈善 改變人生

瑞士銀行集團林日昇團隊（Lam Group）是一個綜合性規畫私人諮詢集團，幫助客戶管理財富，升值擴大，累積金錢，實現夢想。公司的客戶遍及中國大陸、台灣以及他們在美國的家人。

林日昇從個人經歷深刻體驗到，教育是改變人生的最重要途徑，因此他的慈善事業主要圍繞教育。多年來除了回饋母校，他共同創立和贊助的「晨光基金會」（The Morning Light Foundation），頒發獎學金支援來自香港和中國大陸的留學生，以及美國本地清寒學生，而且遍及世界多國，迄今已幫助5000多人。

林日昇暢談教育慈善事業。（記者丁曙／攝影）

林日㫒總結，過去十年自己在教育慈善事業主要做了兩件事情。第一，透過晨光基金會提供學生獎學金，贊助華裔學生；第二是為母校羅徹斯特大學圖書館「林日昇廣場」（Lam square）翻新。他將該圖書館變成最新最先進的技術工具，同時也改變了圖書館傳統的服務方式，允許學生在那裡自由討論、說說笑笑、寓學於樂、創意十足。他認為，名校教育，除了課堂教學，同學之間的交流互動、激勵啟發可能更重要。

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學生有問題 他幫解決

林日昇的教育慈善不僅是捐款，而且是多方面。他還擔任學生導師，每周陪學生聊天談學，分享自己過去幾十年學到的知識和經驗，將這些學生視為自己的「乾兒子、乾女兒」。有一些學生們在課堂裡沒有想過的問題，林日昇也想到了。例如，他每年還給母校的「就業輔導中心」捐錢，資助那些得到工作面試機會的學生，因為他們可能要買機票去外州面試，男生需要置裝，女生需要化妝，給考官留下好印象可能提升錄用機會，如果沒有錢去約談，可能會失去一個工作機會。

還有，在2020年3月新冠疫情爆發初期，病毒疫苗還沒有出產。為免群聚傳染，大多數名校在一周內將全部學生遣散回家，可是羅徹斯特大學有一些國際留學生走不了，必須留校生活。但是，他們無錢交宿舍費。林日昇臨時捐款數十萬元作為急難救助，代付房租，讓留學生們可以在校園宿舍住到當年8月26日，銜接新學期。

林日昇表示，「我可以驕傲地說，自己做教育慈善，不但是捐錢，而且身體力行，愛心到位，多方面幫助學子。」