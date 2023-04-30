旅遊／古樸飛驒高山 靜謐合掌村

世界知名的白川鄉合掌屋。（圖片皆由作者提供）

從日本 東京乘新幹線子彈列車去名古屋只需1小時45分。再轉高山線，出口旁邊就是以飛驒高山為中心營運的濃飛巴士站，兩小時直逹高山市。

高山市位於日本本州島西部，岐阜縣北端。人口約3萬。西北部白山山麓的高山古城，海拔約1600公尺，是日本面積最大的市區，有「小京都」之稱，因飛驒市南部與高山市相連，亦稱飛驒高山。市內有著名的飛驒民俗村、櫻山八幡宮、高山陣屋、上三之町。走過一條紅色的長橋進入街區，看到寺廟、神社、河流、古橋、鄉土料理店、雜貨店等都是木屋建築；人力車奔走於狹窄的街巷，遊客可隨便乘坐。

漫步小街，還會聞到酒香，這兒幾個酒坊均已有百年歷史，其中「平瀬酒造」的歷史最為久遠，至今已有400年。遠一點是奧飛禪溫泉鄉，到了冬天大雪覆蓋著翹起的屋檐，黑色的木格子窗分隔著白色的積雪，是怎麼一個美景。

飛驒市南部市區的古街。（圖片皆由作者提供）

飛驒木雕 日本工藝精華

高山市因在山區，交通不便，以前能來的人不多。自從1995年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產後，每年來自世界各地的遊客無數，車票旅館 必須早早預訂。

高山市建於16世紀，至今還保留古代王城的氣派。高山城的城下町，是以諸侯的居城為中心發展起來的城鎮。整個高山市以木建築為主，是古代日式建築的聚集地，古樸典雅。自古以來，飛驒木雕工藝技術就居日本之冠，被徵召為日本皇室建築宮殿屋舍，京都奈良地區的寺院也大多出自飛驒工匠之手；這些傳統工藝至今保留，代代相傳，成為全日本的工藝精華。

高山市裡有著名的高山陣屋（神社），木造建築有特色。（圖片皆由作者提供）

每年由高山屋台會館、櫻山八幡宮舉行的高山祭，是日本三大祭日之一。在春天4月和秋天10月，有大小不同的花車，兩層高，由多個壯漢抬著，女人在上層表演歌舞，參加的民衆有7、8萬人，從各地來的観衆不計其數。

合掌建築 不用一根鐵釘

岐阜縣西北部白山山麓的白川鄉，共有五座歷史村落。白川鄉跨度大，有平原、3000多公尺的山區，冬季降雪 量大，是日本著名雪鄉。

傳說13世紀初，平氏家族在源平合戰，戰敗後藏入深山，為了禦寒並躲避追兵而建造這一帶村落。目前保存下來的合掌屋，在江戶時代（17-19世紀）中後期開始興建。五座村落稱為合掌村，有荻町、相倉和菅沼等，位於五箇山的地區，稱飛驒之里。合掌屋因應自然條件而建，全木結構。屋頂的斜角為60度，可使積雪容易滑下，且不漏水，外型如合著的手掌，得名「合掌造」。合掌造有3到5層，所有房屋不用一根鐵釘，全部是卡榫和麻繩捆綁而成，再鋪上厚厚的稻草。合掌造坐北朝南，考量到白川鄉的風向，為減少受風力，且調節陽光，冬暖夏涼。

合掌造各層樓有它的用途和功能，充分展現出村民的智慧；例如嚴冬時莭，閣樓用來養蠶，由第一樓升起的熱氣維持溫暖環境。幾個村落以狄町為代表，狄町有114座合掌屋，建於一公里長的河濱谷地，依山傍水；田水相鄰，阡陌縱橫，古老靜謐，富田家和西崗家前保留了古時用以祭祖的圓形田。

每隔三、四十年，合掌屋頂的茅草就要更新，需要大量人力，故每次有哪一家需要翻修屋頂，全村就會一起出動，家家戶戶攜帶自家囤積的茅草來相助，參與更換屋頂的工事，這種合作方式稱「結」。每個村莊都有一個互助組織，在江戶時期就已建立，今天仍在發揮作用；居民共同或輪流參加季節性或日常工作，例如砍山路兩旁的草、清除溝渠、防火、履行宗教職能、婚喪儀式。在一個生產能力受到自然條件限制的高山鄉村，要生存下來必需互助。

由於傳統制度受到保護，這五個村莊才得保存下來。村民至今仍過著古樸的生活，保護家鄉的地域文化、山村的生態環境，悠久的歷史又融合現代生活，被人稱為「活著的世界文物」。

白川鄉每年1月中旬到2月下旬的周末，都會舉辦亮燈儀式。當黃昏來臨，天空漸漸變暗，雪地呈藍色，燈光亮起，黃與藍、明與暗的對比，那景色是世界一絕。

人力車。（圖片皆由作者提供）

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