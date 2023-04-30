娛樂／忠犬八公 看見溫暖馮小剛

「忠犬八公」講述一家人與狗狗「八筒」的故事。（取材自豆瓣電影）

馮小剛自從執導的電影 「只有芸知道」2019年底公映後，快四年的時間裡，他並未推出新作，也鮮少接受訪問，就連社交媒體都甚少更新。上月，他在微博轉發主演的電影「忠犬八公」將上映，寫上了四個字「好久不見」。

好久不見的馮小剛，因為「忠犬八公」回歸大銀幕，媒體訪談間，馮小剛平靜、淡然，收起了銳利和鋒芒，好似參悟了很多曾經的困惑。如同導演 徐昂所說，在「忠犬八公」劇組讓他見到了另一個馮小剛，「很輕鬆的一個人，很溫暖，一點兒都不冷。他特別敬業，反覆地配合著狗狗們的表演。」

大概也是這份「真摯的堅持」，馮小剛才能站到如今這個位置。問他這些年有沒有什麼大的變化，他將答案歸結於「適應」，「過去你拍出一個東西，別人有什麼惡評，你會有些生氣，想和對方辯論，但現在我覺得這是很自然的一件事。因為這是一個多元的時代，每個人都有發表評價的權利。網絡時代，只要有網無論在哪都能迅速發表意見。對這一切紛擾，我都適應了，也釋然了。 」

不捨狗狗 殺青那天最難過

馮小剛在電影「忠犬八公」戲分殺青的那天，是他整個拍攝期裡最難過的一天。他看著狗狗們依依不捨，對牠們絮絮叨叨地說了一番話。不捨，他不知道怎麼表達，只是希望這些狗狗們最後能找到一個好歸處。好在，最後大黃（片中主角）跟了馴狗師，他為這位戲裡搭檔感到高興，不忘叮囑馴狗師「要好好養牠，好好照顧牠」。

「愛狗之人」這個稱號，馮小剛當仁不讓，如同戲中扮演的角色陳敬修，馮小剛與狗也有一段不解之緣：很久以前總有一隻流浪狗在他家的窗戶外徘徊找食物，當時馮小剛的孩子還很小，妻子徐帆和片中陳沖飾演的李佳珍一樣，對狗充滿恐懼，甚至會嚇得跳到椅子上。夫妻倆商量了一番，決定找人把這條狗驅離，但又擔心起對方會如何「處理」牠。

馮小剛回憶，即便徐帆非常怕狗，但更希望能保護每一條生命，最終決定領養，「我是真的喜歡狗，但在家裡，你得顧著家人的感受。當徐帆主動說要領養時，我就特高興，給這條狗取名叫『丟丟』。你在屋裡創作，若是有人來，牠會提醒，也會幫你看家、送東西。轉眼就待了16年。」馮小剛說，每次外出拍戲都擔心回去看不到丟丟，「但很不幸，丟丟在今年大年初三離開了我們。」

疫後社會 需要溫暖片療癒

馮小剛的眼神裡寫滿了不捨。對他來說，「忠犬八公」是一個屬於狗的故事，關於忠誠、關於陪伴。這部有暖意的電影，講述了一家人和狗的情感。釋放善意，是馮小剛認為的「忠犬八公」的最大功效，「疫情 這幾年，大家的心情都很糟糕，很不好。現在都願意看一些有善意的、溫暖的電影，在這個時候把這部電影拿出來，恰逢其時。我也看過之前的版本，再看完他們給我的劇本，覺得這次的本土化做得很好。我是學畫畫出身的，從視覺上來說，拍攝地選在錯落有致的山城重慶，能拍出很強烈的戲劇特點。同時，這部電影一定可以喚醒人們內心的那些柔軟、善良，我認為拍這部電影是有意義的。 」

馮小剛知道「忠犬八公」中狗狗才是主角，自己只是為電影服務的配角。開拍之前，他用很長一段時間與狗相處，讓狗「脫敏」，馮小剛說狗是「天生的演員」，「你需要順著牠的勁來，有足夠的耐心與其相處、磨合，牠能讀出你的情緒，從你的眼神、音調，能判斷出你對牠的喜愛。」

「忠犬八公」電影海報。（取材自豆瓣電影）

今年已經65歲的馮小剛縱橫影壇數十載，馮小剛一直在切換不同的身分。作為導演，他被外界視為善於把握市場脈搏的優質商業導演，而這一次，他變成了主演。他說在表演上自己想「藏拙」，因為還沒有老成到擁有一套堅不可摧的表演技法和觀念，所以他會和導演袒露自己表演上的想法，「我會跟導演說，有的時候我笑不出來，就別笑了，咱看看用什麼別的方式表現高興。總而言之，我希望少一點表演的成分，這樣能遮一點兒醜。」

（取材自新京報）