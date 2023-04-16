封面故事／活動篇／ChatGPT紅火 少兒編程掀熱潮

孩子出外參加機器人比賽，要學習相互溝通與合作，也訓練他們的領導力，培養學生日後的競爭力。（臧國鈞提供）

隨著聊天機器人「ChatGPT 」今年在全球爆火，不僅能做作業、創作音樂、編寫論文，還能翻譯各種語言，引發更多家長對編程與人工智能 的關注，少兒編程已然輕易超過馬術、高爾夫與冰球等，成為新的「貴族運動」，站在課外活動首選之一。

小學生把相關指示輸入ChatGPT，產出劇本，經過編輯修改後參加學校演出。（美聯社）

面對目前的少兒編程熱，法拉盛幼獅電腦班（KG Computech）創始人兼校長臧國鈞對此指出，雖然專業性學習沒有年齡限制，但要等到孩子能足夠理解相關信息，提醒家長不要強壓式教育，扼殺孩子的興趣，「不要計較孩子贏在起跑點，要贏在終點」。

近期大熱的聊天機器人「ChatGPT」，再次引發民眾對編程的關注，這項人工智能能做作業、寫論文、創作音樂與翻譯各種語言等，尤其是更新的4.0版本，較初始軟件運行更快。

同樣「ChatGPT」引起各界恐慌，尤其是教育界，校方擔憂學生濫用這項科技作弊，紐約市公立學校已宣布禁止師生在設備與網路上使用此人工智能；對此，紐約時報科技的專欄記者凱文•羅斯（Kevin Roose）撰文反對紐約市教育局 這項決定。

善用ChatGPT科技教學

凱文•羅斯在長文中指出，雖然學校禁止在校方電子設備上登陸「ChatGPT」，但學生仍可使用私人電子設備登陸，與其希冀VPN與其他軟體的攔截，更應善用此科技作為教學工具。

以俄勒岡州高中老師切麗•希爾茲（Cherie Shields）讓學生在課堂上使用「ChatGPT」為例，她要求學生對比兩篇19世紀關於性別與心理健康的文章，通過此科技整理範文大綱，後要求學生關閉電腦，手寫文章，幫助學生理解文章的同時，也學會正確使用人工智能。

有十多年電腦教學經驗的臧國軍對此表示，機器人與其他人工智能未來會有更大發展，許多行業已經運用編程技術，以亞馬遜無人倉庫舉例，其中就需要大量編程工作，醫療行業、餐飲業與其他行業都運用了這項技術，導致不少民眾擔憂機器人日後代替人類的工作；但他指，這些科技由人類創造，學生更應精進學習並掌握這些技術，了解相關行業的發展。

家長盼孩子盡早活用

相較20年前，隨著科技的進步，少年編程越來越受到市場青睞，編程教學也從最初被冷遇，到勢如破竹的普及趨勢，尤其對於重視教育的華人家長，更希望孩子盡早掌握這門「未來語言」，對於家長來說，編程已變成一項基本技能之一，有益於未來求學找工。

有培訓機構列舉11歲學編程的蘋果公司聯合創始人喬布斯（Steve Jobs）、13歲學編程的微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）、十歲學編程的Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）與九歲學編程的鉅富馬斯克（Elon Musk），以宣傳這項課外活動，編程課程頗有超過奧數班等補習班的趨勢。

根據部分少兒編程培訓班的介紹，3歲到18歲的青少兒可通過娛樂的方式學習編程語言，通過可視化圖形與機器人編程等，培養學生的思維能力與計算機能力。

2013年創立的Code.org，是美國較早提供免費編程課程的網站，這家由科技行業支持的組織，成立一年後，就有2萬名老師加盟，至今已有數千萬的學生與逾百萬的老師加入，學生通過動畫等智利遊戲學習電腦的基本知識。

臧國鈞對此表示，2010年他剛轉戰教授青少年編程時，附近地區鮮少有培訓機構提供，但近幾年湧現大量培訓機構，華人家長更是萌發出「大家都學，我的孩子也要學」的趨勢。

對於少兒編程市場大熱，臧國鈞指，編程是一項專業學習，過去只在大學設有編程課程，近年來日益放寬，從高中到初中都能看到相關課程，有家長求好心切，小學生也前來求學。

孩子從零開始學習製作機器人，參加大賽獲取好名次，受到名牌大學認可。（臧國鈞提供）

學生要有足夠理解力

雖然這項專業沒有年齡限制，臧國鈞強調，學習編程要求學生有足夠理解力，以他的電腦班為例，學生多數從6年級開始到12年級，而部分培訓機構宣稱的幼兒編程課程是使用Scratch軟件，使用者不用鍵盤也能操作，並不能算是真正意義的編程。

臧國鈞表示，廣義的STEM項目代表科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）與數學（Mathematics），他的電腦班通過教授孩子通過編程，要求機器人做出指令，在比賽上獲取分數，比單純的死記硬背編程JAVA語言等更有有趣味性。

ChatGPT爆火，引發更多家長對編程與人工智能的關注。(路透)

對於機器人教學，臧國鈞說，除了傳統的編程語言外，相關製作工作還要結合工程學，高年級學生要學習電焊等技術，幫助低年級的學生在比賽前製作，會幫助學生在未來大學的學習中融會貫通，了解機械工程、電子工程與電腦科學的聯繫。

ChatGPT等AI科技掀起熱潮。（中央社）

臧國鈞表示，電腦班提供編程是普遍的專科學習內容，對申請常青藤等名校意義不大，但他近年來開展的STEM項目結合機器人比賽，讓孩子從零開始，學習製作機器人，參加VEX機器人大賽，從地區到國家，歷屆都有好名次，受到名牌大學的認可。

課外學習勿本末倒置

此外，臧國鈞說，孩子出外比賽，要學習相互溝通與合作，也訓練他們的領導力，培養學生日後的競爭力；他補充，法拉盛幼獅電腦班的學生2014年組建紐約幼獅電腦技術團隊，從2016年開始至今，向四到六年級的低齡學子提供免費教學課程，還曾為長者免費教授電腦課程，豐富他們的社區服務經驗，也是名校錄取優秀學生考量之一。

臧國鈞表示，雖然學習機器人等編程課程有益於孩子日後申請名校，但學生還是應以學校的課業為主，其餘課外活動只是輔助項，切忌本末倒置。

對於選擇這項課外教育活動招生，臧國鈞說，他會堅持與每名新生聊天，確保孩子對編程學習有興趣才會招生，他提醒家長，若強逼孩子學習編程，會扼殺他們學習興趣，也浪費學生與老師的寶貴的時間。