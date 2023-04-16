我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／學區篇／選對好學區 贏在起跑線

香港金像獎完整名單 最佳影片「給十九歲的我」

封面故事／活動篇／ChatGPT紅火 少兒編程掀熱潮

牟蘭
孩子出外參加機器人比賽，要學習相互溝通與合作，也訓練他們的領導力，培養學生日後的競爭力。（臧國鈞提供）
孩子出外參加機器人比賽，要學習相互溝通與合作，也訓練他們的領導力，培養學生日後的競爭力。（臧國鈞提供）

隨著聊天機器人「ChatGPT」今年在全球爆火，不僅能做作業、創作音樂、編寫論文，還能翻譯各種語言，引發更多家長對編程與人工智能的關注，少兒編程已然輕易超過馬術、高爾夫與冰球等，成為新的「貴族運動」，站在課外活動首選之一。

小學生把相關指示輸入ChatGPT，產出劇本，經過編輯修改後參加學校演出。（美聯...
小學生把相關指示輸入ChatGPT，產出劇本，經過編輯修改後參加學校演出。（美聯社）

面對目前的少兒編程熱，法拉盛幼獅電腦班（KG Computech）創始人兼校長臧國鈞對此指出，雖然專業性學習沒有年齡限制，但要等到孩子能足夠理解相關信息，提醒家長不要強壓式教育，扼殺孩子的興趣，「不要計較孩子贏在起跑點，要贏在終點」。

近期大熱的聊天機器人「ChatGPT」，再次引發民眾對編程的關注，這項人工智能能做作業、寫論文、創作音樂與翻譯各種語言等，尤其是更新的4.0版本，較初始軟件運行更快。

同樣「ChatGPT」引起各界恐慌，尤其是教育界，校方擔憂學生濫用這項科技作弊，紐約市公立學校已宣布禁止師生在設備與網路上使用此人工智能；對此，紐約時報科技的專欄記者凱文•羅斯（Kevin Roose）撰文反對紐約市教育局這項決定。

善用ChatGPT科技教學

凱文•羅斯在長文中指出，雖然學校禁止在校方電子設備上登陸「ChatGPT」，但學生仍可使用私人電子設備登陸，與其希冀VPN與其他軟體的攔截，更應善用此科技作為教學工具。

以俄勒岡州高中老師切麗•希爾茲（Cherie Shields）讓學生在課堂上使用「ChatGPT」為例，她要求學生對比兩篇19世紀關於性別與心理健康的文章，通過此科技整理範文大綱，後要求學生關閉電腦，手寫文章，幫助學生理解文章的同時，也學會正確使用人工智能。

有十多年電腦教學經驗的臧國軍對此表示，機器人與其他人工智能未來會有更大發展，許多行業已經運用編程技術，以亞馬遜無人倉庫舉例，其中就需要大量編程工作，醫療行業、餐飲業與其他行業都運用了這項技術，導致不少民眾擔憂機器人日後代替人類的工作；但他指，這些科技由人類創造，學生更應精進學習並掌握這些技術，了解相關行業的發展。

家長盼孩子盡早活用

相較20年前，隨著科技的進步，少年編程越來越受到市場青睞，編程教學也從最初被冷遇，到勢如破竹的普及趨勢，尤其對於重視教育的華人家長，更希望孩子盡早掌握這門「未來語言」，對於家長來說，編程已變成一項基本技能之一，有益於未來求學找工。

有培訓機構列舉11歲學編程的蘋果公司聯合創始人喬布斯（Steve Jobs）、13歲學編程的微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）、十歲學編程的Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）與九歲學編程的鉅富馬斯克（Elon Musk），以宣傳這項課外活動，編程課程頗有超過奧數班等補習班的趨勢。

根據部分少兒編程培訓班的介紹，3歲到18歲的青少兒可通過娛樂的方式學習編程語言，通過可視化圖形與機器人編程等，培養學生的思維能力與計算機能力。

2013年創立的Code.org，是美國較早提供免費編程課程的網站，這家由科技行業支持的組織，成立一年後，就有2萬名老師加盟，至今已有數千萬的學生與逾百萬的老師加入，學生通過動畫等智利遊戲學習電腦的基本知識。

臧國鈞對此表示，2010年他剛轉戰教授青少年編程時，附近地區鮮少有培訓機構提供，但近幾年湧現大量培訓機構，華人家長更是萌發出「大家都學，我的孩子也要學」的趨勢。

對於少兒編程市場大熱，臧國鈞指，編程是一項專業學習，過去只在大學設有編程課程，近年來日益放寬，從高中到初中都能看到相關課程，有家長求好心切，小學生也前來求學。

孩子從零開始學習製作機器人，參加大賽獲取好名次，受到名牌大學認可。（臧國鈞提供）
孩子從零開始學習製作機器人，參加大賽獲取好名次，受到名牌大學認可。（臧國鈞提供）

學生要有足夠理解力

雖然這項專業沒有年齡限制，臧國鈞強調，學習編程要求學生有足夠理解力，以他的電腦班為例，學生多數從6年級開始到12年級，而部分培訓機構宣稱的幼兒編程課程是使用Scratch軟件，使用者不用鍵盤也能操作，並不能算是真正意義的編程。

臧國鈞表示，廣義的STEM項目代表科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）與數學（Mathematics），他的電腦班通過教授孩子通過編程，要求機器人做出指令，在比賽上獲取分數，比單純的死記硬背編程JAVA語言等更有有趣味性。

ChatGPT爆火，引發更多家長對編程與人工智能的關注。(路透)
ChatGPT爆火，引發更多家長對編程與人工智能的關注。(路透)

對於機器人教學，臧國鈞說，除了傳統的編程語言外，相關製作工作還要結合工程學，高年級學生要學習電焊等技術，幫助低年級的學生在比賽前製作，會幫助學生在未來大學的學習中融會貫通，了解機械工程、電子工程與電腦科學的聯繫。

ChatGPT等AI科技掀起熱潮。（中央社）
ChatGPT等AI科技掀起熱潮。（中央社）

臧國鈞表示，電腦班提供編程是普遍的專科學習內容，對申請常青藤等名校意義不大，但他近年來開展的STEM項目結合機器人比賽，讓孩子從零開始，學習製作機器人，參加VEX機器人大賽，從地區到國家，歷屆都有好名次，受到名牌大學的認可。

課外學習勿本末倒置

此外，臧國鈞說，孩子出外比賽，要學習相互溝通與合作，也訓練他們的領導力，培養學生日後的競爭力；他補充，法拉盛幼獅電腦班的學生2014年組建紐約幼獅電腦技術團隊，從2016年開始至今，向四到六年級的低齡學子提供免費教學課程，還曾為長者免費教授電腦課程，豐富他們的社區服務經驗，也是名校錄取優秀學生考量之一。

臧國鈞表示，雖然學習機器人等編程課程有益於孩子日後申請名校，但學生還是應以學校的課業為主，其餘課外活動只是輔助項，切忌本末倒置。

對於選擇這項課外教育活動招生，臧國鈞說，他會堅持與每名新生聊天，確保孩子對編程學習有興趣才會招生，他提醒家長，若強逼孩子學習編程，會扼殺他們學習興趣，也浪費學生與老師的寶貴的時間。

教育局 ChatGPT 人工智能

上一則

封面故事／活動篇／學音樂 忌揠苗助長

下一則

封面故事／閱讀篇／孩子在讀什麼書？

延伸閱讀

春季升學講座／陳肇新：申請名校 學生不要沉溺補習班

春季升學講座／陳肇新：申請名校 學生不要沉溺補習班
華為首席科學家預估：2026年 AI對企業滲透率將達20%

華為首席科學家預估：2026年 AI對企業滲透率將達20%
AI大趨勢 高端工程師最搶手

AI大趨勢 高端工程師最搶手
升學講座 Angie王 4/15解析名校配額

升學講座 Angie王 4/15解析名校配額

熱門新聞

矽谷銀行效應，許多人擔心銀行破產。理財專家認為，自己保存現金沒有必要，若是現金過多，可以多存幾家銀行。(Getty Images)

封面故事／防銀行倒閉 分散存款 逾25萬元這樣做

2023-04-09 14:42
用餐和旅遊等休閒娛樂可申請公司報帳來抵稅嗎？（Getty Images）

報稅季節／6種情況 易招IRS查稅

2023-04-09 02:25
胡士托音樂節1970年精選歌曲唱片專輯封面，即是攝影記者烏茲爾拍攝芭比和尼克‧厄科林在晨曦中披著毛毯相擁依偎的浪漫畫面。（取自亞馬遜官網）

美國現象／胡士托經典情侶照 女主角病逝

2023-04-09 12:10
伯父趙聚鈺（左二）既是蔣經國的部屬，兩人也是摰友。圖最左是曾任副總統的謝東閩。（作者提供）

憶往／我和蔣家三代的見面緣

2023-04-09 13:42
矽谷銀行驚傳倒閉，政府接管。一位銀行主管在位於加州聖塔克拉拉郡的銀行總部向聞訊前往提款的客戶解釋。(Getty Images)

封面故事／回首矽谷銀行關門 驚濤駭浪那一刻

2023-04-09 10:35
某些州為60歲以上州民提供地產稅減免(exemption)，通常適用年齡從61歲至65歲之間開始。(取自pexels)

報稅季節／銀髮族減免地產稅 各州規定不同

2023-04-09 02:26

超人氣

更多 >
他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務

他成最悲情男星？沒演到蝙蝠俠 還被迫辭演不可能任務
曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光

曾志偉大壽曾寶儀姊弟陪同 60歲葉童全白髮近況曝光
逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居

逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居
16歲生日派對變色 阿拉巴馬州爆槍擊 4死逾20傷

16歲生日派對變色 阿拉巴馬州爆槍擊 4死逾20傷
蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人

蘋果訂單外移印度 鄭州富士康曾30萬員工剩6、7萬人