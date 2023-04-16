封面故事／學費篇／大學教育基金8策略 越早越好

為孩子籌措學費，應及早安排。(Getty Images)

新手爸媽或孩子年紀還小的家長，趁現在就可以做一件正確的事情：開始為兒女打理大學儲蓄 計畫(college savings plan)。美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)指出，家長要趁早為孩子準備大學教育 存款，長時間定期儲蓄可以達到利滾利、錢滾錢的效果。還沒有為孩子成立大學教育基金的家長，不妨考慮以下八項策略：

1.成立「529大學教育儲蓄計畫」(529 plan)

「529大學教育儲蓄計畫」是為兒女準備大學教育基金的最熱門方式，通常由州政府推出計畫。許多州讓州民放進529計畫帳戶的存款可以抵扣繳給州政府所得稅，從帳戶提錢為兒女繳大學學費時，則不必扣稅。

各州計畫各不相同，住在愛達荷州的居民如果覺得印第安納州的529計畫比較好，也可以開設帳戶。

掌管北卡羅來納州529計畫的非營利組織「大學基金會」(College Foundation Inc)公關、存款及司法事務部副總監摩根(aura Morgan)說，529計畫越早開立越好，開戶通常不需要太多錢，以北卡的529計畫為例，只要25元便可開戶。

2.把錢存進符合條件的儲蓄債券(savings bonds)

前往財政部的TreasuryDirect.gov購買數位版本的儲蓄債券，財政部已不再發行紙版儲蓄債券。理財規畫師(certified financial planner，CFP)艾耶曼(Ryan Eyerman)說，儲蓄債券贖回之後，把錢用在兒女的高等教育學費(食宿除外)，利息可以免稅，但必須符合特定限制。

儲蓄債券優點是有政府擔保，風險極低，缺點則是利率頗低，目前EE系列(Series EE)儲蓄債券固定年利率只有0.10%。

卡佛岱教育儲蓄帳戶是延稅信託帳戶，可以用來繳交各級學校教育花費，食宿費用也適用，但須在孩子30歲之前使用。(iStock)

3.考慮卡佛岱教育儲蓄帳戶(Coverdell Education Savings Account，Coverdell ESA)

艾耶曼說，是一種延緩課稅(tax-deferred)的信託帳戶，可以用來繳交小學、中學及高等教育花費，食宿費用也適用，所有資金必須在孩子30歲之前使用，否則將要額外課稅。

卡佛岱教育儲蓄帳戶每年存款上限為2000元，只有年收入在某個標準之下的家庭才能參加，現行規定是單親家長調整後總收入(adjusted gross income，AGI)每年9萬5000元以下，夫妻調整後總收入每年19萬元以下。

理財規畫師納姆達爾(Laurence Namdar)說，羅斯個人退休帳戶不僅可以做為退休之用，只要妥善規畫，羅斯個人退休帳戶對許多納稅人來說具有極佳的避稅效果。如果孩子最後決定不上大學，家長可以把羅斯個人退休帳戶存款做為退休生活開銷。

5.把錢存進保管帳戶(custodial account)

保管帳戶根據「統一未成年人受贈法」(Uniform Gifts to Minors Act，UGMA)與「統一未成年人財產受讓法」(Uniform Transfers to Minors Act，UTMA)成立，可存放現金、股票、共同基金等，UTMA還可保管房地產。兒女屆滿18歲即可動用戶頭內的存款，做為上大學或其他用途。

6.投資共同基金(mutual funds)

共同基金投資並無上限，獲利並不限定只能用來付大學學費。共同基金獲利要繳所得稅，出售持股時資本利得(capital gains)也要繳稅。報導指出，持有共同基金可能影響兒女獲得獎助學金的機會。

7.購買永久壽險(permanent life insurance policy)

理財顧問班特利(Bryan Bentley)說，淨資產較高的家庭經常透過購買永久壽險為兒女準備大學儲蓄，因為具有省稅好處。永久壽險是傳統型人壽保險，但某些保費做為將來死亡給付，某些保費則做為延緩課稅存款。班特利說，存款可以隨時動用，並不限定於大學學費，人壽保險並不列為「資產」(asset)，因此不影響兒女申請獎助學金。

8.辦理房屋淨值貸款(home equity loans)