如何養成良好的財務健康習慣

四月是金融知識月 — 是開始為健康的財務未來打下基礎的最佳時機。良好的財務健康是建立強大而有彈性的家庭、社區和經濟的基礎，但現實是，許多人都在努力管理他們的日常生活。

為表彰金融掃盲月，法拉盛 大通銀行社區經理 Charles Lin 提供了重要的理財秘訣，以幫助實現財務自由和積累世代財富。

1. 小步子變成大機會：不管你有多少錢，一步步走，建立穩固的財務基礎是關鍵。無論是每月多存一點錢、第一次開始存錢，還是監控您的信用評分，這些步驟都可以幫助您為意外情況做好準備，同時也為長期成功做好準備。

2. 建立良好信用：獲得良好信用評分的主要因素包括按時支付賬單、擁有信用記錄的時間長短以及擁有的賬戶數量和類型。潛在貸方將使用此資訊來確定您的信用風險。明智地管理您的財務將幫助您建立穩固的信用，當您想要購買汽車或房屋等大宗商品時，這種做法會帶來回報。

3. 熟悉電子工具：應用程式、在線目標表和預算 編制工具是管理財務的好方法。查看您的金融合作夥伴提供的數字工具。無論是信用和識別監控，還是設置從支票 賬戶到儲蓄 賬戶的重複自動轉賬，這些工具都將幫助您跟蹤支付和儲蓄目標。

4.讓整個家庭都參與進來：讓孩子們開始他們的理財之旅永遠不會太早。可詢問您的銀行是否可以開設一個針對兒童的共同支票賬戶，以幫助他們養成良好的存錢習慣。共同賬戶可以提供旨在幫助孩子瞭解儲蓄和實現財務目標的重要性的功能，無論是跟蹤他們的支出、創建經常性付款和設置支出限額，還是在完成家務和賺取存款津貼時獲得獎勵。 一旦您的孩子瞭解將賺到的錢存起來的重要性，他們就可以開始養成會持續一生的儲蓄習慣。

5. 尋求幫助：無論是與銀行家會面還是與朋友或家人交談，對話和建議對於改善財務健康至關重要，從制定預算到為退休 儲蓄等更複雜的問題。

6. 保持對話：定期與您的伴侶或其他家庭成員討論您的財務目標以及您計劃如何實現這些目標，並與您的孩子一起討論他們的財務活動 — 無論是什麼或在哪裡消費 ，他們賺了多少錢，或者他們的儲蓄目標。 作為家庭談話的一部分，這些討論都提供了存錢的機會。

養成穩固的財務習慣可能是一生的過程，但如果您儘早學習基礎知識，就會很容易。 開始你的旅程永遠不會太早或太晚。這個月是開始或重新致力於你的財務健康的好時機。 如需更多財務健康提示，請訪問 chase.com/financialgoals。

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