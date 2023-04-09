移民專頁／I-485申請表有變 不能亂答

讀者問：

我是學生身分入境，最近和我先生結婚。我先生是美國公民。我先生準備為我遞交移民 申請。他的收入不夠，但是我們的一個親戚願意作為聯合擔保人擔保我移民。在填寫新版I-485表格的時候，遇到一個問題，即表格的第13頁第8部分第61問，問公共負擔 的問題。因為我們已經有了聯合擔保人，是否這個問題就可以答「否」， 也不用填後面部分的內容及提供支持材料了？

答：

1.2022年9月9日，美國國土安全部發布了「公共負擔入境拒絕理由最終規則」，為非公民提供了關於美國國土安全部如何實施「公共負擔入境拒絕理由」的明確性和一致性。這個新的最終規則於2022年12月23日生效，並在新的2022年12月23日版本的I-485表格中收集信息。因此在2022年12月23日或之後提交I-485表格，就必須使用這個12/23/22版本的表格。

2.新版I-485表格第8部分第61題詢問申請人是否受到《移民與國籍法》第212條(a)(4)項下公共負擔入境拒絕理由的限制。請注意，該問題並不詢問申請人是否可能成為公共負擔。因此，不能因為你認為已提交了足夠的擔保書並且不會被判定為不合格而誤答「否」。該問題是詢問申請人是否被免除公共負擔入境拒絕理由。大多數申請人都不符合免除條件。只有少數申請人例外，比如因家暴而申請綠卡 的，特殊移民未成年人，T和U簽證獲得者轉綠卡等。

3.因此你填寫綠卡申請表的時候，第8部分第61題應該填是「是」， 然後進一步回答第62到68題，並提供關於家庭總人口、總收入、總資產和總債務等的支持材料。