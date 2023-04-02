旅遊／内華達到亞利桑那自駕 重遊死亡谷

死亡谷國家公園裡，惡水盆地的日落之景。（圖片皆由作者提供）

2022年聖誕節 當天一大早，我們搭機由大紐約區飛賭城，做七天六夜自駕車之旅。此行訪問了内華達、加州交界處的死亡谷國家公園，與亞利桑那州的大峽谷（Grand Canyon）國家公園、下羚羊谷（Lower Antelope Canyon）、和仙人掌（Saguaro）國家公園。聖誕節中午時分，我們到賭城取車，是輛全時四驅的運動型多功能車（SUV），因為部分路段是碎石路，沒鋪柏油，轎車底盤太低，難當大任。七天後在亞利桑那州的鳳凰城還車，並飛回大紐約區，結束全部行程。

魔鬼洞 尋瀕危鱂魚

我們第一次來死亡谷國家公園是2017年，也是聖誕節左右。第一天下午，看了扎布里斯基角（Zabriskie Point）、麥斯奎特平地沙丘（Mesquite Flat Sand Dunes），匆匆走一下馬賽克峽谷（Mosaic Canyon）就天黑了。

次日，遊覽惡水盆地（Badwater Basin)，和附近風景秀麗、九英里長的藝術家之路（Artist Drive），最後登上丹特高點（Dante Point）俯望整個惡水盆地。惡水盆地是北美洲最低之地，標高為海平面以下272英尺。從停車場往死亡谷看，遠方似乎有水，其實是白色的鹽巴，很多遊客都朝著乾涸的河床中心走，日積月累，走出一條白色小徑。

這次重遊死亡谷，耗時三天兩夜，我們下榻於死亡谷國家公園東邊約50英里的帕朗鎮（Pahrump, NV）的旅館。帕朗鎮人口不足4萬，是沙漠裡的小鎮。

死亡谷國家公園的魔鬼洞裡，有瀕臨絕種的鱂魚。（圖片皆由作者提供）

第一站是國家公園外的魔鬼洞（Devils Hole），這洞比較偏僻，要走碎石路，洞裡住著快絕種的沙漠遠古鱂魚（Pupfish）。這種魚從冰河時期就有，其中有一種是藍色的，很美麗。魔鬼洞從停車場步行0.33英里可達，步道 有鐵絲網圍住，防止遊客亂走，去了不該去的地方。

2022年9月23日，美國國家公園管理局表示，墨西哥此前7.7級地震 引發的地震波，導致1500英里外的美國死亡谷的魔鬼洞出现了「沙漠海嘯」。

地震激起了高達4英尺的浪花，可見地底水路之深、廣。魔鬼洞的水深「不可測」，因為公園當局測畫過的僅達500英尺。水雖多，鱂魚活動範圍卻僅限於水表面的一點點陽光照得到、有藻類之處，所以它們實際能生活的空間很小。

2022年9月，科學家們在多年的努力下，很高興地報告全世界，鱂魚總數增加到263條。2013年，鱂魚總數曾降到僅剩35條，令人捏一把冷汗。

惡水盆地 賞日落觀星

看完魔鬼洞，我們往西走60英里到死亡谷國家公園裡的惡水盆地看日落。我們上次沒走太遠，這次一直走到河床的中心，同時也看到天上的下弦月，它緊跟著太陽下山。

死亡谷國家公園的金色峽谷與星空。（圖片皆由作者提供）

天黑之後，我們去惡水盆地北邊12英里的金色峽谷（Golden Canyon）看星星。按照陰曆，每天月落的時間不同，我們安排旅程時，死亡谷日落、月落的時間都考慮進去。我們在離開金色峽谷入口不遠的僻靜角落，用三角架固定照相機，利用長時間曝光的功能，以30秒拍下夜空的繁星。

恆星在照片裡是不動的，行星會動，繞太陽在地球外圍的木星、土星，在照片上都看得到。死亡谷不愧是世界十大觀星地之一。

死亡谷國家公園金色峽谷步道，要登上紅色大教堂不容易。（圖片皆由作者提供）

紅色大教堂 奇岩遍布

第二天上午，我們返回公園的扎布里斯基角看日出。再回金色峽谷，步道有一英里，來回兩英里；這段步道，坡度和緩，沿途沙石顏色多變，很是壯觀。走完一英里，有一個更深的步道到高高在上的紅色大教堂（Red Cathedral），所謂「大教堂」其實是岩石。這個步道只有半英里，光看距離好像不難，結果越走山路變越窄，爬升越來越陡峭，路況越來越複雜；到了最後一段，我們老人實在爬不上去，只好放棄攀爬，引為憾事。

下午，我們去看和諧硼砂礦場（Harmony Borax Works）的遺址，有一個0.4英里的環形步道讓遊客繞廠一圈。此遺址在爐溪遊客中心（Furnace Creek Visitor Center）北面兩英里處。當年硼砂在這裡被發現時，人們把它當成白金，礦場從1883年開工，到1889年因貨物運輸困難，生意崩潰，只使用了七年。工廠全盛時期，曾雇用40個工人，日產硼砂3噸。礦場多處立有告示牌，像是在娓娓述說它輝煌的歷史。

死亡谷國家公園硼砂礦場的遺址。（圖片皆由作者提供）

魔鬼高爾夫球場（Devils Golf Course）位於爐溪遊客中心南面10英里處，這裡並非綠草如茵的高爾夫球場，而是坑坑窪窪由日曬和風沙形成的鹽岩地，只有魔鬼才能在此打球。據說夏天天熱時，還可以聽到鹽巴因高溫引起的爆裂聲。

死亡谷國家公園魔鬼高爾夫球場，人類不能打球。（圖片皆由作者提供）

傍晚之前，我們到達丹特高點，標高5575尺。山頂風大，我們在此看日落。上次來時不確定底下看到的河谷是哪一段，這次看清楚谷底走向河床中心的白色通道上，人影憧憧，雖然僅如螞蟻大小， 可確認是惡水盆地。

彩虹峽谷 戰機訓練地

第三天早上，我們到公園的麥斯奎特平地沙丘，在爐溪遊客中心西北方約23英里處，我們在此看日出。這裡沙丘起伏，景色特殊，值得再看一次。與上次相比，這次我們裝備精良，穿徒步鞋，鞋領較高，所以沒有進沙子，能一直走到沙丘的盡頭。

死亡谷國家公園的彩虹峽谷，是美國海、空軍訓練戰鬥機飛行員低飛的場地。（圖片皆由作者提供）

從麥斯奎特平地沙丘出發，往西南走35英里，靠近公園的西邊邊界，就到了彩虹峽谷（Rainbow Canyon）。這個峽谷是美國空軍、海軍用來訓練戰鬥機飛行員低飛的，又叫星戰峽谷（Star Wars Canyon），因為峽谷酷似星戰電影主角盧克‧天行者（Luke Skywalker）居住的星球。2019年8月，一名海軍飛行員低飛時出事殉職，連幾位圍觀的遊客也受傷。此後，軍方不再公布戰鬥機訓練的時間，以免遊客雲集。我們去的時候，沒有戰鬥機在峽谷裡面飛，很可惜。

死亡谷國家公園金色峽谷步道，要登上紅色大教堂不容易。（圖片皆由作者提供）

從彩虹峽谷繼續往西南方向，可以到達爾文山泉瀑布（Darwin Falls），路越走越偏僻，最後一段是碎石路。從停車場到瀑布的步道單程有1.9英里長，沿著大部分乾枯的河道往山上走。達爾文瀑布雖然只有18尺高，但是它終年有水，這在沙漠中是罕見的。沙漠中的水源寶貴，我們一路都跟著河道邊引水的一個塑膠水管走，算是路標，跟著它走不會迷路。

走完來回3.8英里的達爾文瀑布步道，我們結束死亡谷國家公園的全部行程。這次重遊看了不少新東西，有新感受，值得懷念。

注意事項：

魔鬼洞小，鱂魚體型也小，觀魚台高高在上，因此遊客未必能看得到魚。公園告示牌建議，在魔鬼洞沒看到魚者，可到4英里外的Ash Meadows National Wildlife Refuge Visitor Center去試試運氣，一處是Crystal Spring；另一處是在Point of Rocks, Longstreet Spring。