封口費案4月開審 川普1周有4天「受困」法庭…該怎麼競選？

紐約州法官已裁定川普「封口費案」4月15日開審，且川普必須出庭受審。圖為川普(中)本月25日在曼哈頓紐約州高院審前聽證會後對媒體談話。(路透)

華爾街日報(WSJ)30日報導，前總統川普 在紐約揚名立萬、發財、展開政治生涯，但4月起他至少有六周得在紐約待著，每周至少四天要開庭；他已成為共和黨 準總統提名人，該怎麼打選戰呢？答案是把時間剖分，除了周末跑行程，法庭也將成為他重要競選場合。

川普付封口費給色情片艷星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)一案，遭紐約州指控34項重罪罪名，審判現已不再能拖延；法院要求他要參加全程，按排程除了周三、即將來臨的猶太假日，每周要出庭四天。選戰這段重要時期，他得在曼哈頓待著，不能跑戰場州如密西根或內華達競選。

川普盼望用官司來取得好處，激起他的支持者、籌錢、把自己打造成被害人；本周他貼文多則，說真不容審判在他選戰中途開始，控方要打官司早該在三年多就開打，但他們拖延、等著，本案是另一政治獵巫，目的是想干擾選舉。

紐約州法官已裁定川普「封口費案」4月15日開審，且川普必須出庭受審。圖為川普(中)本月25日在曼哈頓紐約州高院審前聽證會後對媒體談話。(路透)

封口費一案在川普面臨的多場官司裡，被視為影響最小的。有些民主黨人形容本案相形起來很弱。只是本案可能是川普今年要面對的唯一刑事官司，畢竟其他案件如試圖推翻2020年選舉、不當處理機密文件，川普律師團都拖延成功。川普希望那些案件都拖過11月他與拜登 總統再戰以後才審。

他的選戰團隊準備戰略已有幾個月，而且川普已經把戰略付諸實踐，把自己現身、離開法院，都轉變成有線電視網上的大新聞，經常對記者群發言，譴責控方。這些招數再搭上呼籲捐款，讓他進賺數百萬元。

選戰團隊安排他包括周末的沒開庭日跑行程，所以川普會現身傳統造勢場合，包括招牌的川普場子。他有波音757型私人飛機，旅行更快一些。

共和黨策士格羅(Charlie Gerow)表示，如果現在已是10月第一周，態勢可能有所不同，只是現還在選戰早期階段，而且川普已經證明自己碰到任何環境都還能釋出訊息。

拜登陣營還是歡迎川普的焦點在跑法院而呈現的反差；拜登去跑戰場州、募款；拜登選戰發言人穆薩(Ammar Moussa)表示，就讓川普專心在他自己的麻煩，拜登團隊專注於國人，贏得11月投票。