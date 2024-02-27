金融詐欺案被罰4.54億 川普上訴 稱紐約法官濫權
前總統川普遭控浮報房地產價值誤導銀行及保險公司的金融詐欺民事起訴案，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)16日裁定賠償3.55億元，加上利息之後則為4.54億元；川普辯護律師團26日提出上訴，要求上訴法院推翻恩格隆判決，撤銷恐讓川普財庫一掃而空的巨額賠償金。
另一方面，川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，遭到曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)重罪起訴，3月25日即將開審。
白艾榮辦公室26日向法院聲請對川普下達有限度的禁口令(limited gag order)，禁止川普透過社群平台發言討論證人與法院人員，以保障刑事審判程序公正。聲情書中指出，川普有許多前例，在挨告官司受審期間針對陪審團員、證人、律師及法院員工公開發表煽動言論。
在金融詐欺民事起訴案部分，川普辯護律師團對紐約州上訴法院提交文件，要求法院裁定恩格隆是否犯下「法律錯誤」或「事實錯誤」，以及恩格隆是否濫用裁量權或過度使用管轄權。取得上訴通知書(notice of appeal)之後，紐約州上訴程序正式啟動，川普律師團可以繼續向法院提交上訴事由說明。
根據法律，川普並不需要先繳交賠償金或保金才能提出上訴，進入上訴程序不代表賠償金裁決將自動中止。川普在3月25日期限之前，可以向法院申請停止收取賠償金的延緩令(stay)；不過，如果川普提交與賠償金金額相等的現金、資產或上訴保金，即可獲得自動延緩令，川普律師還可以請求上訴法院准予免交保金的延緩令，或調降保金金額。
法院26日登錄資料並未顯示川普已經繳交上訴保金或已申請延緩令。
川普律師哈巴(Alina Habba)則發表簡短聲明說：「我們相信上訴法院將推翻數額實在太過份的賠償金，並且採取必要步驟重新建立社會大眾對紐約州司法系統的信心。」
恩格隆裁定的賠償金額為3.55億元，但加上利息則變成4.54億元。川普繳交賠償金之前，每延遲一天便要多繳11萬2000元。
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