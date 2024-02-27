金融詐欺案被罰4.54億 川普上訴 稱紐約法官濫權

川普官司纏身，且屢被判重罰，川普已對3.5億元賠償的民事判決提起上訴。（路透）

前總統川普 遭控浮報房地產價值誤導銀行及保險公司的金融詐欺民事起訴案，紐約州 高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)16日裁定賠償3.55億元，加上利息之後則為4.54億元；川普辯護律師團26日提出上訴，要求上訴法院推翻恩格隆判決，撤銷恐讓川普財庫一掃而空的巨額賠償金。

另一方面，川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，遭到曼哈頓區域檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)重罪起訴，3月25日即將開審。

白艾榮辦公室26日向法院聲請對川普下達有限度的禁口令(limited gag order)，禁止川普透過社群平台發言討論證人與法院人員，以保障刑事審判程序公正。聲情書中指出，川普有許多前例，在挨告官司受審期間針對陪審團員、證人、律師及法院員工公開發表煽動言論。

川普的「封口費案」審判在即，紐約檢方要求法官恩格隆對川普下禁口令，預防川普在庭外到處「放砲」。（路透）

在金融詐欺民事起訴案部分，川普辯護律師團對紐約州上訴法院提交文件，要求法院裁定恩格隆是否犯下「法律錯誤」或「事實錯誤」，以及恩格隆是否濫用裁量權或過度使用管轄權。取得上訴通知書(notice of appeal)之後，紐約州上訴程序正式啟動，川普律師團可以繼續向法院提交上訴事由說明。

根據法律，川普並不需要先繳交賠償金或保金才能提出上訴，進入上訴程序不代表賠償金裁決將自動中止。川普在3月25日期限之前，可以向法院申請停止收取賠償金的延緩令(stay)；不過，如果川普提交與賠償金金額相等的現金、資產或上訴保金，即可獲得自動延緩令，川普律師還可以請求上訴法院准予免交保金的延緩令，或調降保金金額。

法院26日登錄資料並未顯示川普已經繳交上訴保金或已申請延緩令。

川普律師哈巴(Alina Habba)則發表簡短聲明說：「我們相信上訴法院將推翻數額實在太過份的賠償金，並且採取必要步驟重新建立社會大眾對紐約州司法系統的信心。」

恩格隆裁定的賠償金額為3.55億元，但加上利息則變成4.54億元。川普繳交賠償金之前，每延遲一天便要多繳11萬2000元。