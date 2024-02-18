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金融詐欺案敗訴／川普回應裁決：恩格隆是不誠實的法官

編譯俞仲慈／綜合17日電
前總統川普在紐約州高法院判決他因金融詐欺被罰巨款的第二天，於17日在費城推出「川普球鞋」，一款有「T」字，一款有「45」字樣，均為每雙199元。(美聯社)
前總統川普在紐約州高法院判決他因金融詐欺被罰巨款的第二天，於17日在費城推出「川普球鞋」，一款有「T」字，一款有「45」字樣，均為每雙199元。(美聯社)

紐約州法官恩格隆(Arthur Engoron)16日裁決前總統川普和家族成員在資產灌水的民事案件敗訴，川普17日砲轟恩格隆「是個不誠實的法官」；川普律師表示會上訴並揚言和檢方抗爭到底，川普次子艾瑞克(Eric)也痛批裁決是把川普家族當成祭品。

美聯社報導，川普17日按照既定行程，先去費城宣傳專屬球鞋，接著轉往密西根參加黨內初選造勢活動，他在演說中批評恩格隆，稱「他是個不誠實的法官，將我們建立的法律轉換成武器。」他並強調：「這是對民主的真正威脅，我們沒有做錯任何事。」

恩格隆判決川普在州檢方指控的財富灌水民事案件中敗訴，川普與其集團必須賠償將近3億5500萬元加利息，加上川普兩個兒子各處罰金400萬元，加計利息總罰金為4億5000萬元，川普律師表示將會上訴。

川普律師：奮戰到底

川普律師哈巴(Alina Habba)16日接受「福斯新聞」節目訪問時，捍衛川普的清白，她說：「我們會全力奮戰直到真相大白，川普沒有任何問題，他沒有做錯任何事。」並表達和法官、檢方硬幹到底的決心：「我可以向國人拍胸脯保證，恩格隆討不到便宜，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)討不到便宜，拜登政府也討不到便宜」。

同時川普次子艾瑞克接受福斯電視台訪問時，不滿法官裁決並喊冤：「每個證人作證都說我們兄弟和此案無關，但對恩格隆來說，一點也不重要，因為我們只是他掛在牆上的勳章。」他並補充道：「如果父親川普並非總統大選民調領先者，他們才不會這樣做」。

川普17日下午曾至費城推銷其專屬球鞋，並自詡為「地表最強球鞋促銷活動」，受到支持者熱情歡迎。

這款川普鞋外表呈金色金屬色的高筒運動鞋，背面有星條國旗，在網站Never Surrender High-Tops售價一雙399元，該網站還出售每瓶99元的專屬品牌「Victory 47」香水和古龍水，象徵川普可望成為第47任總統。

不過現場也出現反川普口號，兩派人馬彼此叫囂，不過川普拿起一雙川普鞋，在講台兩側分別各放一隻，輕描淡寫表示：「在這個會場內有很多種情緒。」

川普次子艾瑞克(左)17日接受福斯新聞訪問時，批評紐約州高等法院法官恩格隆對川普...
川普次子艾瑞克(左)17日接受福斯新聞訪問時，批評紐約州高等法院法官恩格隆對川普集團金融詐欺案的判決是「政治打壓」。(美聯社)

川普 費城 紐約州

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