我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

起訴川普喬州檢察官爆緋聞 出庭駁指控 外界關注是否被撤換

記者胡玉立／綜合報導
主導調查前總統川普干預2020年選舉結果案的喬州檢察官芬妮‧威利斯(圖)15日出席法庭特別聽證會，批駁稱對她的一些指控是「謊言」。(路透)
主導調查前總統川普干預2020年選舉結果案的喬州檢察官芬妮‧威利斯(圖)15日出席法庭特別聽證會，批駁稱對她的一些指控是「謊言」。(路透)

主導調查前總統川普干預2020年喬治亞州選舉結果案的喬州富爾頓郡(Fulton County)檢察官芬妮‧威利斯(Fani Willis)與她聘請的特別檢察官韋德(Nathan Wade)傳出緋聞，是否讓該案存在利益衝突，法庭15日如期舉行特別聽證會，威利斯也出庭作證，強力反駁，稱這些指控全是「謊言」。

在長達數小時的聽證過程中，韋德承認與威利斯在2022年開始約會，兩人戀情在夏天結束，之後仍維持好友關係；他並否認有任何財務不當指控。但威利斯的前同事耶爾蒂(Robin Yeartie)作證指出，威利斯與韋德的感情關係始於2021年11月韋德被聘為特別檢察官之前。

這場特別聽證會可能導致威利斯被取消參與調查川普干預選舉案資格。川普和其他共同被告，均主張威利斯與韋德的關係存在利益衝突，威利斯應退出辦理此案。雖然威利斯的律師全力避免讓她出庭，但她15日仍坐上證人席。

在律師的質詢下，威利斯明顯有些激動；一度舉起面前的文件，大聲說「這些都是謊言」。

15日聽證過程中，韋德也試圖淡化此事，他將自己和威利斯形容為「普通人」；他說他們的關係不是祕密，只是屬於私人關係，「擁有私人生活並沒有什麼秘密或淫蕩之處」。

美聯社報導，威利斯和韋德的昔日戀情曝光，不無可能損害檢察官的可信度，對川普等人被控密謀推翻喬州2020年總統選舉結果案造成顛覆性影響。

15日針對韋德的數小時關係深究與盤問，凸顯所有誓言追究川普責任的檢察官，也處在大眾顯微鏡下。他們的個人生活遭到曝光，已轉移了外界對川普本人行為的注意力。

此項聽證預計將持續至16日。倘若威利斯因此去職，將讓這樁川普面臨的四大刑事案中規模最大的案件出現重大變化；即便派任新檢察官繼續辦理此案，該案也很可能不會在11月之前進入審判，屆時川普預計將已成為共和黨總統候選人。

威利斯辦公室本月稍早在法庭文件中堅稱，她沒有財務或個人利益衝突，也沒有理由駁回調查川普案或將她從該案中剔除。

川普共同被告羅曼(Michael Roman)的代理律師麥錢特(Ashleigh Merchant)傳喚了威利斯、韋德、地方檢察官辦公室其他七名員工等人。

主導調查前總統川普干預2020年選舉結果案的喬州檢察官芬妮‧威利斯15日出席法庭...
主導調查前總統川普干預2020年選舉結果案的喬州檢察官芬妮‧威利斯15日出席法庭特別聽證會，批駁稱對她的一些指控是「謊言」。圖為被揭與她有緋聞的特別檢察官韋德當天出席聽證會。(路透)

川普 喬州 喬治亞州

上一則

拖延戰術失效？川普喬州、紐約審判同步展開

下一則

無證客湧入 經濟擴大 有量無質

延伸閱讀

特檢報告公布後 拜登支持率34% 川普37% 差距縮小

特檢報告公布後 拜登支持率34% 川普37% 差距縮小
川普2016年「封口費」遭偽造商業紀錄起訴 3月25日開審

川普2016年「封口費」遭偽造商業紀錄起訴 3月25日開審
拜登、川普頻口誤 學者：勿斷然解讀為心智退化

拜登、川普頻口誤 學者：勿斷然解讀為心智退化
若重返白宮 川普重申「不保護軍費未達標北約盟邦」

若重返白宮 川普重申「不保護軍費未達標北約盟邦」

熱門新聞

81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
NASA的「凌日系外行星巡天衛星」發現距離地球137光年外，有顆恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。(美聯社)

距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

2024-02-08 15:26

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機