起訴川普喬州檢察官爆緋聞 出庭駁指控 外界關注是否被撤換

主導調查前總統川普干預2020年選舉結果案的喬州檢察官芬妮‧威利斯(圖)15日出席法庭特別聽證會，批駁稱對她的一些指控是「謊言」。(路透)

主導調查前總統川普 干預2020年喬治亞州 選舉結果案的喬州 富爾頓郡(Fulton County)檢察官芬妮‧威利斯(Fani Willis)與她聘請的特別檢察官韋德(Nathan Wade)傳出緋聞，是否讓該案存在利益衝突，法庭15日如期舉行特別聽證會，威利斯也出庭作證，強力反駁，稱這些指控全是「謊言」。

在長達數小時的聽證過程中，韋德承認與威利斯在2022年開始約會，兩人戀情在夏天結束，之後仍維持好友關係；他並否認有任何財務不當指控。但威利斯的前同事耶爾蒂(Robin Yeartie)作證指出，威利斯與韋德的感情關係始於2021年11月韋德被聘為特別檢察官之前。

這場特別聽證會可能導致威利斯被取消參與調查川普干預選舉案資格。川普和其他共同被告，均主張威利斯與韋德的關係存在利益衝突，威利斯應退出辦理此案。雖然威利斯的律師全力避免讓她出庭，但她15日仍坐上證人席。

在律師的質詢下，威利斯明顯有些激動；一度舉起面前的文件，大聲說「這些都是謊言」。

15日聽證過程中，韋德也試圖淡化此事，他將自己和威利斯形容為「普通人」；他說他們的關係不是祕密，只是屬於私人關係，「擁有私人生活並沒有什麼秘密或淫蕩之處」。

美聯社報導，威利斯和韋德的昔日戀情曝光，不無可能損害檢察官的可信度，對川普等人被控密謀推翻喬州2020年總統選舉結果案造成顛覆性影響。

15日針對韋德的數小時關係深究與盤問，凸顯所有誓言追究川普責任的檢察官，也處在大眾顯微鏡下。他們的個人生活遭到曝光，已轉移了外界對川普本人行為的注意力。

此項聽證預計將持續至16日。倘若威利斯因此去職，將讓這樁川普面臨的四大刑事案中規模最大的案件出現重大變化；即便派任新檢察官繼續辦理此案，該案也很可能不會在11月之前進入審判，屆時川普預計將已成為共和黨總統候選人。

威利斯辦公室本月稍早在法庭文件中堅稱，她沒有財務或個人利益衝突，也沒有理由駁回調查川普案或將她從該案中剔除。