川普料提憲法豁免權 恢復列名科州選票 最高院審理焦點

科羅拉多州最高法院。(路透)

科羅拉多州最高法院去年12月做出史無前例裁定，禁止前總統川普 列名科州2024年共和黨初選選票，理由是憲法第14修正第三款規定，曾參加「叛亂或謀反」則喪失出任民選官員資格，川普煽動國會暴動企圖推翻選舉結果，已構成意圖顛覆美國政府。最高法院同意受理川普陣營訴訟，8日將展開口頭辯論。

路透分析，川普可能主張身為前任總統擁有憲法賦予豁免權，不受第14修正案約束，要求大法官 為他恢復列名選票的資格。

報導指出，川普向大法官主張擁有豁免權，這起官司可能不會是唯一個案；川普目前面臨四件刑事起訴，另外還有民事訴訟，但他多次聲稱擁有豁免權，不必受到司法究責。

北卡羅來納大學(University of North Carolina)法律教授吉爾哈特(Michael Gerhardt)指出：「川普似乎非常執迷於讓自己凌駕於法律之上。他面臨所有官司的基本論調都是，所作所為完全不會有任何法律後果。」

吉爾哈特說：「從來沒有現任或卸任總統做出如此狂妄、自以為是的論述。」

最高法院九位大法官當中，目前保守派與自由派各有六位及三位，其中有三名保守派大法官是由川普任命。

柏克萊加大 (Clarence Thomas)法律系韓裔教授柳俊(John Yoo)分析，最高法院將駁回川普的主張。

柳俊指出，川普辯護律師團提出某些前所未見的辯詞，到了法庭上可能站不住腳，但這些說詞並不是無關緊要的。

「憲法究責中心」(Constitutional Accountability Center)首席律師高洛德(Brianne Gorod)警告說，如果川普的豁免權說詞獲得最高法院認可，將傳遞總統可以為所欲為不顧憲法與聯邦法律的危險訊息，「不論誰贏得11月選舉，都將令人憂心」。