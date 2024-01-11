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川普詐欺案結辯狂講6分鐘 法官要律師：管好你客戶

記者顏伶如／即時報導
前總統川普遭控民事金融詐欺案11日結辯，為己辯護六分鐘。（路透）
前總統川普遭控民事金融詐欺案11日結辯，為己辯護六分鐘。（路透）

前總統川普遭控民事金融詐欺案11日結辯，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)前一天已告知辯護律師團禁止川普參與結辯申論，但川普仍然抓住機會在庭上高談闊論約六分鐘，法官則宣布午餐休息，打斷川普抨擊。

恩格隆在庭上詢問川普發言能否遵守不離題的規定，避免談及與此案無關的話題，川普答覆時則逕行說道：「我是無辜的。」

川普接著對法官說：「我是遭到競選公職的某人迫害，所以我覺得你應該放寬標準。」

恩格隆10日已告知辯護律師團禁止川普在結辯時為己辯護，但11日在法庭上仍讓川普持續發言約六分鐘，然後才宣布午餐休息。川普發言時以個人立場為訴訟做出總結，這段談話並沒有實況轉播。

川普涉嫌浮報房地產價值誤導銀行及保險公司，2022年遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)以金融詐欺民事罪名起訴，出現戲劇發展的庭審最後一天，終於在川普於結辯時發言後落幕。詹樂霞根據紐約州州法，對川普生意交易展開大規模調查。詹樂霞向法官求處3億7000萬元罰款及禁止川普繼續於紐約經營事業。

前總統川普遭控民事金融詐欺案11日結辯後，與律師走出法庭。（歐新社）
前總統川普遭控民事金融詐欺案11日結辯後，與律師走出法庭。（歐新社）

兩名辯護律師在被告結辯時段發言，其中川普辯護律師凱斯(Chris Kise)再度詢問恩格隆是否准許川普發言。恩格隆則問川普能否遵守規定，但川普一開口則只顧自說自話。川普說：「這是對我詐欺。這裡發生的事情，法官大人，就是對我詐欺。」

話鋒一轉，川普把苗頭指向法官，指稱恩格隆不聽他的發言。川普說：「我知道這對你來說挺無聊的。」

恩格隆則對凱斯提出警告說：「管好你的客戶。」恩格隆表示，發言時間剩一分鐘，川普又說了幾句話，恩格隆便宣布休息。

川普在結辯發言之前數小時，恩格隆位於紐約市郊區的住家面臨炸彈威脅，警方接獲報案後派員抵達現場；不過，炸彈威脅事件並未影響民事訴訟的法庭程序。

金融詐欺案開庭期間，川普多次嘲諷恩格隆；川普10日晚間在社群網站發文，指控恩格隆與詹樂霞一搭一唱。

川普 詐欺 紐約州

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