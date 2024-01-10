愛州初選撞期出庭 川普找盟友幫忙拜票

愛阿華州的川普支持者參加造勢活動，愛州將是共和黨初選的第一州。（路透）

距離愛阿華州 初選(共和黨 黨團投票)不到一周，身陷91項重罪起訴的前總統川普 選前衝刺與出庭撞期，喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)等極右派知名人物披掛上陣，前往愛州替川普拜票。

紐約時報報導，愛阿華州初選是川普能否再次拿下共和黨總統候選人提名的首役，未來幾天川普選前衝刺行程卻與出庭日期重疊，9日為遭控密謀推翻2020年大選案在華府聯邦上訴法院出庭，10日抵達愛阿華州參加福斯新聞網(Fox News)舉辦的里民大會(town-hall)活動，11日則到紐約出庭。川普最後一次在愛州造勢，是初選投票前的最後兩天。

報導指出，川普競選團隊安排多名川普的保守派盟友到愛州拜票，接下來其他幾州選舉行程可能也將循相同模式。

2024年開年之後，川普競選團隊上周找來的合作對象包括南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)、格林，川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)也加入輔選行列；川普任內的住房與城市發展部部長卡森(Ben Carson)則排訂本周在愛州東部兩場造勢活動現身。

資深女星蘿珊巴爾(Roseanne Barr)將在愛州為川普助選，曾任川普白宮發言人的阿肯色州州長莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)，還有莎拉‧桑德斯的父親、前任阿肯色州州長哈克比(Mike Huckabee)，都將在愛州為川普拉票。哈克比2008年時曾在愛州初選勝出。

共和黨選舉策略專家桑特斯(Jimmy Centers)指出，知名人物助選能吸引選民，讓選民有機會聽到除了候選人之外的其他聲音。他指出，某些情況下，名人助選能發揮催票效果。

桑特斯指出，川普群眾基本盤穩固，吸引保守派選票的實力勝過其他極右派人物。